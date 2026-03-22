Futbolista cubano del Real Madrid dio el sí a Cuba para el Mundial Sub 17

El joven jugador fichó por el Real Madrid desde el verano de 2024.

La Asociación de Fútbol mostró también interés en que el jugador represente a la selección cubana Sub 20

Matanzas/El futbolista cubano Jenry Hernández, canterano del reconocido club español Real Madrid, manifestó su disposición a representar a Cuba en el Mundial FIFA Sub 17 que se celebrará en Catar a finales de este año. Así lo confirmaron fuentes a 14ymedio.

Sin embargo, su presencia en el torneo no está del todo garantizada. Dependerá de su progresión en los equipos juveniles del Real Madrid a final de la temporada 2025-2026 y de una autorización final del club.

Jenry, nacido en Pinar del Río en 2009, pertenece actualmente al Juvenil C del Real Madrid. Su incorporación a Cuba Sub 17 sería un importante aporte para el ataque de los Leones del Caribe, por la capacidad del zurdo para desempeñarse como extremo y delantero centro.

La Asociación de Fútbol de Cuba mostró también interés en que Jenry Hernández represente al elenco cubano Sub 20, que este 28 de marzo enfrentará a Jamaica en busca de la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Sin embargo, su participación no fue posible.

Su incorporación a Cuba Sub 17 sería un importante aporte para el ataque de los Leones del Caribe

Hernández se recupera de una lesión de isquiotibiales al momento de la redacción de estas líneas, y debe regresar a las canchas a finales de este mes. De su evolución dependerá su convocatoria con Cuba Sub 20 a mediados de 2026 para el Premundial de la categoría, aunque la decisión final será valorada con detenimiento por el entorno del jugador.

Las condiciones físicas de Hernández no pasan desapercibidas en el conjunto blanco. A sus 17 años, sorprende su estatura de 1.80 metros y alcanza velocidades cercanas a los 36 Km/h. Por tal motivo, de vez en cuando ha sido llamado a entrenar con Real Madrid Castilla, el segundo equipo.

El jugador, radicado en España desde que cumplió un año de edad, fichó por el Real Madrid desde el verano de 2024. En ese momento, se incorporó a la Sub 17 blanca. Su actual contrato lo vincula hasta 2028 con la institución.