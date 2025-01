Félix Navarro celebra el "batallar" de tres Damas de Blanco aún presas del régimen cubano

La Habana/El opositor Félix Navarro ha estado en prisión desde el 11 de julio de 2021 (11J). Casi cuatro años después, como parte de un trato del régimen cubano con el Vaticano para excarcelar a 553 presos, le concedieron este sábado la libertad condicional. Salió de la prisión de Agüica, en Matanzas, con la incertidumbre de no saber qué pasará con su hija Sayli, encarcelada por participar también en las multitudinarias protestas.

Entre las “muchas visitas” y llamadas que lo asedian para festejar su excarcelación, conversa con 14ymedio. “Si no tuviera esta familia y los hermanos que me han rodeado en Cuba y el mundo entero, no hubiera podido salir de la prisión”, cuenta. “Encontré a la familia muy bien y muy unida”.

A partir de noviembre de 2022 le permitieron ver a su hija Sayli, presa en la Prisión de Mujeres de Matanzas, a quien trasladaban cada 45 días para encontrarse con su padre en la cárcel de Agüica –a casi 100 kilómetros de distancia– durante dos horas. Allí tenía que conversar con ella frente a sus custodios, en una oficina.

“A ella la veo siempre delgada. La situación de la alimentación [en las cárceles cubanas] siempre es mala. Pero [ha logrado mitigarla] gracias a los amigos y a los hermanos de lucha, con las visitas cada 15 días”, dice. Al principio, cuando sus carceleros le proponían llamar por teléfono a su hija, Navarro rechazaba la oferta. “Ustedes la metieron presa”, les decía. Finalmente decidieron llevarla.

Navarro considera que su hija, además de otras prisioneras políticas como Sissi Abascal y Tania Echevarría –las tres, Damas de Blanco–, “han dado el batallar que lleva”. “No hubiéramos querido pasar por esta situación, pero estamos asombrados de cómo se han comportado estas tres mujeres”.

En prisión podían visitarlo solo otras dos personas a la vez y cada 50 días. Su familia y allegados tuvieron que irse rotando. “Siempre había uno de mis hermanos y sobrinos allí. Todo el que tenía el apellido Navarro o Rodríguez podía entrar, esa era la manera”, cuenta.

Sus carceleros eran inflexibles con esa norma. El opositor Iván Hernández Carrillo, por ejemplo, no podía entrar pese a que Navarro lo considera su “hermano de sangre” porque –activismo político aparte– no tenía su apellido. “No obstante, acompañó muchas veces a mi familia”, refiere. “Yo le decía a Iván: ‘Mi hermano, yo necesito que tú no te dejes provocar en la calle para que no te lleven para la cárcel’. Si a Iván lo llegan a meter preso lo que se pierde es un batallón”.

En 2016 a Navarro le diagnosticaron diabetes, una enfermedad que le hizo pasar jornadas difíciles en la cárcel. Ahora, dice, tiene “bajones de azúcar”, aunque no considera que esté pasando por un momento crítico. “A veces pierdo el conocimiento, no me puedo levantar de la cama. La diabetes me tumbó una vez a las doce y pico de la noche y otras al amanecer. No recuerdo nada de lo que pasó durante ese tiempo”.

La inconsciencia le ha durado de una a dos horas. En la cárcel, su dieta contribuía al empeoramiento de la enfermedad y no cumplía los requisitos para sostener el nivel de azúcar. “La última visita que tuve fue el 6 de diciembre. De ese día para acá he aumentado cinco kilogramos y no me han dado más bajones. No obstante, este domingo se me acabaron las medicinas y tampoco podía hablar con la familia”.

Navarro agradeció la visibilidad que se le dio a su caso a sus “hermanos del exilio”, en particular a la Fundación Rescate Jurídico y a su presidente, Santiago Álvarez Fernández-Magriña, un “patriota cubano”, califica Navarro. También a la Fundación Nacional Cubano Americana. Celebra que hayan liberado este jueves a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, a quien califica como “un león, un gran hombre”.

Al mediodía de este sábado, la organización Prisoners Defenders reportaba 89 excarcelaciones, “la gran mayoría de libertad condicional que ya les correspondía hace tiempo y les habían negado”. El Gobierno, por su parte, dijo este viernes haber dejado ya en libertad a 127 reclusos, una cifra que ha suscitado polémica y que indica –de ser cierta– que hay un gran número de presos comunes que han sido discretos con su salida. De estos, solo unos 50 eran presos políticos.