Por falta de baterías, Cuba solo usa el 50% de su potencia solar instalada

El primer sistema de baterías de 50 MW se instaló en el municipio del Cotorro, La Habana, este julio.

En cambio, Chile, México, Honduras o Jamaica avanzan rápidamente en la instalación de sistemas de almacenamiento de energía renovable

Quito/América Latina y el Caribe duplicó en menos de un año su capacidad de almacenamiento de energía en baterías (BESS), al pasar de 1.683 megavatios (MW) en 2025 a 3.408 megavatios en agosto de 2026, según destacó este martes la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde).

El organismo internacional, con sede en Ecuador, precisó en un comunicado que "el incremento marca el tránsito desde proyectos puntuales hacia una nueva etapa en la que el almacenamiento comienza a ganar escala y a desempeñar un papel creciente en la integración de energías renovables y la flexibilidad de los sistemas eléctricos".

Cuba, aunque no está entre los países en peor situación, apenas ha empezado recientemente a adquirir estos sistemas, en los que va muy rezagada, como advertía el economista Ricardo Torres hace apenas un mes. "Cuba acaba de poner operativos 50 MW de BESS, pero eso representa solo el 3,6% de la capacidad solar total. No es de extrañar que en abril el Ministro de Energía y Minería admitiera que solo se estaba utilizando la mitad de la capacidad solar instalada total", expuso.

Capacidad de almacenamiento de la región en julio de 2025. / OLACDE

Chile lidera el desarrollo del almacenamiento con baterías en la región, con 2.291 megavatios en operación, equivalente a cerca de dos tercios del total regional identificado. A junio de 2026, el país suma 2.389 megavatios en fase de pruebas y 4.960 MW en construcción, alcanzando aproximadamente 9,6 gigavatios (GW) de capacidad entre proyectos operativos, en pruebas y en construcción.

Este crecimiento responde, principalmente, a la rápida expansión de la energía solar y eólica y a la necesidad de aprovechar mejor la generación renovable disponible. Las baterías permiten almacenar la energía producida en momentos de alta oferta y utilizarla posteriormente, cuando aumenta la demanda, contribuyendo además a reducir los vertimientos de energía y aliviar las restricciones de la red de transmisión.

La expansión también comienza a extenderse por la región, aunque con modelos diferentes, apuntó la Olacde.

Por un lado, México prevé incorporar 2.216 megavatios de almacenamiento hacia 2030 a través de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que Argentina ha adjudicado más de 1.400 megavatios mediante mecanismos competitivos.

Honduras desarrolla un sistema de 75 megavatios y 300 megavatios hora (MWh), con cuatro horas de almacenamiento, para fortalecer la red y su confiabilidad.

La Olacde señala que el objetivo debe trascender la capacidad instalada y centrarse en la flexibilidad que requiere cada sistema

En el Caribe, Jamaica avanza en la incorporación de 110 MW/220 MWh de capacidad, asociados a 220 megavatios de nueva generación renovable. Brasil, por su parte, está avanzando en regulación y mecanismos competitivos específicos para almacenamiento.

La expansión de las baterías plantea nuevos desafíos para la planificación, regulación y diseño de los mercados eléctricos. La Olacde señala que el objetivo debe trascender la capacidad instalada y centrarse en la flexibilidad que requiere cada sistema.

En ese sentido, el organismo internacional apuntó que la región avanza hacia una nueva etapa en la que almacenamiento, generación flexible, gestión de la demanda, transmisión e interconexiones deberán complementarse para integrar más energías renovables con seguridad, eficiencia y confiabilidad.