Despliegan a militares en los puntos señalados por los asaltos a motoristas en Guanabacoa

Vecinos de la zona se preguntan si también se busca reprimir a la población, especialmente ante los actos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro

La Habana/Todo un despliegue militar se ha extendido por Guanabacoa, incluidos los puntos en los que testimonios a 14ymedio han reportado asaltos. Este domingo, varios soldados podían observarse desde temprano en las esquina del parque La Cotorra y en el Anfiteatro.

El operativo, no obstante, genera suspicacia entre los vecinos de la zona, que se preguntan si es para intentar erradicar los robos cada vez más frecuentes o si busca reprimir a la población, especialmente ante el centenario del nacimiento de Fidel Castro, el próximo jueves. En los últimos meses se han multiplicado en toda la Isla los cacerolazos por los interminables apagones.

“Han instalado puntos de control en muchos lugares”, cuenta un vecino a este medio. Agrega que “al doblar de mi casa hay uno. Aparentan solucionar los problemas, pero realmente están llenos de policías, propio de las dictaduras”.

Desde Lawton, también en La Habana, un residente reporta que han “bajado la velocidad” en la conexión de internet porque esperan algún tipo de movilización. Razones sobran. “Ayer tuvimos un apagón de 20 horas. Ahora hay electricidad, pero la conexión es inestable”, agrega.

“Ayer tuvimos un apagón de 20 horas. Ahora hay electricidad, pero la conexión es inestable”

El despliegue en Guanabacoa, coinciden algunos habitantes de la zona, va más allá de la presencia en zona de asaltos, y en efecto parece responder a una medida de prevención contra cualquier protesta ante el aumento de los apagones, los precios del aceite y otros productos de primera necesidad.

Otra vecina asegura que la distribución de militares por el municipio es para evitar “chanchullo” alrededor del natalicio de Fidel Castro, una fecha que el régimen explotará desde el 13 de agosto hasta el 4 de diciembre.

Vecinos aseguran que “han instalado puntos de control en muchos lugares” en el municipio / 14ymedio

En uno de los puntos se observa a un grupo de cuatro soldados. Todos ellos, jóvenes, solo charlan en lo que es una tarde soleada y tranquila. Cerca de ellos, otros dos chicos pasan el tiempo. El tiempo es benevolente, pero la llegada de la noche trae otros desafíos, entre ellos, la cada vez más frecuente inseguridad.

El municipio habanero se convierte en una “boca de lobo” cuando la luz del sol se apaga. La combinación de apagones, calles desiertas y escasa iluminación han multiplicado la inseguridad. Este domingo, este diario reportó el robo de una motorina a una pareja que circulaba pasadas las 11 de la noche. “Salimos porque no teníamos otra opción”, contaron. En minutos, los ahorros de toda una vida se fueron ante sus ojos y ante la impotencia de no poder hacer nada.

La combinación de apagones, calles desiertas y escasa iluminación han multiplicado la inseguridad

Ella necesitaba conectarse a internet para trabajar como community manager; él, barbero, aprovechaba el viaje para bañarse en una vivienda de Regla donde sí había agua. Volvían a casa cuando dos hombres encapuchados los interceptaron y les arrebataron la moto eléctrica a punta de cuchillo.

“Aparecieron por detrás en una moto de combustión. El que iba atrás llevaba un puñal. Les tiraron cuchilladas y los empujaron con el pie para tumbarlos”, relató a este medio una persona cercana a las víctimas.

En redes sociales también se han multiplicado durante los últimos meses las denuncias por robos de motos y triciclos eléctricos, así como las publicaciones de familiares y vecinos intentando localizar vehículos sustraídos o identificar a sus presuntos autores. El robo de motorinas va al alza debido a que en el mercado informal pueden venderse hasta en 2.300 dólares, cuando originalmente el valor rondaba los 1.300.

La inseguridad también ha pegado a los negocios. El pasado 29 de julio se registró un robo en la mipyme 28 de Enero, en la comunidad de La Jata. El comunicador Niover Licea publicó un video en el que dos hombres, a plena tarde y rodeados de personas que hacían sus compras, esperaron algunos minutos a que los encargados se distrajeran para robarse el equipo.

El pasado 29 de julio se registró un robo en la mipyme 28 de Enero, en la comunidad de La Jata

A finales de junio, una cubana identificada como Yanet Pérez denunció públicamente en Facebook que su vivienda en el Pueblo La Gallega fue robada un domingo en la mañana, alrededor de las nueve, mientras ella no estaba en casa.

Otro caso fue el de una doctora. Tres hombres armados irrumpieron durante la madrugada en su vivienda. La amenazaron con armas de fuego apuntándole a la cabeza y al cuello, y se llevaron dinero, joyas, una motocicleta y todas sus pertenencias, incluidos sus zapatos.

La denuncia la realizó a inicios de julio la escritora cubana Yoana Hernández Suárez, tía de la víctima, a través de sus redes sociales, tras recibir un mensaje de su sobrina que decía: “Tía, nos robaron anoche en la casa, tres individuos, con armas. Estamos vivas. No te preocupes”.

Para uno de los vecinos de Guanabacoa, con el despliegue de los militares en varios puntos del municipio, “intuyo que los ladrones se lo piensen algo”, sobre todo en altas horas de la noche, cuando no hay un alma en la calle. “Puede que uno atraviese algo más tranquilo”, dice.