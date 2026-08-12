Búsqueda contrarreloj entre los escombros después del fuerte terremoto en Colombia

Rescate entre los escombros en Colombia, tras el terremoto de 7,4 sufrido el pasado lunes.

El terremoto pone a prueba al Gobierno de De la Espriella horas después de asumir el poder

Bogotá/Colombia concentró este martes sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias regiones del país y que ha causado hasta el momento centenares de muertos y miles de viviendas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, cifró en 181 los muertos, mientras que Asocapitales, que agrupa a las ciudades capitales del país, elevó el balance a 188. Las cifras consolidadas, incluyendo las de las autoridades regionales, sin embargo, suman al menos 240 fallecidos.

De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, mientras que Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis.

El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Los mayores daños se registraron en las regiones del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también hubo afectaciones en Caldas y Quindío.

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una de las infraestructuras más afectadas, mantiene suspendidas sus operaciones comerciales y solo recibe vuelos de Estado

De la Espriella, quien instaló el lunes en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia y posteriormente viajó a Quibdó y Cali, recorrió este martes Pereira, Manizales y Dosquebradas, ciudades más golpeadas por el terremoto, para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales.

En Pereira, capital de Risaralda, el mandatario se reunió con el alcalde, Mauricio Salazar, y recorrió sectores afectados, donde aseguró que el Gobierno dará ayudas a las familias y empresas damnificadas.

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una de las infraestructuras más afectadas, mantiene suspendidas sus operaciones comerciales y solo recibe vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria mientras se evalúan los daños en la pista, los sistemas de comunicaciones y la torre de control.

Posteriormente, De la Espriella se desplazó a Manizales, capital de Caldas, donde anunció la puesta en marcha de subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas. El Gobierno prevé aplicar ayudas similares para los damnificados de Risaralda.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron este martes especialmente en Cali, donde las autoridades locales contabilizan 95 fallecidos y cientos de heridos.

Uno de los rescates que devolvió la esperanza fue el de Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio colapsado

Uno de los rescates que devolvió la esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, donde los socorristas lograron sacar con vida a Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio de cuatro pisos que colapsó. En ese mismo lugar se busca a varias personas más.

Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.

La emergencia ha movilizado ayuda dentro y fuera del país. El Banco de Alimentos de Bogotá anunció el envío de alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos, inicialmente hacia zonas afectadas de Valle del Cauca y Chocó.

Por su parte, El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, después de que el Gobierno colombiano comunicara que por ahora necesita principalmente insumos y no personal extranjero de rescate o médico.

El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, después de que el Gobierno colombiano comunicara que por ahora necesita principalmente insumos

En el sur de Florida (EE UU), donde reside una importante comunidad colombiana, el Ayuntamiento de Doral y la organización Global Empowerment Mission habilitaron un centro de acopio para recoger tiendas de campaña, cobijas, productos de higiene y artículos de primeros auxilios.

El futbolista colombiano Jhon Arias anunció además el envío, con recursos propios, de un avión con insumos médicos y profesionales sanitarios a Quibdó, su ciudad natal y capital del Chocó.

El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y los daños materiales causados por el terremoto y agradeció a quienes trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el de la FIFA, Gianni Infantino, expresaron sus condolencias, al igual que Lamine Yamal y clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Chapecoense.

De la Espriella ha buscado mostrar la presencia del nuevo Ejecutivo frente a una catástrofe que, según el Servicio Geológico Colombiano, es el sismo más fuerte en el país en lo corrido del siglo

Con el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella afronta su primera gran prueba de gestión horas después de asumir el poder. Al mandatario, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, le tocó cambiar la agenda prevista para el comienzo de su Gobierno, marcada por el componente de seguridad, para coordinar in situ la respuesta a la emergencia que ha devastado amplias zonas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Desde esas zonas, De la Espriella ha buscado mostrar la presencia del nuevo Ejecutivo frente a una catástrofe que, según el Servicio Geológico Colombiano, es el sismo más fuerte en el país en lo corrido del siglo.

La emergencia también ha expuesto contradicciones del nuevo presidente, que antes de asumir prometió descentralizar el poder y dar protagonismo a las regiones, pero tras el terremoto decidió centralizar los balances oficiales, que no coinciden con los conteos regionales.

La diferencia se produce un día después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado ante emergencias y desastres, informara de que, por instrucción presidencial, toda la información oficial sobre el terremoto sería divulgada exclusivamente por la Presidencia.

El propio presidente reconoció este martes que la emergencia ha causado, además de los fallecidos, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 85 centros de salud afectados y daños en unas 74 carreteras.

La magnitud de la emergencia coincide además con un momento de transición administrativa entre el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y la nueva Administración

La magnitud de la emergencia coincide además con un momento de transición administrativa entre el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y la nueva Administración, un proceso que se caracterizó por la falta de comunicación entre ambos equipos.

Por lo anterior, el equipo de ministros de De la Espriella ha tenido que asumir la respuesta junto a funcionarios de la anterior Administración, mientras toman posesión los nuevos servidores públicos que se encargarán de atender la catástrofe.

Uno de esos casos es precisamente la UNGRD, cuyo director, Javier Pava, estuvo al frente de la entidad durante las primeras horas de la emergencia, antes de entregar el cargo al funcionario designado por el nuevo Gobierno, el geólogo David Tamayo Roldán.

De la Espriella había anunciado la designación de Tamayo el pasado 21 de julio y le encargó la dirección de la entidad con la misión de reorganizarla después de los escándalos de corrupción que la golpearon durante el Gobierno de Petro.