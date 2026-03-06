Con la mayoría de las gasolineras cerradas, las ventas al público están en mínimos

En 2023, Cuba consumía cada día más de 900.000 litros de gasolina; hoy se despachan apenas 7.500 a los particulares y, además, en dólares

La Habana/La última vez que las gasolineras de Guanabacoa aparecieron en el grupo de Telegram que ordena los turnos de la aplicación Ticket para comprar gasolina en dólares fue el pasado 4 de febrero. Desde entonces han estado desiertas, y esta semana no ha sido la excepción.

En el servicentro conocido como Rotonda de la Shell, este miércoles, solo había dos taxis amarillos, pero parecían simplemente parqueados. Toda la zona este de La Habana, de hecho, tiene tan solo una gasolinera de venta al público en general, en dólares, y se encuentra en Playa Bacuranao, a ocho kilómetros de Alamar. Igual que las pocas que quedan en el país funcionando al público en general, el despacho funciona a través de la app Ticket, la “cola virtual”, con la restricción de 20 litros por turno y un plazo inexorable de 24 horas para hacer uso de él.

Dos meses después de la intervención de Estados Unidos en Caracas, que se saldó con la detención de Nicolás Maduro y marcó el inicio de la crisis energética inédita que vive Cuba –con la cancelación de los envíos de petróleo venezolano–, aún no se sabe cuánto combustible le queda en realidad. A la altura del 8 de enero, y contando con la carga del Ocean Mariner, el último tanquero llegado a puerto cubano –justo el 9 de enero, procedente de México–, los expertos estimaban que a la Isla le quedaban 360.000 barriles de crudo, lo suficiente para cuatro o cinco días.

El servicentro de Vía Blanca, el martes estaba despachando a pipas de agua. / 14ymedio

Por esas fechas, la situación estaba por empeorar: faltaban tres semanas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera la orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a los países que vendieran o donaran petróleo a Cuba, algo que aludía principalmente a México, entonces el segundo proveedor de la Isla. Desde entonces han ido restringiéndose de manera drástica las actividades en el país y la llamada “opción cero” ha sobrevolado todas las conversaciones. Sin embargo, bajo mínimos, aún hay horas de luz eléctrica y vehículos, pocos, circulando.

¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Para lo primero aún puede servir la producción nacional de petróleo –que representa menos del 40% del consumo–, pues puede usarse en las termoeléctricas, pero no para lo segundo, ya que es demasiado pesado para hacer combustible. ¿Cómo resiste, entonces, el país? ¿Será que además de la reserva estratégica militar, existen otros depósitos desconocidos, posiblemente bajo tierra? Un recorrido por las gasolineras de La Habana y el análisis de las cantidades ofrecidas a través de Ticket ofrece una primera respuesta: están repartiendo migajas.

Los mensajes de la comunidad en Telegram que informa de los servicentros y los turnos disponibles en la app Ticket pueden dar una idea del panorama. Siempre, contemplando varias salvedades, entre ellas que hay provincias que no informan de su disponibilidad y que en cada municipio se reserva una indeterminada cantidad de combustible para vehículos estatales, los únicos que disfrutan de venta en pesos, aunque la lista de estos privilegiados ha sido considerablemente reducida.

Servicentro La Coubre, sirviendo a ómnibus de Transmetro gasolina en pesos. / 14ymedio

La gasolinera de Vía Blanca, por ejemplo, el martes estaba despachando a pipas de agua y a algún que otro carro estatal, según constató 14ymedio, y La Coubre, a ómnibus de Transmetro.

El pasado lunes, multiplicando turnos por litros y sumando gasolineras de todo el país, se pusieron a disposición del público un total de 11.800 litros. Era una cantidad similar a la de los días anteriores (11.060 litros el domingo, 10.900 el sábado, 11.800 el viernes), aunque inferior a los 14.560 litros que se vendieron el jueves 26 de febrero. Esto equivale a menos de lo que despacha cada día una sola gasolinera en Estados Unidos: unos 15.000 litros, según datos publicados por la industria petrolera.

