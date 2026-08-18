Una falsa alerta sísmica hace salir a la calle a miles de cubanos por toda la Isla

Residentes de La Habana abandonaron sus casas y salieron a la calle alarmados por la falsa alerta sísmica.

La Defensa Civil confirmó que “no se ha registrado ningún movimiento telúrico en territorio nacional durante la tarde de este martes”

La Habana/Aproximadamente a las tres de la tarde de este martes, miles de cubanos a lo largo de la Isla se sobresaltaron al recibir en sus teléfonos una ruidosa alarma que informaba con urgencia de una “alerta de sismo”.

En La Habana, el aviso desató el nerviosismo entre vecinos que enseguida corrieron a abandonar sus inmuebles. “Mantén la calma y busca refugio en algún lugar cercano”, indicaba la alerta en los teléfonos, un mensaje que desató escenas de pánico. A la gran mayoría los sorprendió la alarma en medio del apagón. En varios testimonios llegados a la Redacción de 14ymedio se describía a ancianos con sus andadores que se apuraban a salir como podían. En la barriada de Luyanó, según testigos en el lugar, una señora mayor pedía a gritos que no la dejaran morir sola. Algunos solo alcanzaron a salir en ropa interior, mientras otros intentaban rescatar a sus mascotas.

Un teléfono muestra la alerta sísmica recibida por miles de usuarios de la Isla. / 14ymedio

En la calle, los vecinos se miraban entre dudas, risas nerviosas y miedo. Algunas personas mayores todavía intentaban terminar de bajar las escaleras según les permitían sus fuerzas. Otros lamentaban haber dejado a su gato durmiendo bajo la cama.

Minutos después, la Defensa Civil de Cuba informó a través de sus canales oficiales que, según la confirmación del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), “no se ha registrado ningún movimiento telúrico en territorio nacional durante la tarde de este martes”.

“Ante cualquier evento real, nuestros sistemas y canales oficiales activarán los protocolos correspondientes de manera oportuna”

El doctor Enrique Arango, jefe de investigaciones del Cenais, calificó como “totalmente falsa” la alerta que llegó a los teléfonos móviles y generó confusión entre la población. “Ante cualquier evento real, nuestros sistemas y canales oficiales activarán los protocolos correspondientes de manera oportuna”, recalcó Arango.

Ante el susto, los medios oficiales comenzaron a difundir repetidas aclaraciones descartando de que se tratara de un terremoto. En redes sociales circularon versiones que atribuían el aviso a un supuesto simulacro de Etecsa o a una prueba fallida, que Cubadebate se apuró en desmentir.

En una Isla donde los habitantes sufren constantemente de apagones, escasez y malas noticias, este martes Google parece llevarse la culpa

El medio oficialista señaló como una posible explicación el funcionamiento del sistema de alertas sísmicas Google para teléfonos Android: el mecanismo funciona a partir de los acelerómetros incorporados en los teléfonos, que pueden detectar movimientos compatibles con las primeras vibraciones de un sismo. Cuando numerosos dispositivos registran señales similares al mismo tiempo, el sistema analiza esos datos y puede enviar una alerta a los teléfonos ubicados en la zona. Está pensado para ganar unos segundos frente a un sismo, pero sus estimaciones pueden equivocarse y una alerta automática no constituye por sí sola la confirmación de que haya ocurrido un temblor.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué señal o movimiento pudo haber provocado la activación masiva de la alerta. En una Isla donde los habitantes sufren constantemente de apagones, escasez y malas noticias, este martes Google parece llevarse la culpa del susto que hizo saltar a los vecinos fuera de sus casas. Los terremotos que sacudieron a Venezuela y Colombia en las últimas semanas están aún muy frescos en la memoria de los cubanos y dejaron entre muchos la sensación de que otro sismo de gran magnitud podía ocurrir en cualquier momento en la región.