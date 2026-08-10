Una avería deja sin gas o con poca presión a siete municipios de La Habana

La afectación alcanza a los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro, Diez de Octubre, Playa y Marianao

La rotura en el centro colector de Canasí afecta también la producción de las plantas eléctricas de Energas, en Puerto Escondido y Boca de Jaruco

La Habana/A la falta de electricidad se sumó este lunes otro problema para numerosos habaneros: la escasez o ausencia de gas manufacturado. Una avería ocurrida el domingo en el centro colector de Canasí ha reducido considerablemente el suministro a siete municipios de la capital y amenaza con complicar todavía más una jornada marcada por los prolongados apagones.

"Acabamos de ir a almorzar a un lugar en El Vedado y nos dijeron que estaba cerrado porque no había gas ni luz. Dicen que hay una rotura de gas en La Habana. Éramos pocos y parió la abuela", lamenta Víctor, quien había destinado la jornada a pasear con un amigo recién llegado de provincia.

El problema comenzó durante la tarde del domingo 9 de agosto, cuando se produjo una avería en el sistema del centro colector de Canasí, perteneciente a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo y Gas, según informó este lunes la Empresa de Gas Manufacturado. Esta instalación, situada en la provincia de Mayabeque, es clave para el suministro de "gas de cocina" a La Habana y para el funcionamiento de las centrales eléctricas de Energas, en Puerto Escondido y Boca de Jaruco. La avería podría aumentar el déficit eléctrico de este martes, previsto en 2.280 megavatios para la hora punta.

La rotura redujo el flujo de gas natural tanto hacia estas dos plantas de generación eléctrica del occidente del país como hacia las instalaciones que producen gas manufacturado en La Habana. "Como consecuencia, el volumen de gas disponible para la producción de gas manufacturado ha disminuido significativamente", explicó la empresa estatal.

"Como consecuencia, el volumen de gas disponible para la producción de gas manufacturado ha disminuido significativamente"

La afectación alcanza a los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro, Diez de Octubre, Playa y Marianao. La situación, sin embargo, varía de una zona a otra. Mientras algunos clientes no tienen suministro, en otros lugares apenas queda presión.

En Nuevo Vedado, por ejemplo, el servicio no había desaparecido completamente este lunes, pero la disminución era evidente. "Hay una llamita chiquita y sin fuerza pero al menos nos queda", cuenta a 14ymedio una vecina de la zona que, sin embargo, lleva más de 24 horas sin electricidad.

Con semejante combinación, preparar los alimentos se convierte en un desafío. Las cocinas eléctricas quedan inutilizadas durante los apagones y las de gas apenas consiguen mantener una llama suficiente. Los restaurantes y cafeterías que dependen de ambas fuentes de energía tampoco tienen muchas alternativas, como comprobaron Víctor y su amigo en El Vedado.

No es la primera vez en los últimos meses que los habaneros sufren una situación semejante. El pasado 30 de junio, una caída de presión provocada por otro "imprevisto técnico" dejó sin gas manufacturado a varias zonas de la ciudad. Entonces, una vecina de Luyanó resumió la jornada con una enumeración que ya parecía difícil de empeorar: "Sin luz, sin agua, sin conexión y sin gas".

El pasado 30 de junio, una caída de presión provocada por otro "imprevisto técnico" dejó sin gas manufacturado a varias zonas de la ciudad

La importancia del gas manufacturado ha aumentado además a medida que se profundiza la crisis energética. No solo sirve para cocinar. Algunos habaneros han adquirido pequeños generadores adaptados a este combustible para sortear los cortes eléctricos, mientras que el gas licuado en balitas prácticamente desapareció durante meses de la venta estatal regular y conseguirlo en dólares resulta demasiado caro para buena parte de la población.

La Empresa de Gas Manufacturado asegura que sus técnicos trabajan "de manera ininterrumpida" junto a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo y Gas para solucionar la avería. El pronóstico oficial es restablecer el servicio durante la mañana de este martes 11 de agosto.