La gasolinera fantasma de Peñas Altas en Matanzas

Sin combustible desde febrero, circula el rumor que este servicentro pasará pronto a dólares, como está ocurriendo en todo el país

Matanzas/Bajo un cielo sin nubes, las dos bombas de combustible del Cupet de Peñas Altas, en Matanzas, parecen más una instalación abandonada que una estación de servicio en funcionamiento. Una cadena improvisada rodea los surtidores y el silencio domina el lugar. Ni colas, ni choferes impacientes, ni el olor habitual a gasolina flotando en el aire.

La falta de combustible mantiene los equipos del servicentro prácticamente sin usarse y los empleados matan el tiempo conversando, a la espera de que termine su jornada laboral.

“Desde el mes pasado no veo al camión cisterna descargar combustible aquí”, comenta a 14ymedio un motorista que observa la escena desde una cafetería cercana. Su moto descansa contra la acera mientras vigila el Cupet con una mezcla de resignación y desconfianza.

Según el propio joven, esta gasolinera fue durante años un punto obligado de abastecimiento para las guaguas que llevaban y traían trabajadores hacia Varadero. También aquí se abastecían las Yutong de Ómnibus Nacionales, cuyo taller se encuentra a pocos metros del lugar.

Hoy, en cambio, la explanada permanece casi vacía. La provincia de Matanzas es la que más gasolineras mantiene abiertas en el país, pero en dólares, con pocos turnos al día y con la estricta orden de no despachar más de 20 litros por persona.

“Hasta ahora, este Cupet vende en moneda nacional”, añade el motorista. Luego baja la voz, como si contara un secreto que ya todo el mundo conoce. “Pero se dice que muy pronto dispensarán solo en dólares”. La dolarización del combustible se ha ido extendiendo por toda la Isla pero, incluso pagar en divisas, no garantiza alcanzar un poco de gasolina.

El motorista ha tenido que buscar soluciones alternativas ante el desabastecimiento de la red estatal de servicentros: comprar gasolina a sobreprecio en una casa del Reparto Iglesias, uno de los tantos puntos informales que han proliferado en medio de la escasez.

Situado entre la Carretera Central y la Vía Blanca, durante décadas fue una parada estratégica para quienes entraban o salían de la ciudad de Matanzas. / 14ymedio

La ubicación privilegiada de este Cupet explica por qué su decadencia resulta tan visible. Situado entre la Carretera Central y la Vía Blanca, durante décadas fue una parada estratégica para quienes entraban o salían de la ciudad de Matanzas.

En los años cincuenta, cuentan los vecinos más viejos, el lugar funcionaba día y noche. “Mi padre me decía que tenía combustible los 365 días del año, las 24 horas”, recuerda Felipe, un conductor de 61 años que ha detenido su Chevrolet a un lado del local.

Felipe observa las bombas apagadas con un gesto de frustración.

“Ahora está en quiebra total”, lamenta. Para el conductor, la decadencia del lugar no es solo consecuencia de la crisis energética que golpea al país, sino también de años de mala gestión.

El episodio más reciente lo vivió apenas hace unos días. “Cuando fui a entrar al servicentro, un empleado me cortó el paso diciendo que estaban cerrados”, cuenta. Hasta ahí, nada sorprendente en estos tiempos de escasez.

Pero lo que ocurrió después lo dejó indignado. “Le pregunté si sabían cuándo entraría combustible y me dijo que él podía avisarme… si yo le daba 2.000 pesos por hacerme el favor”. Felipe niega con la cabeza mientras recuerda la escena. “Estoy muy viejo para que hagan dinero a costa mía de una manera tan sucia”.

Ahora, los autos que pasan por la Carretera Central ya no se detienen en la gasolinera de Peñas Altas. Simplemente siguen de largo, como si ese lugar hubiera dejado de existir.