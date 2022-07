Se multiplican los frentes sanitarios en Cuba, con el dengue y una variante de covid

Los problemas se acumulan para las autoridades cubanas y ni siquiera la antigua joya de la corona está para dar alegrías. El último disgusto han sido las muertes por dengue hemorrágico de una menor de siete años en Cienfuegos y de una médico embarazada. Además, falleció otro menor en La Habana, mientras esperaba sin éxito una ambulancia.

Esas muertes suponen el paradigma de la mala situación que afecta a la Isla con la enfermedad y que obligó al ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, a dar una rueda de prensa este jueves.

El hospital pediátrico Paquito González Cueto, en Cienfuegos, hizo pública una carta defendiéndose de lo que consideran un ataque contra sus profesionales y un uso de la muerte de una menor por parte de la prensa de Miami. Paola Patricia Rodríguez, de siete años, falleció el miércoles en este centro tras varios días en terapia intensiva y la noticia circuló un día después entre críticas hacia la institución por no lograr salvar a la pequeña.

"Nuestra institución desde horas de la noche de ayer 13 de julio comenzó a recibir ataques desde las redes sociales a los médicos, intensivistas pediátricos, enfermeras y demás trabajadores", expone la misiva, difundida por la cuenta de Facebook de la institución. "Sepan quienes intentan herir y tergiversar los hechos que no existe mayor dolor para una institución pediátrica que la partida física de una niña o un niño. El dolor se intensifica porque nos caracteriza el apego a nuestros pacientes", continúa.

Cientos de personas se solidarizaron con el texto, aunque algunos comentarios indican que el problema no está en los trabajadores del hospital, sino en la insuficiencia de los medios humanos y materiales

La carta finaliza pidiendo el fin de la manipulación y del uso del dolor ajeno, y reivindica la importancia que para los profesionales de la Salud tienen los pacientes. Cientos de personas se solidarizaron con el texto, aunque algunos comentarios indican que el problema no está en los trabajadores del hospital, sino en la insuficiencia de los medios humanos y materiales con los que tienen que sacar adelante a los pacientes, cada vez menores por la profunda crisis que sufre el país.

El fallecimiento se suma al de Mercy Hernández, una doctora cubana cuya muerte trascendió en las redes sociales por un amigo que compartió imágenes de su funeral. La causa de la muerte de la joven no ha sido revelada por este allegado, que apenas dijo que se complicó su embarazo, pero una usuaria de la provincia aseguró que padecía dengue hemorrágico.

La situación epidemiológica en este sentido es preocupante, como lo confirmaron los datos señalados por Portal Miranda este jueves. En los seis primeros meses del año se detectaron en la Isla 3.036 casos de dengue en 12 provincias, y la previsión no es buena. El ministro fue claro al respecto: "No estamos en el peor momento".

Los próximos meses, el calor y la humedad funcionarán como caldo de cultivo ideal para la propagación de la enfermedad, según el pronóstico del ministerio. Además, la tasa de incidencia ha crecido un 42% respecto al anterior período, por lo que el titular de Salud llamó a extremar las precauciones.

La pasada semana, Madelaine Rivera, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, situó el aumento en lo que iba de año en un 21,7%, por lo que la velocidad a la que empeora la situación es patente.

"Cuba tiene experiencia en el manejo del dengue y el sistema de Salud está preparado para asimilar el número de casos; sin embargo, lo que no hagamos ahora puede complicar el escenario epidemiológico en los próximos meses, que son los más complejos de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti", dijo Portal Miranda, aunque reconoció que la situación es problemática y que las limitaciones del cuadro básico de medicamentos afectan seriamente al problema.

Las autoridades llevan días recomendando que no se abandone el hábito de la mascarilla en lugares muy concurridos

Varias personas confirmaron a 14ymedio la saturación de al menos dos hospitales de La Habana, el Calixto García y el Manuel Fajardo, en los que faltan materiales de todo tipo, incluidos reactivos. En Santiago de Cuba también faltan bolsas para hacer transfusiones, según fuentes de este diario.

No hizo mención, sin embargo, a la falta de fumigación de la que han dado cuenta los vecinos de la capital, una de las zonas más afectadas por el dengue junto con Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Aunque la llegada de las brigadas antimosquitos siempre es causa de molestia para los ciudadanos, que tienen que dejar obligatoriamente sus casas para la operación, el efecto de su falta se está notando.

Pero los problemas no acaban con el dengue. Portal Miranda alertó este jueves del alza que se está produciendo en los datos de contagios de covid-19. La enfermedad ha llegado ya su subvariante BA.5, derivada de ómicron, y el mundo entero está notando sus efectos. La cepa se transmite aún a mayor velocidad que su "madre" y, aunque no parece impactar en las hospitalizaciones y fallecimientos, los países están pendientes del efecto que puede tener ya que, cuantos más infectados hay, más posibilidades de casos con complicaciones.

"Aunque es más transmisible, hasta el momento no ha impactado en los servicios de salud, ni las terapias intensivas", dijo Portal. No obstante, las autoridades llevan días recomendando que no se abandone el hábito de la mascarilla en lugares muy concurridos.

La muerte de otro menor en el Cotorro, La Habana, mientras esperaba sin éxito una ambulancia, da la puntilla a la situación. Maritza Barrios, madre de Andy Agüero Barrios, pidió ayuda a través de su perfil de Facebook ante la falta de transporte que trasladara a su hijo, autista y ciego, al hospital para recibir una transfusión urgente. Aunque se desconoce qué aquejaba al muchacho, su progenitora contó desesperada que precisaba una ambulancia imposible de localizar. Pocas horas después, según la propia madre, el niño falleció.

