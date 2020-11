Los familiares que reciban a viajeros cubanos deberán aislarse

Las familias que reciban a cubanos procedentes del extranjero tendrán que someterse también a medidas de aislamiento para prevenir la dispersión del covid, y no podrán salir a trabajar. Así lo anunció la prensa oficial a partir de la intervención de Miguel Díaz-Canel en el llamado "grupo temporal de trabajo para el combate al nuevo coronavirus", transmitida por la Televisión Nacional.

"No puede haber fiesta, la familia que reciba no puede ir a trabajar y una de las cosas que se va a estudiar es (que) niños en familias que reciban no pueden ir a la escuela", declaró Díaz-Canel. "Solo podría salir una persona de la casa, como lo hicimos en la primera etapa".

Además, advirtió de que "donde haya violación", se producirá "denuncia y multa por incumplimiento de medidas". Las personas en el hogar tendrán que llevar en todo momento mascarilla y estar sometidas a vigilancia médica. "Si las familias no son responsables, se nos va a complicar el panorama", sentenció.

Nada dijo el mandatario, sin embargo, de aquellos turistas que se alojen en una casa de huéspedes, que, tal y como se anunció la semana pasada, no tienen la obligación de guardar los diez días de confinamiento ni de someterse a una segunda PCR, pero que, como es obvio, se encontrarán dentro de la "comunidad".

En la misma reunión, el primer ministro, Manuel Marrero, hizo hincapié en las sanciones: "Y que la gente sepa que el que no cumplió eso tiene que pagar una penalidad, y debemos establecer qué tipo de penalidad será".

Las nuevas medidas se dictan debido al aumento de casos positivos importados, que han crecido un 75% desde que se abrieron las fronteras internacionales.

Este martes, el Ministerio de Salud Pública informó de 71 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra diaria de contagios de las últimas tres semanas, de los que 29 eran importados. Este miércoles, los nuevos positivos registrados ascendieron a 76, 17 de ellos con fuente de contagio en el extranjero.

Al contrario que al inicio de la pandemia, las autoridades no especifican de qué país proceden los cubanos con contagio en el extranjero, pero entre esos casos sí se distinguen a los turistas que han dado positivo al llegar al país, como los ciudadanos rusos que se encuentran en Cayo Coco.

Las autoridades cubanas no exigen PCR previo para entrar en la Isla, pero realizan una prueba a todo viajero internacional a su llegada a los aeropuertos.

