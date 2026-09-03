Gaesa acumula 14.500 millones de dólares mientras nueve de cada diez hogares cubanos viven en pobreza extrema

El informe fue presentado este jueves en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, por la Red de Observatorios Independientes de Cuba.

El Informe ‘Cuba 2025’ retrata un país donde solo el 15% de las familias logra garantizar tres comidas al día y se registraron más de 11.000 expresiones de protesta

Madrid/El conglomerado militar Gaesa dispondría de unos 14.500 millones de dólares en reservas líquidas depositadas en cuentas bancarias, mientras el 89% de los hogares cubanos vive en situación de pobreza extrema. Es uno de los contrastes más contundentes del Informe Cuba 2025. Derechos humanos, crisis estructural y desprotección, presentado este jueves en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, por la Red de Observatorios Independientes de Cuba.

El documento, de 221 páginas, reúne el trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil independiente que monitorean pobreza, alimentación, servicios públicos, envejecimiento, violencia de género, economía, derechos laborales, conflictividad social y funcionamiento institucional. Su tesis central es que la crisis de la Isla no puede explicarse como una sucesión de problemas aislados, sino como el resultado de decisiones políticas y económicas que priorizan la preservación del poder y la concentración de recursos sobre las condiciones de vida de la población.

Las estimaciones sobre Gaesa proceden del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, que analizó estados financieros filtrados del conglomerado correspondientes a cortes de marzo y agosto de 2023 y 2024 y anualizó sus flujos para compararlos con las cuentas nacionales. Según esos cálculos, los activos corrientes del holding militar alcanzan los 18.000 millones de dólares, de los cuales 14.500 millones corresponden a reservas líquidas.

Los ingresos totales de Gaesa serían 3,2 veces superiores a los que recibe anualmente el Presupuesto del Estado

La magnitud estimada de Gaesa va mucho más allá. El informe sostiene que sus utilidades brutas sobre ventas equivalen al 37% del producto interno bruto (PIB) cubano, que sus exportaciones de bienes y servicios representan el 34% de las exportaciones totales de la Isla y que, si se consideran solo los servicios, su participación ascendería al 41%. Sus ingresos totales, siempre según esos cálculos independientes, serían 3,2 veces superiores a los que recibe anualmente el Presupuesto del Estado.

El documento contrapone esa acumulación con las prioridades de inversión pública. En 2024, la agricultura, la ganadería y la silvicultura recibieron apenas el 2,7% de la inversión total, frente al 37,4% destinado a actividades principalmente asociadas al turismo. En un período más amplio, los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler –vinculados fundamentalmente por el informe con la infraestructura turística controlada por Gaesa– absorbieron en promedio el 31,36% de las inversiones, mientras la salud pública y la asistencia social recibieron alrededor del 2%.

La apuesta turística, sin embargo, continúa ofreciendo pobres resultados. Cuba recibió 1.810.663 visitantes internacionales en 2025, un 17,8% menos que el año anterior, y la ocupación hotelera media se situó en apenas el 18,9%. Más del 80% de la capacidad instalada permaneció, por tanto, sin ocupar durante el período.

Apenas el 15% de las familias consigue garantizar las tres comidas del día, mientras el 71% de la población se ve obligada a omitir comidas por falta de recursos

Mientras tanto, el deterioro de los hogares alcanza niveles extremos. El informe incorpora los resultados del VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a partir de 1.344 encuestas realizadas en 70 municipios de todas las provincias. El estudio estimó que el 89% de los hogares se encontraba en pobreza extrema; el 55% declaraba ingresos insuficientes incluso para adquirir lo esencial y otro 27% apenas lograba cubrir sus necesidades básicas.

El hambre ofrece una traducción todavía más concreta de esas cifras. Apenas el 15% de las familias consigue garantizar las tres comidas del día, mientras el 71% de la población se ve obligada a omitir comidas por falta de recursos.

A la inseguridad alimentaria se suman el agua y la electricidad. El 65,95% de los hogares incluidos en una de las mediciones presenta algún grado de inseguridad hídrica: el 38,9% recibe agua cada dos días, el 24,76% una vez cada tres días o más y el 2,29% carece de conexión a la red pública. Además, el 71,24% de las familias afirma que los apagones han afectado directamente su capacidad para alimentarse, bien por la imposibilidad de cocinar o por la pérdida de alimentos almacenados.

Uno de los grupos más golpeados es el de los jubilados. Cuba cuenta con más de 2,5 millones de personas de 60 años o más, cerca del 26% de su población. Una encuesta realizada a 506 mayores concluyó que el 99% considera insuficiente su pensión, el 97,8% necesita buscar ingresos adicionales y el 90,7% continúa realizando alguna actividad laboral después de su retiro. El informe describe esa realidad no como “envejecimiento activo”, sino como trabajo de supervivencia.

La respuesta estatal, señala el informe, incluyó 3.179 acciones represivas, 529 detenciones arbitrarias de corta duración y 740 retenciones ilegales en viviendas

El deterioro material tuvo también una traducción política. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 11.268 protestas, denuncias y expresiones críticas durante 2025, más de un 25% por encima del año anterior y el mayor registro desde que comenzó su serie, en septiembre de 2020. A partir de agosto se encadenaron cinco meses consecutivos por encima del millar de acciones, hasta llegar a 1.333 en diciembre.

La respuesta estatal, señala el informe, incluyó 3.179 acciones represivas, 529 detenciones arbitrarias de corta duración y 740 retenciones ilegales en viviendas.

El documento dedica además un amplio capítulo a la violencia de género. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron 48 feminicidios durante 2025, una cifra que ambas organizaciones consideran un subregistro mínimo y no un censo total. El 45,8% de las víctimas eran afrodescendientes.

La radiografía termina en las instituciones. Durante el período analizado, la Asamblea Nacional no aprobó una sola ley, mientras el Consejo de Estado promulgó cinco decretos-leyes entre enero y marzo. Entre las prioridades normativas figuró una modificación del régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas.

Para los autores, todos esos datos describen un mismo fenómeno: un Estado que mantiene y perfecciona sus mecanismos de control político mientras disminuye la protección material y jurídica que ofrece a sus ciudadanos. Esa, más que cualquiera de las cifras por separado, es la conclusión que atraviesa todo el Informe Cuba 2025.