A Cuba le quedan reservas de combustible para apenas cuatro días, según un experto

Cuba no puede afrontar la paralización completa de los envíos de crudo venezolano, por más que Rusia y México aporten una cuota más o menos desdeñable.

Con solo 360.000 barriles en sus depósitos, ya empezó un racionamiento que afectará a todos los sectores de la economía

Madrid/El secretismo del régimen cubano impide conocer con precisión cómo están las reservas de petróleo en estos momentos, pero si los cálculos de Homayoun Falakshahi, analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, son ciertos, la alerta es máxima. A la espera de la llegada en las próximas horas del petrolero Ocean Mariner, procedente de Veracruz (México), con 80.000 barriles de crudo, el inventario asciende a tan solo 360.000 barriles. Dado que la cantidad que la Isla necesita a diario es de aproximadamente 110.000, el país tiene combustible para cubrir la demanda de cuatro días, o cinco si se agrega la producción nacional de crudo.

Ya se notan las primeras señales, con el agotamiento del diésel que, además de paralizar la mayoría de las plantas generadoras, ha obligado este miércoles a suspender casi totalmente el servicio de gacelas en La Habana.

La producción nacional de petróleo es de 40.000 barriles, una cantidad muy escasa, aunque puede solucionar la demanda de varias centrales termoeléctricas. Pero Cuba no puede afrontar la paralización completa de los envíos de crudo venezolano, por más que Rusia y México aporten una cuota más o menos desdeñable. La generación distribuida, el transporte, la agricultura y las fuentes hidráulicas, precisan la materia prima importada y la Isla no está en condiciones de adquirir a precio de mercado todo lo que necesita.

En ausencia de datos públicos, los expertos de Kpler calculan que Cuba recibió en 2025 entre 11.000 y 16.000 barriles de petróleo venezolano al día

En ausencia de datos públicos, los expertos de Kpler calculan que Cuba recibió en 2025 entre 11.000 y 16.000 barriles de petróleo venezolano al día. Sus cuentas difieren considerablemente de las que ofrece Reuters, que estimó los envíos en 27.000 barriles por día (bpd) desde enero a noviembre. Las cosas comenzaron a complicarse en diciembre, sobre todo desde que el día 10 EE UU abordó el tanquero sancionado Skipper, que después de una parada en alta mar para trasladar un parte de su carga a un barco con destino a Matanzas, seguía rumbo a China para venderle el crudo en nombre de Cubametales.

Los datos de Kpler reflejan también que México ha estado entregando a la Isla un promedio de 12.284 bpd. Puesto que en su rango más bajo, el portal indica que Venezuela envió solo 11.000, la conclusión fue que el país norteamericano ha superado por primera vez a Venezuela como principal proveedor. La noticia corrió este miércoles como la pólvora después de que el Financial Times se hiciera eco, forzando a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a dar explicaciones.

La mandataria expuso que el envío “histórico” de petróleo que se ha dado al pueblo cubano forma parte de los contratos ya firmados y de la ayuda humanitaria a la Isla, aunque admitió que “evidentemente, México se volvió un proveedor importante” a consecuencia del incumplimiento de Caracas. En este sentido, es Venezuela quien modificó sus compromisos históricos, no Pemex.

De acuerdo con los datos disponibles hasta la fecha, los diez primeros meses de 2025, las exportaciones de la Isla se situaron en 5.000 bpd, aunque en noviembre y diciembre hubo nuevas cargas. Kpler no obstante afirma que ascienden al doble.

En 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares

En 2023, la compañía Gasolinas Bienestar, una filial privada creada por Pemex para, entre otros cometidos, realizar los envíos a Cuba, exportó a la Isla unos 16.000 bpd de petróleo y derivados (por valor de unos 300 millones de dólares cuya forma de pago se desconoce). En 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares. Estas cuentas dan la razón a Sheinbaum, ya que, a falta de los envíos de los dos últimos meses, la reducción ha sido de un 73% en 2025 en comparación con el año anterior, como subrayó Reuters en una nota publicada en diciembre.

Pdvsa, que en 2000 acordó exportar a Cuba de manera gratuita –a cambio de personal médico y militar, entre otros– unos 55.000 bpd y llegó a mandar hasta 100.000 bpd en época de Hugo Chávez, ha reducido progresivamente sus envíos, aunque a la vez ha facilitado otro tipo de negocios. Es el caso del que se desveló tras la captura del Skipper, que puso de manifiesto lo que antes era un secreto a voces: que el régimen cubano revendía el crudo venezolano para obtener divisas.

Lo que pasará ahora, es una incógnita que puede despejarse –o no– en los próximos días. Por el momento, la Unión Eléctrica ha planificado poco más de 1.600 megavatios de déficit para este jueves, después de que este miércoles ascendió a 1.700. La página de Facebook de la empresa muestra un hervidero de actividad en los parques solares, que se intentan rematar a toda máquina, aunque será imposible por ahora que esta energía supla la carencia de un crudo hasta ahora vital.