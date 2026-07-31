Mujeres y niños de El Fanguito bloquean la avenida 23 y denuncian represalias

Madrid/La céntrica avenida 23, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, fue bloqueada la noche de este miércoles por vecinos del barrio El Fanguito como forma de protesta por los cortes eléctricos y el deterioro general de las condiciones de vida que sufren desde hace meses. Sentados en la vía, niños y mujeres impedían el paso de los vehículos. En los videos difundidos puede verse cómo les indican a los conductores que por allí no pasarían: “¡Da la vuelta, que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí llorando!”.

En imágenes posteriores se ve a las autoridades acudiendo al lugar para intentar disuadir la protesta. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, el primer secretario del Partido Comunista en el municipio, Roilán Rodríguez Barbán, se personó en el lugar acompañado por efectivos policiales. La llegada de tres camiones de la Policía aumentó la tensión de los manifestantes, pero no disuadió la protesta.

Otro fragmento muestra el momento en que un empleado de la empresa eléctrica sube una escalera para restablecer el servicio en la comunidad, que estalló de alegría al ver satisfechas sus demandas.

Sin embargo, al día siguiente llegaron las represalias. Imágenes difundidas este jueves muestran el momento en que un agente de la Seguridad del Estado se dirige a los vecinos en tono amenazante: “Ustedes saben quién soy yo. Yo soy de la Seguridad. Yo sé quién sube las imágenes a las redes”, y advirtió que la publicación de esos videos constituye un delito.

“Nuestros niños piden comida, tenemos niños enfermos, tenemos dengue porque no bajan a fumigar”

El músico y activista conocido en redes como El Funky denunció en Facebook que las autoridades detuvieron al menos a dos madres del barrio por participar en la protesta. Más tarde reveló la identidad de una de ellas: María Yilian Franco Díaz, quien fue trasladada a la estación policial de Zapata y C junto con su hijo de cuatro años, José Luis Navarro.

Una directa en Facebook realizada por una de las manifestantes y difundida este jueves denuncia que, aunque durante la protesta las autoridades les prometieron que no habría represalias, “el DTI completo se ha metido aquí [en El Fanguito]”. La vecina asegura que varias madres fueron detenidas junto a sus hijos y explica que la protesta estalló porque los apagones se vienen prolongando desde mayo, "con excepción del 25 de julio, la única noche que pudimos dormir tranquilos".

“Nuestros niños piden comida, tenemos niños enfermos, tenemos dengue porque no bajan a fumigar”, continúa el relato de la manifestante. Además de enumerar las carencias que sufre el barrio, situado junto al río Almendares, en el Vedado, cuenta que su hijo “ya no está ‘bajo peso’: él ya no es ‘ni peso’”.

“Nosotros no estamos diciendo ni abajo, ni arriba, ni nada más, porque entonces sí ya nos desaparecen. Queremos que nos pongan la luz como todo el mundo”

Testimonios de residentes del barrio recogidos por Cubanet revelan que las demandas de la protesta no han llegado a ser políticas por temor a las represalias: “Nosotros no estamos diciendo ni abajo, ni arriba, ni nada más, porque entonces sí ya nos desaparecen. Queremos que nos pongan la luz como todo el mundo”. Los vecinos aseguran que las amenazas de las autoridades se han intensificado tras las protestas que han tenido lugar en el barrio. Las manifestantes de este miércoles han sido citadas por la Policía y multadas con 7.000 pesos, por lo que evitan exponerse ante los medios.

Los apagones consecutivos en la capital ya superan las 30 horas, intercalados por “alumbrones” de apenas dos o tres horas. La situación se arrastra desde mayo, cuando el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró que al país no le quedaba combustible. Las protestas son frecuentes y se manifiestan mediante la quema de basureros, incendios de neumáticos, bloqueos de calles y cacerolazos. A la par de los apagones también se han multiplicado las denuncias de corrupción dentro de la empresa eléctrica por favorecer unos circuitos sobre otros. Precisamente esa fue una de las reclamaciones que hicieron los vecinos de El Fanguito durante la protesta del miércoles.

El corte de la avenida 23 fue una de las muchas protestas reportadas esta semana en distintos municipios de La Habana. Las manifestaciones ciudadanas se han vuelto recurrentes y parecen ganar intensidad a medida que se agrava la crisis y empeoran las condiciones de vida. En los últimos días se han reportado protestas en La Lisa, Guanabacoa, Cerro, Centro Habana, San Miguel del Padrón, entre otros municipios. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, en Guanabacoa los manifestantes llegaron a lanzar piedras contra la sede del Poder Popular.

A la par de los apagones también se han multiplicado las denuncias de corrupción dentro de la empresa eléctrica por favorecer unos circuitos sobre otros

En la barriada de Lawton, en el municipio Diez de Octubre, videos difundidos por Cubanet denuncian que, durante un cacerolazo por los apagones, un vehículo atropelló a una de las manifestantes, se dio a la fuga y la Policía no actuó contra el responsable, a pesar de que sus agentes estaban presentes para intentar disuadir la protesta.

Este miércoles, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Vicente de la O Levy reconoció que "hay comunidades y asentamientos poblacionales que han tenido hasta 105 días sin electricidad". El funcionario admitió que el deterioro de la infraestructura, los robos de equipos y la falta de transformadores de reemplazo mantienen a numerosas localidades durante semanas, e incluso meses, sin una solución. “No hay energía para repartir”, lamentó el ministro.