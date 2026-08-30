En tiempos de crisis energética, vivir cerca de la pachanga puede convertirse en una modalidad de privilegio eléctrico.

Holguín cierra el verano con música, puestos de comida y una multitud que apenas puede divertirse en medio de la crisis

Holguín/A primera vista, la explanada junto al estadio Mayor General Calixto García parece haber recuperado una normalidad que hace tiempo se le escapa a Holguín. Hay toldos de todos los colores, castillos inflables, triciclos eléctricos, coches de caballos, bicicletas, vendedores y una multitud que va y viene bajo el sol de finales de agosto. Hasta unos baños portátiles montados sobre un camión aportan al paisaje esa mezcla de feria improvisada y supervivencia cotidiana.

Son los festejos por el cierre del verano, cuatro días de actividades que comenzaron el jueves y terminan este domingo. La programación oficial incluye conciertos y espectáculos en el estadio, la Plaza Camilo Cienfuegos, el Centro Cultural Bariay y el llamado Rincón del Recuerdo. Por los escenarios han pasado agrupaciones como Los Guayaberos, Hermanos Avilés y Ases del Ritmo, y para este domingo está anunciado el cierre con la agrupación Mentes Callejeras.

Hasta unos baños portátiles montados sobre un camión aportan al paisaje esa mezcla de feria improvisada y supervivencia cotidiana. / 14ymedio

“La gente les dice carnavales pero estos no son carnavales”, sentencia un anciano que husmea entre los timbiriches buscando algún “pan con algo”. No parece interesado en música ni bailes. Su estrategia es doméstica: comprar un bocadito, sacar lo que tenga dentro y guardar el pan. “Las bolsas de pan han subido mucho y si me compro un sandwich puedo reutilizar el pan para el desayuno de mañana”.

Entre sombrillas, kioscos y una patrulla policial estacionada cerca del gentío, también hay quienes han descubierto una inesperada ventaja de vivir junto a la fiesta. “Desde que comenzaron los festejos hay zonas en Holguín que se iba la corriente y ahora no se va tanto”, reconoce un joven mientras inspecciona las ofertas. “Aquí en esta parte cerca del estadio, por ejemplo, nos están llevando más suave con la falta de corriente”.

Después desmontarán los toldos, se desinflarán los castillos y desaparecerán los timbiriches. / 14ymedio

En tiempos de crisis energética, vivir cerca de la pachanga puede convertirse en una modalidad de privilegio eléctrico.

No todos agradecen el jolgorio. Una vecina de la zona cree que “no es momento para estar haciendo festejos, la situación está muy mala y mucha gente ni siquiera puede comprarse un refresco”. Le preocupa además lo que ocurre cuando cae la tarde y aumenta el consumo de alcohol. “Entra en esos estómagos casi vacíos. Es rara la tarde que aquí no haya una bronca a pesar de la presencia policial”.

Este domingo se acaba el verano oficialmente. Después desmontarán los toldos, se desinflarán los castillos y desaparecerán los timbiriches. También es probable que, en las cuadras que han disfrutado de esta breve tregua energética, vuelva el apagón.