Aquel día marcó una diferencia considerable con la semana anterior, que se movió en poco más de 3.000 litros de media, salvo dos picos, el jueves 19 y el sábado 21, en los que se despacharon casi 7.000 litros. Es difícil explicarse el porqué de esas diferencias día con día, pero tomando como muestra la última quincena, arrojan una media de 7.500 litros de gasolina a la venta diariamente.

En todos los casos, los territorios que más disponibilidad tienen son la parte oeste de La Habana –donde se ubican los barrios más acomodados y, sobre todo, el Aeropuerto Internacional José Martí– y Matanzas –donde están Varadero y otras playas turísticas. Le sigue, si bien a distancia considerable, Villa Clara, puerta de entrada a la Cayería Norte. Pero hablar de “más” o “menos” tiene poca diferencia.

La gente llega en motos eléctricas y se lleva los 20 litros en un bidón, “para ahorrar y no gastar ni un litro del carro para ir a la gasolinera”. / 14ymedio

Las cifras resultan insignificantes si se compara con el consumo de gasolina del país antes de la crisis. Según datos de la Administración de Información Energética –el organismo de estadística del Departamento de Energía estadounidense–, Cuba utilizaba en 2023 unos 5.740 barriles de gasolina al día, es decir, más de 900.000 litros diarios. Hoy, pues, lo que se vende al público representa menos del 1% del consumo normal de la Isla.

En número de gasolineras abiertas es, de nuevo, el grupo para Ticket lo que ofrece pruebas gráficas. Un lunes del pasado diciembre, por ejemplo, podía haber abiertos nueve servicentros en Matanzas, cada uno de ellos, con 50 turnos para vehículos (con un límite de 40 litros por turno) y 50 para plantas eléctricas (un máximo de 20 litros), lo cual suponían unos 27.000 litros a la venta.

En Sancti Spíritus, en cuyas gasolineras durante el último mes se están dando entre 5 y 15 turnos diarios, se anunciaban en diciembre hasta 50. El primer día de aquel mes, en los municipios del oeste de La Habana se convocaron hasta casi 500 turnos, repartidos entre vehículos y plantas, por cada servicentro (un total de 12), mientras que este mismo lunes 2 de marzo, en ese territorio solo daban servicio apenas cuatro gasolineras, entre ellas la del aeropuerto, con un total de 100 turnos.

Por no hablar de los 25 Cupet abiertos en diciembre en los otros municipios de La Habana, entre ellos los concurridos Tángana, G y 25, La Rampa o Infanta y San Rafael, desaparecidos de las plataformas informativas de Ticket en febrero. Antes del recrudecimiento de la crisis había colas infinitas en las gasolineras, ahora casi no hay gasolineras ante las que hacer cola.

En el servicentro del Riviera, donde despachan 40 tickets diarios, la gente llega en motos eléctricas y se lleva los 20 litros en un bidón, “para ahorrar y no gastar ni un litro del carro para ir a la gasolinera”, explica un chofer. Las quejas de los clientes que esperan turno en la “fila virtual” de la app, mientras tanto, son generalizadas.

“Varias veces se ha caído y he perdido el turno”, lamenta Rolando, “pero es la única manera de comprar en dólares. Estamos embarcados”. Algunos, como Tony, vecino de Luyanó, lleva esperando desde el 10 de enero. “Me quedan más de 500 personas por delante en la cola”, dice a este diario. “Es en dólares todo, pero está igual o peor que antes”.

Resignado, se ve obligado a comprar la gasolina por la izquierda. En Holguín se encuentra a 3.000 o 4.000 pesos el litro, pero en Matanzas y La Habana, a 5.000. “¡Y hasta 6.000!”, informa un chofer particular, que confía en que “esto no dure tanto”. ¿Cómo así? “Ahora que Estados Unidos les venda combustible…”