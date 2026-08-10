Colombia declara “desastre nacional” por el terremoto que ya ha dejado al menos 71 muertos

Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas

Bogotá/El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de “desastre nacional” por el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

“En el departamento del Valle del Cauca tenemos más o menos 27 personas fallecidas”, expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas.

“En el departamento del Valle del Cauca tenemos más o menos 27 personas fallecidas”, expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro

Toro explicó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad de la que aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas, por lo que bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.

“Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca”, aseguró Toro, quien calificó de “seria” la situación en el departamento y señaló que cerca del 80% de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.

Asimismo, varias personas heridas y edificaciones derrumbadas dejó este lunes en la ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura"

Además, al menos seis aeropuertos sufrieron daños por el sismo. "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en un comunicado.

El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas", ya que los itinerarios pueden verse afectados.

El terremoto, que ocurrió a las 7:34 hora local, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran varios edificios que se desplomaron total o parcialmente en varios barrios de Quibdó y la gente corriendo despavorida.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños

La gobernadora agregó que está "haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial" sobre este terremoto. El Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el centro del país, se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo. Entre el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas, aunque las autoridades todavía no tienen información de heridos o fallecidos.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

El terremoto se sintió en Ecuador y en Panamá, donde no se reportan daños materiales pero fueron evacuados algunos edificios.