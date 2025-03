La familia del niño Damir logró recaudar 38.000 dólares para llevarlo en una ambulancia aérea a EE UU

La Habana/Por una vez, la vida parece sonreírle a Geobel Damir Ortiz Ramírez, el niño cubano de 10 años afectado por una grave enfermedad: en los dos últimos días, ha conseguido una visa humanitaria para su tratamiento en EE UU y 38.000 dólares de los 41.800 necesarios para transportarlo en una ambulancia aérea.

El caso de Damir es de larga data y en redes sociales varios activistas, además de su madre, Eliannis Ramírez, pidieron insistentemente tanto al régimen como a Washington allanar el terreno para que el menor viaje a Estados Unidos.

La sede diplomática estadounidense no había podido tramitar el visado hasta ahora y había rechazado la solicitud dos veces, el 6 y el 21 de febrero, porque la Salud Pública cubana no había entregado una carta reconociendo que no disponía del tratamiento adecuado para el niño. Sin embargo, Washington decidió finalmente dar luz verde al viaje de Damir, aunque no se sabe si es el resultado de un acuerdo previo con La Habana.

Un nuevo obstáculo apareció en ese momento, cuando los médicos señalaron que el deterioro del estado de salud del niño obligaba a contratar una ambulancia aérea para trasladarlo al Nicklaus Children's Hospital, en Miami, que ha aceptado asumir el tratamiento. Era urgente conseguir 41.800 dólares para pagar ese servicio y se decidió hacerlo a través de una recaudación por internet que ya alcanzó los 38.000. “Estoy agradecida con los cubanos dentro de la Isla. Hay personas que me han donado para el niño hasta 150 pesos. Esas son las que más admiro”, escribió la madre del menor en redes sociales.

La recaudación desde el extranjero ha sido gestionada por la activista cubana residente en Miami Diasniurka Salcedo Verdecia, quien ha recibido en la cuenta de su esposo transferencias a través de varias aplicaciones como Zelle, PayPal o Cashapp. En Cuba, los donantes transfirieron dinero en pesos y en moneda libremente convertible (MLC) a las tarjetas de Ramírez.

Inicialmente, Salcedo y otros activistas que han apoyado a la familia de Damir anunciaron que el costo para la ambulancia aérea sería de 38.000 dólares. Tras revisar el contrato del vehículo, la cantidad ascendió a 41.800 para garantizar que el transporte cuente con el equipamiento y el personal necesario –como un intensivista y un anestesista– para atender a Damir. Según aclararon, esperan firmar el contrato el lunes para que el niño pueda llegar a EE UU el martes.

No es la primera vez que el Nicklaus Children's Hospital atiende a niños cubanos que no pueden ser tratados en la Isla. En 2023 el hospital recibió a dos niños de la Isla con leucemia, Náthaly Zaragoza y Camilo Cateura. Este último falleció ese mismo año en el centro.

En 2020, otra menor de la Isla con una enfermedad rara viajó hasta Miami con su madre para atenderse en el Nicklaus. Allí permaneció 10 meses hasta que su padecimiento fue diagnosticado como incurable. Tras regresar a la Isla, su familia ha experimentado dificultades para adquirir los medicamentos necesarios para su tratamiento, según ha publicado su madre en redes sociales.

Damir, por su parte, padece fibromatosis plexiforme tipo 1, causada por una mutación genética que provoca que aparezcan tumores en todo el cuerpo. En febrero, le fue detectada una leucemia aguda, conocida como linfoma de Burkitt. Entonces, Ramírez y la organización independiente Gremio Médico Cubano Libre acusaron a Salud Pública de cometer errores en dos biopsias que pudieron haber acelerado la detección de la enfermedad.

A finales de 2023, la madre protestó junto a otras mujeres en situaciones similares frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana. Ya entonces, Ramírez alertaba sobre el estado precario de su hijo, que para ese momento todavía podía caminar y no había perdido la visión.

Reseñado por medios internacionales como El País, el caso de Damir logró finalmente este año una respuesta oficial de las autoridades de Salud. A inicios de febrero, dos médicos del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, donde estuvo ingresado Damir –antes de ser trasladado a la sala de Atención Médica Internacional del Instituto de Neurología y Neurocirugía–, aseguraron que el centro contaba con todos los recursos para atenderlo.

Asimismo, explicaron que la enfermedad no tiene cura y solo pueden hacerse cuidados paliativos, para los que el Gobierno cubano gastó 500.000 dólares en un medicamento para tratar a Damir por un año. La madre del menor también fue desacreditada y acusada de “manipular” información sobre el niño, por el vocero del régimen, Humberto López, en su programa Razones de Cuba.

“El Sistema Nacional de Salud, como en otras ocasiones, en ningún momento ha tenido inconveniente con que, a partir de la solicitud familiar, el paciente sea atendido en una institución médica de otro país”, añadió luego en un artículo Cubadebate.

Este viernes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) anunció la creación de la Fundación Damir “para defender los derechos de los enfermos en Cuba”. La iniciativa fue impulsada por el Gremio Médico Cubano Libre y la madre del menor y está dirigida a brindar asesoría y apoyo legal a casos sanitarios graves, además de darles visibilidad y luchar por el acceso a tratamientos adecuados y dignos.