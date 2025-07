Los nuevos microbuses chinos comienzan a fallar, empezando por el aire acondicionado

La Habana/Nunca las viejas gacelas dieron tantos problemas tan pronto como los nuevos microbuses de la marca china Foton, que no llevan ni un mes rodando por las calles de varias ciudades del país. Al respecto iba quejándose un chofer este mismo lunes en La Habana, en la ruta hacia el hospital clínico de 26. La puerta de la guagüita no volvió a cerrar luego de que un pasajero se bajó, cerrándola de un golpe.

Varias personas trataron de cerrarla, pero no pudieron, y al final el conductor, molesto, tuvo que bajarse. “No toquen más la puerta, que la van a romper”, les dijo a los viajeros, estupefactos. Finalmente, dio con el problema: el hombre que se bajó había puesto el seguro sin darse cuenta, y en esa posición la puerta se queda bloqueada cuando se abre.

“Si el aire acondicionado se rompe, no nos pueden culpar a nosotros, será porque los carros vienen mal”

Murmurando, el chofer recriminaba a los clientes que no cuidaran nada, y contaba que “ya varias puertas se han roto”, en algunos vehículos, igual que el aire acondicionado. Una mujer a bordo no se quedó callada: “Si el aire acondicionado se rompe, no nos pueden culpar a nosotros, será porque los carros vienen mal”. El conductor replicó: “Sí tienen la culpa si andan tocando el regulador, eso es una frescura”.

Al momento le respondió otro pasajero: “Pero es que ustedes están para dar servicio al pueblo”, a lo que el chofer replicó, zanjando la cuestión: “El servicio no implica estar tocando el regulador del aire acondicionado, porque si se rompe, el proveedor no se hace responsable de esa reparación menor, solo de roturas grandes”.

La discusión se animó cuando otro pasajero trajo a colación el caso de una Foton accidentada en Holguín la semana pasada, de la que el oficialismo se ufanó el viernes que ya había sido reparada y estaba lista para volver a su ruta. “En ningún caso el accidente fue responsabilidad del chófer”, aseguró el conductor, atrincherado en la postura de que sus colegas siempre son cuidadosos y sin aludir a la posible mala calidad de los vehículos.

Microbús Foton accidentado en Holguín, siendo reparada. / Facebook/Alexander Ríos Cruz

Que las puertas de las Foton cierran mal y hay que hacer esfuerzo para encajarlas lo sabe todo aquel que haya montado en una. Y no son los primeros incidentes de los microbuses recién estrenados.

El viernes, la Policía detuvo en el municipio habanero de La Lisa a una mujer por apedrear uno de los vehículos y romper su ventana trasera. El incidente fue difundido por la prensa oficial y el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, que insistió en la gravedad de este tipo de agresiones y aseguró que los responsables recibirían todo “el peso de la ley”.

“¿Qué te pasó?”, preguntó el chofer del microbús donde iba este diario. “Se apagó sola”, respondió el otro

De igual manera, apenas en el segundo día de inaugurarse las Foton en La Habana, una de ellas se quedó varada en mitad de El Vedado, frente al monumento a José Miguel Gómez, en la Avenida de los Presidentes. “¿Qué te pasó?”, preguntó entonces el chofer del microbús donde iba este diario. “Se apagó sola”, respondió el otro. El primero le aconsejó: “No hagas nada. No toques nada. Llama por teléfono”.

Las Foton han sido motivo de controversia desde que Dávila anunciara su llegada a la Isla desde China y su puesta en marcha el pasado junio, en sustitución de las rusas GAZelle. Inicialmente, el ministro había explicado que todos los microbuses adquiridos –100 en total– estarían funcionando en La Habana, pero ante las críticas populares, que reclamaban que al resto de provincias solo llegaban vehículos de uso, se decidió dejar solo 50 en la capital.

Los medios locales de los territorios beneficiados con la otra mitad del lote celebraron con entusiasmo la llegada de 20 unidades a Santiago de Cuba, 10 a Holguín, igual número a Camagüey, cinco a Villa Clara y otras cinco a Ciego de Ávila.