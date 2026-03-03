La FAO alerta del efecto "grave" de la crisis de combustible de Cuba sobre la agricultura

La escasez se está apoderando aún más de los mercados, que ya estaban desabastecidos desde hace varios años.

La organización impulsa una transición a fuentes de energía renovable para disminuir la "dependencia" en los hidrocarburos

Sao Paulo/El impacto de la crisis de combustibles en Cuba ya se está sintiendo en su sector agropecuario y el efecto es "grave", alertó en una entrevista con EFE el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, René Orellana.

El responsable de la FAO para Latinoamérica y el Caribe afirmó que la falta de combustible, causada por las acciones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, "está limitando" el uso de maquinaria por parte de los agricultores para la realización de la cosecha.

"Varios cultivos están en riesgo de no ser cosechados adecuadamente", advirtió. Como consecuencia de esta situación, Orellana aseguró que la población de la Isla "no va a poder acceder a esos alimentos".

En este contexto, la FAO y otros organismos de la ONU impulsan una transición a fuentes de energía renovable para disminuir la "dependencia" en los hidrocarburos, explicó el responsable de la agencia.

Entre las opciones promovidas, figuran la instalación de nuevos sistemas de riego, así como de plantas fotovoltaicas e hidroeléctricas de pequeña escala.

"Son fuentes de energía accesibles en las que hay que trabajar para apoyar la pequeña producción familiar", señaló Orellana.

Desde que el presidente de EE UU, Donald Trump, impuso un bloqueo al envío de petróleo a Cuba, las medidas de racionamiento extremo en el uso de combustible han restringido el transporte de productos agrícolas a los mercados.