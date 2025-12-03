Restablecen el sistema eléctrico en el occidente de Cuba, pero los apagones se mantienen

La Habana/El amanecer de este miércoles sorprendió a millones de cubanos desde Mayabeque hasta Pinar del Río con un apagón total. La explicación oficial –transmitida al mediodía por la televisión estatal– fue que una falla en “una de las torres” de la red de transmisión de 220 kilovoltios habría fragmentado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dejando sin servicio a la mitad occidental del país. A pesar del anuncio de la reconección, una buena parte de la Isla seguirá sin electricidad.

La puesta en escena televisiva fue la habitual. Desbordado de optimismo, el periodista Bernardo Espinosa entrevistó al ingeniero Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga. El funcionario aseguró que ya “todas las provincias” estaban nuevamente conectadas al sistema. Según dijo, el SEN quedó dividido en dos: desde Matanzas hasta Guantánamo funcionó de manera “íntegra”, mientras que el occidente quedó totalmente aislado.

Este diario pudo comprobar que varias provincias orientales sufren apagones más prolongados de lo habitual, a pesar de la supuesta “integridad” del sistema en ese territorio. Desde Holguín, reportan que están sin electricidad, y un residente de Las Tunas denuncia que, en su zona, sufren un apagón “desde ayer a las 3:00 pm”.

Estrada explicó que la reconexión avanzó “poco a poco”, que La Habana ya tenía varias subestaciones de 110 kilovoltios en servicio y que Mayabeque y Artemisa estaban incorporadas. Pinar del Río –la más distante y la que más sufre cuando el sistema colapsa– habría sido enlazada “hace un momentico”. Pero las aclaraciones no borran la fragilidad extrema de la red de transmisión del país, incapaz de soportar eventos comunes en sistemas eléctricos más modernos y diversificados.

Aunque la interconexión se restablece, el déficit de generación sigue intacto

El parte televisivo también confirmó que, aunque la interconexión se restablece, el déficit de generación sigue intacto. Estrada se apresuró a puntualizar que disponer de servicio no equivale a cubrir la demanda. En otras palabras: los apagones continúan, ya que varias unidades generadoras clave siguen fuera de servicio o entrando y saliendo sin estabilidad.

Uno de los ejemplos más preocupantes es Felton, la mayor termoeléctrica del país después de Guiteras. La planta oriental logró sincronizarse tras la avería, pero volvió a salir por “un problema en la caldera”, específicamente “fallos en los tubos del condensador” y un “régimen químico” inestable del agua. La explicación técnica, atropellada y confusa, terminó confirmando que la unidad estará fuera entre 24 y 36 horas, es decir, no estará disponible hoy ni mañana, un golpe severo para quienes viven en ese territorio.

A ello se suma la inestabilidad crónica de otras unidades térmicas, el envejecimiento de la infraestructura y la falta de mantenimiento acumulado por años. La central de Santa Cruz del Norte, por ejemplo, apenas se encontraba en condiciones de arranque. En Mariel, los motores y las unidades principales estaban apenas comenzando a incorporarse. La Patana de Regla –un símbolo de la improvisación energética en Cuba– aportaba solo lo que su limitada capacidad permite.

El mensaje implícito es que el SEN está operando al límite, y cada avería adicional aumenta el riesgo de un colapso total. La Embajada de EE UU en Cuba alertó sobre el apagón de este miércoles e informó sobre fallas en internet y telefonía. También recomendó a los residentes mantenerse informados, asegurar carga en sus dispositivos, almacenar agua y alimentos, contar con linternas, mantenerse en comunicación con familiares y prever alternativas para cualquier necesidad médica que requiera electricidad.

Las decisiones se toman según la magnitud del desastre del día, no a partir de un plan técnico estable

El director del Despacho Nacional de Carga también reveló que el mantenimiento programado por Energas S.A. –empresa mixta que suministra gas para la generación de electricidad– fue pospuesto a última hora. La parada debía ejecutarse entre lunes y miércoles, con una tercera etapa el jueves, pero quedó cancelada debido a la emergencia.

Esto significa que no habrá afectaciones inmediatas al suministro de gas manufacturado en La Habana ni a las turbinas de Boca de Jaruco. Sin embargo, el propio funcionario admitió que habrá que escoger “otro día” en las próximas semanas para realizar el mantenimiento pendiente. La postergación de operaciones complejas en la red gasífera y en las plantas vinculadas al sistema eléctrico confirma que el Gobierno opera en modo reactivo, no preventivo. Las decisiones se toman según la magnitud del desastre del día, no a partir de un plan técnico estable.

Más allá de las cifras y los tecnicismos, el episodio de este miércoles desnuda nuevamente lo que los expertos han advertido durante años: el sistema eléctrico cubano es extremadamente vulnerable. La televisión estatal promete una nueva actualización a las 4:00 de la tarde. Pero para la población, la información más relevante es que los apagones continúan, el déficit no se reduce y el país sigue dependiendo de plantas obsoletas y remiendos improvisados, a la espera del próximo apagón masivo.