Los familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer, "horrorizados" con su estado de salud

Tras numerosos reclamos para obtener una fe de vida del opositor cubano José Daniel Ferrer, las autoridades accedieron a que su familia lo visitara este jueves, después de tres meses sin poder verlo. Su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, y sus dos hijos constataron que el líder de la Unión Patriótica Cubana (Unpacu) se encuentra en un terrible estado de salud, semidesnudo y recluido en una celda de aislamiento en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

El relato de la visita familiar, publicado en Facebook por la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer García, acusa al régimen de mantenerlo en "condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes", sometido a las picaduras de "agresivos y peligrosos mosquitos, hormigas y roedores".

Inquietos por un video sobre la salud de Ferrer, publicado en las redes sociales por una emigrada cubana, identificada como Laura Jusino y con presuntos contactos con el personal del penal que le pasó detalles sobre el estado del opositor, los familiares quedaron "alarmados y horrorizados" por la situación del recluso y redoblaron sus peticiones para verlo. Ferrer, alegaba Jusino, estaba en manos de "sicarios" y su paradero era "secreto de Estado".

Ana Belkis Ferrer García, acusa al régimen de mantenerlo en "condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes", sometido a las picaduras de "agresivos y peligrosos mosquitos, hormigas y roedores"

Este jueves, Ortega anunció que se dirigía hacia la prisión tras tener acceso a "una nota supuestamente escrita de puño y letra" por Ferrer en la que pedía antibióticos de amplio espectro y varios tipos de analgésicos. Esto "confirma cuán mal de salud se encuentra, en qué condiciones deplorables se encuentra", aseguró la esposa.

Al serle permitida la entrada, Ortega lo vio "en ropa interior, con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión".

Su cuerpo, añade, está "lleno de lesiones" y se negó a abrazar a su hijo para no contagiarlo con "la bacteria que presenta en la piel hace meses". El líder de la Unpacu contó a su mujer que "no podía caminar" durante los meses de abril y mayo, y que ahora lo hace con mucha dificultad. Gracias al ibuprofeno aportado por la familia, ahora siente "algo de alivio", pero todavía no sabe a qué atribuir los "dolores inmovilizantes" que padece.

Ferrer, denuncia desde EE UU su hermana, no cuenta con atención médica ni tratamiento adecuado para sus dolencias, tiene restringido el acceso al agua y se le obliga a soportar calor. Se alimenta tan solo con la bolsa con víveres que, cada mes, le llevan sus familiares.

Ha padecido torturas, declara, y hace pocos días fue sacado de la prisión de Mar Verde hacia el hospital clínico-quirúrgico de Santiago de Cuba "con el aparente propósito de extraerle una de las muelas dañadas". Sin embargo, la pieza retirada por los odontólogos estaba sana, mientras que las que se encontraban en mal estado no fueron extraídas. "Un agente del G2 fue después a su celda para burlarse y amenazarlo, diciendo que 'todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país'", relata su hermana.

Los oficiales de la prisión tampoco han entregado a Ferrer los analgésicos y antibióticos que le ha llevado la familia. Cuando exige los medicamentos, los carceleros afirman que le serán entregados por la doctora del penal.

"Un agente del G2 fue después a su celda para burlarse y amenazarlo, diciendo que 'todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país'"

"Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinado de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir, en medio de tan difícil y preocupante situación envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias, amigos, hermanos de lucha e ideas, medios de prensa, instituciones y gobiernos amantes de la justicia", concluye Ana Belkis Ferrer. "Manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo".

Hace varios días comenzó una campaña dentro y fuera de Cuba para exigir una información sobre el paradero de Ferrer. La joven Amelia Calzadilla, la madre habanera que se ha convertido en uno de los símbolos del descontento en Cuba, reclamó este jueves que se respete el derecho de que los familiares del opositor puedan "verlo y constatar que está bien aunque esté detenido".

Ferrer es uno de los más de 700 prisioneros políticos que el régimen cubano mantiene en sus cárceles desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, a los que se suman decenas de detenidos en las manifestaciones de los últimos meses. Durante estos casi dos años, su familia ha denunciado en varias ocasiones que el recluso ha sido víctima de torturas, golpizas y amenazas.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.