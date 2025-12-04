La falta de combustible mantiene fuera de servicio más de 1.000 MW en Cuba

Cada vez es más complicado abastecer los grupos electrógenos que abundan en el país, concebidos como alternativa de urgencia a las termoeléctricas.

Madrid/Pasada la 1 de la tarde de este jueves, la Unión Eléctrica (UNE) daba por superado el incidente que ayer dejó a medio país sin energía al romperse la transmisión entre la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte (Mayebeque) con la Antonio Guiteras (Matanzas). “Todas las provincias se encuentran ya conectadas al sistema electroenergético nacional. Se restablecerá el servicio paulatinamente según lo permita la capacidad de generación”, anunciaron en redes sociales. Pero la generación era casi inexistente.

En plena hora pico, la empresa eléctrica establecía la demanda en 3.194 megavatios (MW) y la disponibilidad en 1.076, con 2.141 de afectación: un nuevo récord absoluto, dos días después del anterior. “Señores, la disponibilidad es un 30% de la demanda del país –respondía un usuario–. Ya esto se les fue de las manos, como tantas otras cosas que están a cuenta gota. Ya esto no tiene solución”.

El problema principal, descontada ya la decrepitud de las termoeléctricas, era el que se lleva acumulando de manera más intensa en este año “la falta de combustible, que mantiene fuera de servicio más de 1.000 MW en la generación distribuida”, dijo en televisión Lázaro Guerra Hernández, director general de electricidad.

No extraña sabiéndose que un mes más los envíos de petróleo venezolano se quedaron en unos raquíticos 24.000 barriles por día (bpd), ni la mitad de lo pactado con el Gobierno chavista hace 25 años. La cantidad incluyó crudo, gasolina y queroseno para aviones. El descenso está en línea con lo ocurrido a lo largo de todo este año, cuando los envíos de combustible de Pdvsa a la Isla cayeron un 15% con respecto a 2024, año en que también habían bajado un 42% en comparación con 2023.

Los datos, correspondientes a los diez primeros meses del año, fueron aportados por Reuters, que también contabilizó un desplome del 73% del crudo mexicano entre enero y octubre de 2025 comparado con el mismo período del año anterior. El último cargamento de petróleo de Pemex llegó a la Isla el 17 de noviembre con el tanquero Ocean Mariner, que llevó a Cuba, después de meses sin exportar ni una gota.

No se puede decir, no obstante, que Venezuela tenga dificultades petroleras. Sus exportaciones globales volvieron a aumentar este mes después de la bajada de octubre. Ese mes vendió al exterior 808.000 barriles diarios, pero en noviembre aumentaron a 921.000, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que, según Reuters, que cita datos y documentos de envío de Pdvsa, “el país utilizó más diluyentes para producir grados exportables”. Además, la agencia británica señala que con estos productos obtienen gasolina para la distribución nacional, ayudando al país a evitar una caída de la exportación en noviembre.

El pasado 13 de noviembre, el tanquero Seahorse fue interceptado por el destructor estadounidense USS Stockdale, que se colocó en su trayectoria impidiéndole llegar a Venezuela, a donde se dirigía cargado de la nafta rusa que Pdvsa emplea para diluir su crudo extrapesado. Tras este episodio, el barco volvió al puerto cubano de Matanzas, donde ya había estado y de donde salió de nuevo con rumbo desconocido.

Pese a estas tensiones, que cada vez son mayores, la estadounidense Chevron siguió extrayendo una buena cantidad de petróleo del país caribeño. En total, 150.000 barriles por día, frente a los 128.000 de octubre, gracias a la autorización concedida por la Administración de Donald Trump, que permite a la compañía exportar a EE UU la mitad de su producción y regula los pagos al Gobierno de Caracas.

Además, Chevron es también suministrador de nafta de EE UU para las empresas conjuntas que operan con permiso de Washington, lo que ha contribuido a elevar las importaciones de crudo ligero y combustible, que se duplicaron a unos 167.000 bpd desde los 74.000 bpd en octubre.

Aunque en total Venezuela aumentó un 3% las exportaciones comparando con el mes anterior, cayeron un 5% si se compara con noviembre de 2024.

China sigue siendo el mayor beneficiario del combustible venezolano, al adquirir en torno al 80% del total exportado, unos 746.000 bpd.