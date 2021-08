Precios de miedo en Cuba: 350 pesos la libra de ajo

"Eso mismo estaban pagando hasta hace poco en la calle, pero ahora cuando lo ven en la tarima es que ponen el grito en el cielo", respondía la mañana de este jueves un vendedor del mercado agrícola de la calle San Rafael en Centro Habana a las quejas ante el precio de 350 pesos de la libra de ajo. "Tengo que pagar un alquiler bien caro y nadie me regala nada", explicaba el comerciante.

A inicios de este mes, y tras las históricas protestas populares del pasado 11 de julio, las autoridades anularon, con una nueva resolución, las medidas tomadas en febrero y abril que fijaban máximos para los productos agropecuarios de venta en el sector privado y algunos alimentos (malanga, todos los tipos de plátanos, boniato, mango, guayaba, frutabomba y tomate) destinados al "consumo social".

Después de que el Ministerio de Finanzas y Precios anunciara que la decisión se tomaba con el "objetivo de reconocer los costos actuales de los productores agropecuarios y estimular el incremento de la producción", han regresado a los mercados algunos productos desaparecidos por meses, pero esta vez con precios que no dejan de sorprender a los clientes.

"Todo ha subido, no es solo el ajo, también la cebolla, la malanga y ni hablar de la carne de cerdo. A este ritmo, para fin de año no sé qué vamos a poder comer en este país"

"Esto es una locura, casi 100 pesos la libra de frijoles y el ajo mejor ni mirarlo, no hay quien lo pague", dice a 14ymedio un comprador que se aventuró en el mercado de San Rafael, uno de los más importantes de la capital cubana. El costo de la libra de esta especia muy usada en la cocina cubana, supera los 14 dólares, según el cambio oficial. "Además, las cabezas son chiquitas y los dientes están muy flaquitos. No tienen buena calidad".

El comerciante, sin embargo, se defendía ante las críticas: "Soy oriental y para mí la vida no es nada fácil en La Habana. Lo que me molesta es la doble moral de que hasta hace unos días esta misma gente compraba el ajo a ese precio por la calle, porque no había en el agromercado". El vendedor asegura que "ahora que está en las tarimas, entonces se quejan, pero hasta ayer lo pagaban al precio que fuera".

La explicación no lograba convencer a quienes pasaban cerca del cartel con los precios. "Todo ha subido, no es solo el ajo, también la cebolla, la malanga y ni hablar de la carne de cerdo. A este ritmo, para fin de año no sé qué vamos a poder comer en este país", cuestionaba una jubilada que salió del mercado solo con un pedazo de calabaza y unas hojas de cilantro. A pocos metros, otro vendedor exhibía uvas a 120 pesos la libra, más de dos días de pensión para cualquier anciano en esta Isla.

