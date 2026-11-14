Sin gas ni electricidad, las cocinas de La Habana Vieja se apagan

Según constató '14ymedio ', numerosos restaurantes y cafeterías mantenían sus fogones apagados. Algunos solo vendían bebidas o bocadillos y muchos otros ni siquiera habían abierto.

La Habana/Encontrar un lugar donde almorzar en el centro histórico de la capital cubana se ha convertido en otra carrera de obstáculos. A los apagones, cada vez más frecuentes en una zona que durante años disfrutó de las ventajas de los circuitos eléctricos soterrados, por ser barrio patrimonial y turístico, se suma este sábado la falta de gas manufacturado, cuyo suministro sufrió nuevos cortes desde el día anterior.

Según constató 14ymedio, numerosos restaurantes y cafeterías mantenían sus fogones apagados. Algunos solo vendían bebidas o bocadillos y muchos otros ni siquiera habían abierto.

A los apagones, cada vez más frecuentes en una zona que durante años disfrutó de las ventajas de los circuitos soterrados, se suma este sábado la falta de gas manufacturado

En el pintoresco callejón de los Peluqueros, los negocios mantenían sus puertas abiertas, aunque en las cocinas faltaba un ingrediente esencial: el gas. La escasez lastraba el servicio en los establecimientos de la zona, situada en la calle Aguiar, entre Peña Pobre y la avenida de las Misiones, en el barrio del Santo Ángel, y también en otros locales cercanos.

Acostumbrados durante años a un suministro eléctrico más estable que el de otros barrios, no habían necesitado invertir en alternativas para mantener sus servicios durante los apagones. / 14ymedio

Entre los afectados estaban la Paladar La Lore, el Café Fortuna Joe y el restaurante Cuba 54, que tradicionalmente ofrecen una carta diversa que incluye comida cubana e internacional.

La búsqueda de un almuerzo caliente tampoco dio resultado a pocas cuadras de allí. El Ateneo, en Prado, entre Refugio y Genios, estaba sin gas ni electricidad. Más al sur, la siempre muy concurrida pizzería Venamí en la avenida Bélgica, entre Lamparilla y Teniente Rey, permanecía cerrada.

La Empresa de Gas Manufacturado informó este viernes de una disminución en las entregas de gas natural en sus plantas productoras. La reducción provocó bajas presiones y afectaciones parciales o totales en diferentes zonas de las redes de distribución. El comunicado, difundido por el gobierno de La Habana, no identificó los municipios perjudicados ni precisó cuándo se restablecería el servicio.

Acostumbrados durante años a un suministro eléctrico más estable que el de otros barrios, muchos negocios de La Habana Vieja y Centro Habana no habían necesitado invertir en plantas eléctricas, baterías u otras alternativas para mantener sus servicios durante los apagones. Ahora, con los cortes cada vez más frecuentes, esa falta de preparación se ha convertido en un problema añadido.

La instalación de paneles solares tampoco resulta sencilla en estos barrios. El deterioro de los inmuebles y las características de las azoteas complican una solución que en otras partes de la ciudad puede resultar más accesible

La instalación de paneles solares tampoco resulta sencilla en estos barrios. La antigüedad de las construcciones, el deterioro de numerosos inmuebles y las características de los tejados y las azoteas complican una solución que en otras partes de la ciudad puede resultar más accesible. Pero si los apagones pueden sortearse con alternativas propias, la falta de gas es más difícil de resolver, porque depende del restablecimiento del suministro por la red.

Ni siquiera la red soterrada se libra ya de las averías. El pasado 29 de agosto, ocho circuitos de La Habana Vieja quedaron sin servicio. Un mes antes, vecinos del municipio habían alertado de que los apagones frecuentes podían dañar aún más las instalaciones. La infraestructura ya mostraba señales de deterioro hace más de una década: en septiembre de 2015, 14ymedio informó de una avería que afectó a 23 manzanas de Centro Habana y obligó a reparar una red centenaria.

La propia crisis eléctrica ha contribuido a agravar las dificultades con el gas. / 14ymedio

La propia crisis eléctrica ha contribuido a agravar las dificultades con el gas. En octubre, la Empresa de Gas Manufacturado explicó que la salida de servicio de las termoeléctricas Antonio Guiteras y Ernesto Guevara había obligado a utilizar más gas natural para sostener la generación en las centrales eléctricas de Energas, reduciendo la materia prima disponible para las plantas productoras de La Habana y Marianao.

Ya en agosto, una avería en el centro colector de Canasí había afectado a siete municipios de la capital, incluidos La Habana Vieja y Centro Habana. En los negocios gastronómicos de El Vedado se vieron, entonces, imágenes muy similares a las que hoy se multiplican por toda La Habana Vieja.