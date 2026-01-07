La Habana se queda sin ‘gacelas’ por falta de combustible

La Habana/Casi la totalidad de microbuses GAZelle que operan en La Habana se encuentran parados por falta de combustible. Así lo advierten este miércoles las autoridades locales en un post de Facebook, en el que detallan que “solo un grupo pequeño” de gacelas está en funcionamiento y “las pocas que están operativas no podrán realizar la totalidad de los viajes planificados”.

Funcionarán, prosigue el breve reporte, “hasta que el combustible lo permita”. El gobierno de La Habana se compromete a mantener informada a la población, a la que pide “sinceras disculpas por las molestias ocasionadas”, y asegura, con retórica, estar “trabajando arduamente para mantenerlos actualizados con la mayor inmediatez posible”.

La publicación se ha llenado de inmediato de comentarios airados. “¿Y el combustible y recurso que se está gastando en la famosa caravana de la libertad de dónde lo sacan?”, se pregunta Jorge Suárez, en referencia a las manifestaciones organizadas desde el oficialismo con motivo del aniversario del triunfo de la Revolución castrista. “Todos los años esa misma caravana gastando recursos del pueblo, que ya nadie hace caso de esas cosas. ¿Hasta cuándo van a obligarnos a vivir de cosas pasadas nada agradables?”.

Otro usuario, Luis Armando Piloto Pérez, expresa: “Esperemos que cuando entre el petróleo vuelvan a su normalidad, porque desde agosto se detectó que en el municipio de Cotorro hay 27 gacelas y solo funcionan 9 o 10 gacelas nada más”. Y razona el hombre: “En estos meses entró el petróleo y no se vio el mejoramiento”.

Perdón, pero esas son gárgolas, porque solo salen de noche, porque si salen de día se convierten en piedra”

Algunos optan por el humor al quejarse del servicio de gacelas, como Carlos Blet “Perdón, pero esas son gárgolas, porque solo salen de noche, porque si salen de día se convierten en piedra”. Pero la mayoría se muestra indignada. “Son unos descarados, yo viajo todos los días en ruta 22 y 11 que son las que van para La Habana, y por el día casi nunca hay, por el problema del combustible. La 22 por la noche aparece como por arte de magia y cobrando desde 400 a 500 pesos”, denuncia Gledis Soler Serrano, mostrando que el problema no es nuevo.

Hace un año, de hecho, el propio ministro de Transportes, Eduardo Rodríguez Dávila, revelaba que solamente había combustible para poco más del 60% del total de gacelas en servicio, 435 en aquel momento. Las averías también han mermado el parque de esos vehículos, lo cual ha vuelto inútiles estas rutas.

Para paliar estos problemas y sustituir a las viejas GAZelle rusas, Cuba importó, a mediados de año, un centenar de microbuses chinos Foton, a los que no alude para nada la publicación de este miércoles. Estos, en cualquier caso, también presentaban numerosos fallos nada más estrenarse.

El anuncio de hoy coincide, eso sí, con el temor creciente en la Isla de que el petróleo escasee aún más, a raíz de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y el control que pretende ejercer Estados Unidos sobre el combustible del principal aliado del régimen cubano.