El hospital y el bombeo de agua, los únicos con energía en Isla de la Juventud

Un audio revela cómo un vecino poderoso logra restablecer la luz en su circuito quitándola a los residentes de la calle San Lázaro, en Centro Habana

La Habana/Este martes, solo el hospital y el sistema de bombeo de agua en la Isla de la Juventud tendrán garantizada energía para funcionar. El resto del territorio quedó prácticamente sin electricidad desde las 6 de la mañana debido al déficit de combustible para las plantas generadoras.

La Empresa Eléctrica del territorio informó en un mensaje en Facebook, con una fotografía de un escueto documento físico, que los circuitos fotovoltaicos A230 y A030 serán energizados entre las 10 y las 16 horas. Con esta programación, “una unidad generadora permanecerá funcionando al 75% de su capacidad”.

Para cerrar su mensaje, la empresa pidió “comprensión, apoyo y disciplina para enfrentar este complejo escenario”.

Las respuestas no se hicieron esperar. Decenas de habitantes de la isla recriminaron la falta de energía eléctrica, un tema que se ha agravado en el año: “No, no jodan más. Ya, por favor. La comida se echa a perder con dos horas. Imagínense ahora esta historia. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo así, de esta manera tan inhumana?”.

"Dan el anuncio y sálvense quien pueda. No dicen si ya el petróleo va en camino, no dicen nada. Lanzan la bomba y ya"

Alguien más agregó: “Y no dicen cuándo es posible que lo restablezcan. Dan el anuncio y sálvense quien pueda. No dicen si ya el petróleo va en camino, no dicen nada. Lanzan la bomba y ya”.

El episodio amplía una crisis eléctrica en el municipio especial que en febrero obligó a extender los apagones en ciclos de cuatro horas debido a la escasez de combustible para la generación. Además, se señalaba que “las medidas que hoy se informan no son permanentes; su aplicación dependerá de la evolución en la disponibilidad de combustible”.

Con el paso de los meses, la situación en el territorio ha tomado tintes más dramáticos. A finales de mayo, el director general de la Unión Eléctrica, Rubén Campos Olmo, reconoció que la Isla de la Juventud operaba con apenas seis horas de electricidad al día, pese a haber sido considerada durante años uno de los territorios con mayor estabilidad energética del país.

Para junio, todo fue a peor, como en el resto del país. Una crónica en el periódico oficial Victoria señalaba que el territorio apenas tendría garantizado 120 minutos de suministro al día.

A nivel nacional, el panorama no pinta mejor. De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica, este martes, para el horario de máxima demanda, cuando ya la energía solar no aporta nada al sistema eléctrico nacional (SEN), la empresa estatal calcula una afectación prevista de 2.369 MW para una demanda máxima 3.350 MW.

Muchos habitantes han denunciado “intromisión en el sistema de apagones y preferencias de circuitos” como refleja una queja recogida por '14ymedio' en La Habana

El oscuro panorama se debe, en parte, a que las unidades 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel, así como la 6 de Diez de Octubre y la 2 en Felton “se encuentran en avería”, mientras que la 3 de la Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz, las 5 y 6 de Renté, y la 5 en Diez de Octubre “están en mantenimiento”. A ello se suma que la Unidad 3 de la Antonio Maceo está fuera de servicio “por humedad en el gabinete de control del generador”.

En total, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. Esta fuente es responsable del 40% del mix energético y se nutre de crudo nacional. El otro 40% del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada por la escasez de combustible derivada del bloqueo petrolero y las sanciones impuestas por Washington a la Isla.

La precaria situación energética en el país ha provocado, marcadamente desde marzo, una ola de protestas en varios puntos del país.

Las quejas no solo se han ceñido a la de suministro eléctrico: muchos habitantes han denunciado “intromisión en el sistema de apagones y preferencias de circuitos” como refleja una queja recogida por 14ymedio en La Habana.

La fuente, que pide mantenerse en el anonimato, sostiene que “se desconectó la calle San Lázaro casi en su totalidad, donde abunda el químico y el peligro a toda hora, para conectar otro circuito, el P326, aún más grande y que genera más demanda eléctrica, para darle electricidad a las cadenas televisivas”

El vecino comparte un audio de poco más de siete minutos en el que se oye la voz de un hombre que se jacta de poder restablecer el circuito P326 y que anuncia la llegada de una rastra con postes “entre mañana y pasado”. El hombre agrega que, “llegando la rastra con los postes, la prioridad número uno del Ministerio de Energía y Minas es el restablecimiento del circuito protegido 326, que es el circuito de nosotros que estamos siendo afectados en estos momentos”.