El 'ferry' de la Isla de la Juventud vuelve a averiarse y se espera a expertos extranjeros para revisarlo

El 'ferry' no puede siquiera ser remolcado y las autoridades esperan la llegada de especialistas extranjeros para evaluar los daños

El 'Perseverancia', con capacidad para 430 pasajeros, será sustituido por el 'V2V Empress', un catamarán mexicano que solo puede llevar a 240 personas

La Habana/El Perseverancia, que conecta la Isla de la Juventud con Batabanó, en la provincia de Mayabeque, vuelve a estar fuera de servicio tras sufrir una grave avería en uno de sus motores, según informó este lunes Radio Caribe, la emisora local. El ferry no puede siquiera ser remolcado y las autoridades esperan la llegada de especialistas extranjeros para evaluar los daños y determinar cuándo podrá ser reparado.

La nueva avería ocurre menos de un año después de una reparación que obligó a retirarlo del servicio y que se prolongó desde octubre hasta diciembre de 2025 en los astilleros de La Habana, con suministros contratados por más de 550.000 euros. “Muy bonito todo pero no dicen cuándo va a salir, el barco que sea”, protestó una usuaria en los comentarios a la publicación de la emisora.

La nueva avería ocurre menos de un año después de una reparación que se prolongó desde octubre hasta diciembre de 2025

Según explicó a la emisora oficial de la Isla de la Juventud Carlos Lázaro Arroyo Salas, director de la Unidad Empresarial de Base Viamar, el ferry sufrió una grave rotura en su máquina principal de babor, que terminó contaminando el cárter con agua dulce.

La entrada de agua en el depósito de aceite que lubrica las piezas del motor puede provocar daños importantes. Para evaluar su alcance, este martes deben llegar a Nueva Gerona especialistas extranjeros, cuya visita estaba prevista inicialmente para el primer trimestre de 2027. El ferry fue construido en Corea del Sur y está equipado con dos motores estadounidenses Cummins.

Radio Caribe explica que los especialistas son “los únicos autorizados a destapar la máquina” y determinar la magnitud de la avería, por lo que solo después de su inspección podrá establecerse un calendario de reparaciones. Mientras tanto, la embarcación permanece inmovilizada.

'Radio Caribe' explica que los especialistas extranjeros son “los únicos autorizados a destapar la máquina” y determinar la magnitud de la avería

De momento, los viajes dependen del V2V Empress, el catamarán mexicano que comenzó a operar en octubre de 2025. Tiene capacidad para unos 240 pasajeros, frente a los 430 del Perseverancia, y mantiene un límite de 20 kilogramos de equipaje por viajero. Las autoridades dan prioridad a quienes necesitan continuar viaje hacia otras provincias, tomar vuelos internacionales o acudir a consultas oncológicas.

Ante las dificultades para reparar el Perseverancia, las autoridades volvieron a recurrir al embargo estadounidense como explicación. Según Radio Caribe, hay “contenedores retenidos en Centroamérica” con piezas de repuesto para el ferry que no han podido llegar a Cuba, aunque la emisora no precisa dónde se encuentran ni desde cuándo esperan su traslado.

Según 'Radio Caribe', hay “contenedores retenidos en Centroamérica” con piezas de repuesto para el ferry que no han podido llegar a Cuba por culpa del "bloqueo"

La usuaria Rubi Sánchez Cuza comentó con sarcasmo esa justificación. “Todo iba perfecto hasta que vi la palabra 'bloqueo' y que las piezas están retenidas en un contenedor”, escribió. Miguel Martel cuestionó que se pueda gestionar la visita de los especialistas extranjeros, pero no el envío de los repuestos, y espetó: “Está bueno ya de justificaciones”.

Lino Nelson Bouza, jubilado de 74 años, recordó que las autoridades no pueden seguir esperando a que Estados Unidos levante el embargo para resolver los problemas del transporte y reclamó alternativas para los habitantes de la Isla de la Juventud.

Un usuario identificado como Isla Lg cuestionó que se transporte a equipos de béisbol mientras hay residentes que no consiguen pasaje. Otro de los comentarios critica el espacio dedicado a mercancías de negocios privados cuando hay familias que necesitan viajar.

Varios comentarios también recuerdan que el Perseverancia es una vía esencial para llevar alimentos al municipio especial. Ahora puede agravarse más la escasez y elevarse los precios.

El 'Perseverancia' es una vía esencial para llevar alimentos al municipio especial y ahora puede agravarse más la escasez y elevarse los precios

En septiembre de 2023, apenas dos meses después de entrar en servicio, el Perseverancia suspendió sus viajes hasta nuevo aviso, en medio de la escasez de combustible. La Empresa Viajero pidió entonces a los residentes que limitaran sus desplazamientos a asuntos inaplazables y suspendió las listas de espera.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en agosto de 2024 que el ferry estaba sobreexplotado, después de haber realizado centenares de travesías para transportar pasajeros y mercancías. Los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas permanecían en reparación y el avión que enlazaba La Habana con Nueva Gerona tampoco funcionaba por problemas técnicos. El funcionario pidió entonces “extremar los cuidados” del Perseverancia, único medio disponible.

La situación empeoró en noviembre de ese año, cuando el puerto de Batabanó tuvo que ser dragado después de que el huracán Rafael acumulara sedimentos que impedían el paso seguro de la embarcación.

Cuando fue retirado para una nueva reparación en octubre de 2025, el Perseverancia acumulaba, en poco más de dos años, 716 travesías, con casi 298.000 pasajeros y más de 82.000 toneladas de carga transportadas. En los astilleros de La Habana se le realizaron más de cincuenta intervenciones técnicas, entre ellas la sustitución de hélices, componentes del sistema de gobierno y líneas de ejes. Los trabajos se prolongaron diez días más de lo previsto por imprevistos técnicos y concluyeron en diciembre.