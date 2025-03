Funeral multitudinario en La Habana para el cantante Paulito FG, con artistas y políticos

La Habana/Con un ataúd negro rodeado de arreglos florales y rosas de colores extravagantes, Paulo Fernández Gallo, conocido como Paulito FG, tuvo la mañana de este domingo un funeral que pocos cubanos pueden permitirse para sus seres queridos. En la funeraria de Calzada y K, en La Habana, decenas de personas y artistas se juntaron para despedir al músico, que murió en un accidente de tránsito en la intersección de la calle 12 y la avenida del Malecón, en El Vedado, este sábado.

En una visita a la funeraria, 14ymedio presenció cómo la Policía que custodiaba la entrada impidió al público en varias ocasiones entrar al local. En un primer momento, solo lograron pasar el cerco los familiares y amigos del músico entre los que desfilaron Alexander Abreu, que llegó llorando, Manolito Simonet, Elio Revé, Samuel Formell –“que llegó desde Perú”–, integrantes de la agrupación NG La Banda, el atleta Javier Sotomayor, los miembros de la orquesta femenina Anacaona, Ernesto Blanco, Jorge Luis Robaina, director del grupo Karamba, y la vice primera ministra Inés María Chapman.

Abreu fue uno de los que inmediatamente lamentó la muerte del músico en redes sociales, donde escribió: “La vida no me va alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz. Eres el mejor de todos. Este golpe me va a dejar secuelas. Te quiero mucho, asere. Luz”.

“Hasta que no termine la ceremonia, no puede pasar nadie”, se decían unos a otros fuera del local, repitiendo las indicaciones de las autoridades, que pedían una y otra vez al público que se alejara de la puerta. Un rato después, se permitió que los habaneros entraran a la funeraria. La sala dedicada al funeral albergaba el ataúd y una pintura del músico, junto a la cual había un arreglo floral del “General de Ejército Raúl Castro Ruz”.

La salida hacia la necrópolis de Colón, donde será sepultado Paulito FG tras la ceremonia de carácter religioso –“tenía hecho el santo”, señalan algunos de los presentes–, será a las cuatro de la tarde. “Dicen que en el cementerio de Colón hay mucha gente esperando ya”, agregaba otro curioso.

Llegada a la funeraria del músico Alexander Abreu, amigo de Paulito FG. / 14ymedio

Los comentarios de la gente giran, no solo en torno a la muerte del artista, sino de su trayectoria como músico. “Él era un artista del pueblo. Nada especulador”, opina uno, mientras otro responde: “Se mató donde mismo dio su último concierto. En 12 y Malecón. Ese festival estaba que era una basura, y salió Paulito y lo alborotó. Hace 30 años que estamos bailando a Paulito”.

Otros valoraban las circunstancias del accidente de tránsito entre el Kia Sorento del año 2012 del artista y un ómnibus de Transtur: “Él fue el que se llevó la roja”, “Si no hubiesen filmado tanto, tal vez lo podían haber salvado”, “El chofer de la guagua debe ir preso”, eran algunos de los comentarios.

Tras el choque, Paulito FG, de 63 años, llegó al hospital Calixto García en parada cardíaca y no pudo ser reanimado.

Un rato después, se permitió que los habaneros entraran a la funeraria. / 14ymedio

Nacido en enero de 1962, el artista inició su carrera profesional como cantante junto a Adalberto Álvarez y su Son, además de la agrupación Dan Den. Más tarde formó parte de la banda Opus 13, de la que asumió la dirección en los años 90. Su versatilidad en el escenario, su capacidad para interpretar e improvisar le valieron desde temprano un gran número de seguidores.

Su discografía incluye éxitos al estilo de Tú no me calculas (1993), El bueno soy yo (1996) y Sin etiqueta (2010). Su trabajo se caracterizó también por combinar géneros como el son, el jazz y el rock. Sus letras se convirtieron en verdaderas crónicas de la vida cotidiana que conectaron muy rápidamente con la audiencia.

El cantante y compositor se desempeñó también como profesor, jurado de numerosos concursos artísticos y promotor de espectáculos. Paulito FG tenía prevista una gira europea a partir de abril para presentar su nuevo disco Transición.

Muchos de los artistas que actuaron a su lado publicaron sus condolencias en redes sociales. Es el caso de la cantante y pianista Aymée Nuviola, quien agradeció el impulso que Paulito dio a su carrera: “Por sacarme de mi tristeza y decepción esa tarde que visitaste mi casa, pude tocar en lugares donde solo las orquestas de primera línea podían tocar en ese momento”.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, también publicó unas palabras para el artista en su cuenta de X. “Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, que lo privilegió, junto a otros grandes artistas, como uno de sus favoritos. Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano”, escribió.