"Freedom", la palabra "libertad" brota en la fachada de la Embajada de EE UU en La Habana

La Habana/No hay banderas negras ya, como las que ondeaban de los mástiles de la vieja Tribuna Antiimperialista, que puedan tapar un cartel como el que la Embajada de Estados Unidos en La Habana colgó este miércoles de su fachada. Coincidiendo con el día de la votación contra el embargo en la ONU, la sede diplomática ha colocado una tela blanca sostenida por cuerdas en la que aparece una bandera de su país, el escudo de la Embajada y la palabra #Freedom (Libertad) junto al número 250, la cantidad de años que celebró EE UU como nación independiente el pasado 4 de julio.

Es un cartel similar a los utilizados a lo largo de todo el país del norte durante esas celebraciones, pero, en la fachada de la Embajada en Cuba y este preciso día, se interpreta como un mensaje político. El gesto, además, coincide con la convocatoria de una manifestación en horas de la tarde justamente en la explanada a sus pies, de lo cual advirtió la propia sede diplomática en sus redes sociales.

Por ello, la Embajada estadounidense interrumpió sus servicios a las 11 de la mañana, y pidió a sus conciudadanos evitar las aglomeraciones, mantener un “perfil bajo” y prestar “atención a lo que sucede a su alrededor”.

La prensa oficial, sin embargo, publicó que habría una manifestación hoy, pero para conmemorar “la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos”

La prensa oficial, sin embargo, publicó que habría una manifestación hoy, pero para conmemorar “la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos”. El acto central, afirmaba una nota de Cubadebate, sería en “el Malecón Habanero”, sin especificar el lugar, y hasta allí se desplazaría “la población que asiste” a través de las calles Línea y G (conocida también como Avenida de los Presidentes).

De las escuelas habaneras, mientras tanto, sacaron a los estudiantes de clase para obligarlos a asistir a “una actividad por lo de Camilo”. Para ello, fueron citados a las 11, momento en que los trasladarían en guaguas. La familia de una alumna de 10º grado en Luyanó refiere a este diario que “había misterio”: no les dijeron para dónde los llevaban y, aunque el evento estaba previsto para la una de la tarde, los tuvieron horas concentrados en la Avenida de los Presidentes.

Centenares de jóvenes podían observarse en el lugar en horas del mediodía, algunos de ellos ondeando pancartas del 26 de Julio. La madre de la adolescente dice: “Todavía no sabemos si los van a llevar o no a la Tribuna. ¿Estarán esperando a ver si no se llena para rellenar con los muchachos? Para mí está claro que los van a llevar para allá, pero mi hija, la pobre, no sabe”.

La explanada frente a la Embajada de EE UU ha sido desplazada en los últimos años como sede para las marchas oficialistas –que se han celebrado en otros lugares como La Piragua; cerca del Hotel Nacional; el Edificio Girón, en Malecón y F, o 23 y 12, en El Vedado– pero sigue siendo la zona más simbólica para las protestas del régimen.

Centenares de jóvenes podían observarse en la Avenida de los Presidentes en horas del mediodía, algunos de ellos ondeando pancartas del 26 de Julio. / 14ymedio

Mandada a construir por Fidel Castro en el año 2000, como parte de la Batalla de Ideas para reclamar a Estados Unidos el regreso del niño Elián González, la Tribuna Antiimperialista contenía Monte de las Banderas que estaba conformado por 138 mástiles, en los que en su origen ondeaban enseñas negras con una estrella blanca. El régimen decía que eran un símbolo de la “lucha de Cuba contra el terrorismo”, pero también servían para que no se pudiera ver el letrero luminoso con noticias que colocó la entonces llamada Sección de Intereses de EE UU en Cuba (Sina), con James Cason como jefe de misión.

Con los años, la acción del cercano mar y los huracanes contribuyeron al deterioro de la instalación y, en 2021, los mástiles oxidados fueron sustituidos por una gigantesca bandera cubana de hormigón.

Es, de nuevo, el sitio elegido por el régimen en un día en que se ha aprobado en la ONU la resolución que cada año presenta Cuba contra del embargo estadounidense, aunque esta vez con el peor resultado: 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La votación en Naciones Unidas estuvo marcada también por la elevada tensión bilateral que culminó con un acto de repudio liderado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EE UU ante el organismo, Mike Waltz, en medio de la sesión de la Asamblea General.