Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 de este lunes, en Cali (Colombia).

Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donaciones por un total de 700.000 dólares

Bogotá/El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). "El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6% de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.

La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos. En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado", afirmó el mandatario

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 7:34 hora local. Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

El presidente De la Espriella, quien instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta a la emergencia, visitó este lunes Quibdó, capital del Chocó, donde se reunió con autoridades locales antes de trasladarse a Cali, otra de las ciudades más afectadas.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado", afirmó el mandatario, quien se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados.

Entre las víctimas mortales del Chocó figura un niño de seis años, Mateo Valencia Valencia, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano. El menor murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomase como consecuencia del terremoto, cuyo epicentro distaba más de 300 kilómetros. "Hoy perdimos a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

De la Espriella aseguró que los recursos económicos para atender la emergencia ya están disponibles y señaló que el Estado está desplegado para atender a los damnificados.

En Pereira, donde se registraron 60 fallecidos, los organismos de emergencia trabajan en varios puntos críticos en busca de personas atrapadas bajo los escombros

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, decretó un toque de queda desde las 18:00 hora local hasta las 5:00 del martes para "proteger el comercio de la ciudad" ante el riesgo de saqueos.

El aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, mientras los equipos de emergencia atienden además la situación de personas que quedaron atrapadas en el Megacable, el sistema de teleférico público de la ciudad.

En Cali, capital del Valle del Cauca, la Alcaldía decretó un toque de queda entre las 20:00 de este lunes y las 6:00 del martes, así como la militarización de la ciudad ante amenazas de saqueos y para facilitar las labores de los organismos de emergencia.

"Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó el alcalde, Alejandro Eder, quien explicó que la presencia de la Policía y el Ejército será reforzada especialmente en las zonas más afectadas.

Eder señaló que las primeras 48 horas son "críticas" para rescatar con vida a las personas que puedan permanecer atrapadas en los edificios colapsados.

Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, la ciudad recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares

El propio De la Espriella informó de que en Cali hay tres hospitales colapsados, 18 hospitales con daños, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto sufrió algunos daños, razón por la cual las operaciones están restringidas.

Además, el mandatario aseguró que hay "cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas", durante un balance entregado al finalizar una reunión con las autoridades de la ciudad. Al menos 188 personas desaparecidas en la ciudad, por lo que se han desplegado varios equipos de búsqueda y rescate que realizan labores durante la noche.

"Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos", dijo el mandatario.

Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, la ciudad recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares.

Los hospitales de Cali declararon además la alerta roja al encontrarse al 100% de su capacidad después de que el terremoto dejara al menos 26 muertos y 456 heridos en la ciudad, según el secretario de Salud local, Germán Escobar.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas.

La emergencia también llevó a la Alcaldía a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba prevista entre el 12 y el 17 de agosto.

El transporte aéreo sufrió importantes afectaciones y varios aeropuertos del centro y oeste del país suspendieron sus operaciones mientras se realizan evaluaciones estructurales de las terminales.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por su parte, suspendió los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle y de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate, previstos para esta semana en Ibagué y Bogotá, respectivamente.

La comunidad internacional también comenzó a movilizar recursos y equipos para ayudar a Colombia ante la magnitud de la emergencia

La comunidad internacional también comenzó a movilizar recursos y equipos para ayudar a Colombia ante la magnitud de la emergencia.

Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños, señaló el Departamento de Estado, que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró estar preparado para apoyar al Gobierno de De la Espriella mientras se determinan las necesidades sobre el terreno. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, había señalado previamente que su país seguía de cerca la situación y estaba listo para apoyar a Colombia.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron, por su parte, donaciones por un total de 700.000 dólares, informó el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El Banco Mundial aportará 200.000 dólares de cooperación no reembolsable para la evaluación de daños, mientras que el BID destinará 500.000 dólares, de los cuales 350.000 estarán disponibles de forma inmediata para la Cruz Roja y otros 150.000 se dedicarán a apoyo técnico.

A esos recursos se suman otros 500.000 dólares de ayuda humanitaria anunciados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos; mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó la disposición de su Gobierno a prestar la ayuda que Colombia requiera.

Venezuela, que todavía se recupera del terremoto que sufrió en junio, ofreció el envío de rescatistas y ayuda humanitaria, mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado también expresó su solidaridad con Colombia.

El Gobierno de Cuba, de igual manera, expresó sus "sentidas condolencias" y "solidaridad"

El Gobierno de Cuba, de igual manera, expresó sus "sentidas condolencias" y "solidaridad". "Trasladamos nuestras más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo colombianos en este triste momento", expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las redes sociales. En su mensaje, el mandatario lamentó "los fallecimientos, heridos y daños provocados por el sismo en el Departamento del Chocó, en Colombia".

En la misma línea, el primer ministro de la Isla, Manuel Marrero, manifestó en la red social X sus "condolencias y solidaridad al hermano pueblo colombiano en estos difíciles momentos".

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también envió un mensaje en el que expuso sus "sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó".

En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".

Por su parter, el ex candidato presidencial de la izquierda colombiana Iván Cepeda hizo este lunes un llamado a la unidad y la solidaridad con las víctimas del terremoto que sacudió gran parte de Colombia y difundió las medidas con las que el Pacto Histórico, formación del expresidente Gustavo Petro, se sumará a la atención de la emergencia.

"Colombia nos necesita unidos: unidad, solidaridad y fortaleza. Primero la vida", expresó Cepeda en su cuenta de X al compartir un comunicado

"Colombia nos necesita unidos: unidad, solidaridad y fortaleza. Primero la vida", expresó Cepeda en su cuenta de X al compartir un comunicado de la Dirección Nacional y la bancada de congresistas del Pacto Histórico.

La formación, que desde el pasado viernes pasó a la oposición tras la investidura del derechista Abelardo de la Espriella como presidente, anunció una campaña nacional de solidaridad y aseguró que coordinará sus acciones con las autoridades y los organismos encargados de atender la emergencia.

El Pacto Histórico habilitará un punto de recepción de ayuda humanitaria en su sede de Bogotá y pondrá sus redes sociales y las de sus congresistas al servicio de la emergencia para difundir información oficial y necesidades verificadas de las comunidades. Además, sus congresistas aportarán parte de sus salarios a la Cruz Roja Colombiana para contribuir a las labores de atención humanitaria y acompañamiento a las víctimas.

La formación también pidió al Gobierno garantizar información pública y actualizada sobre las necesidades de los territorios, las medidas adoptadas y los recursos destinados a la emergencia. "Rechazamos cualquier uso político de esta tragedia. No es momento de mezquindades, cálculos ni confrontaciones", señaló el comunicado difundido por Cepeda.

El ex presidente Petro también llamó a los integrantes del Pacto Histórico y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con las comunidades afectadas, y pidió al nuevo Gobierno garantizar una respuesta "inmediata, articulada y humana".