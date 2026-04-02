El régimen cubano indultará a 2.010 presos, pero no precisa si incluirá a presos políticos

Al descartar a los que han cometido "delitos contra la autoridad", se deduce que se da la prioridad a la excarcelación de reos comunes

La Habana/Madrid/El régimen cubano anunció este jueves que otorgará el indulto a 2.010 presos, algo que califica de "gesto humanitario y soberano" y enmarca en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. La decisión, que se ampara en el artículo 90 de la Constitución, detalla el comunicado del Gobierno divulgado por los medios oficiales, “partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”.

Entre los dos millares de presos incluidos en la excarcelación, indican también, “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

En el comunicado oficial, el régimen se ufana de que esta es “la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año”, y que se realiza “en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa” –el Viernes Santo no fue feriado en Cuba hasta 2012, tras la visita del papa Benedicto XVI–. Dice, además, que el indulto “constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”, algo replicado en sus redes sociales por la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba.

Dice, además, que el indulto “constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”

El Gobierno contabiliza más de 11.000 personas en los cinco indultos que afirma haber concedido desde 2011. De hecho, el récord de excarcelaciones fue en 2019 cuando salieron 2.604 presos.

De igual manera, aclara que en la lista de indultados “se descartaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos”. El hecho de que entre los excluyentes estén los delitos contra la autoridad hace deducir que se dará prioridad a la excarcelación de reos comunes.

“¿Otro "gesto" con el que tratan de salir del aprieto en que se encuentran? ¿Liberarán a Felix Navarro, Salí, Maikel Osorbo, Luis Manuel Otero, Lisandra Góngora, Noslén Ayala, y a todos los demás prisioneros políticos?”, se pregunta el opositor exiliado en Miami José Daniel Ferrer, como reacción al anuncio. “¿Es liberar, o excarcelar presos moribundos de hambre y enfermedades y seguir encarcelando personas por motivos políticos, incluyendo menores de edad?”. El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) afirma alegrarse por “los que salgan de esos sitios infernales que son las muchas prisiones de la tiranía”, pero asevera: “Los indultos no son la solución. La única y válida solución es el fin de la tiranía que hoy trata de ganar tiempo para salvarse a toda costa”.

En el mismo sentido se manifiesta Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), organización que lleva el registro de presos de conciencia en la Isla. “Han excluido explícitamente los delitos contra la autoridad, que son los más usuales entre los presos políticos, así que no tenemos gran esperanza de que vaya a haber demasiados presos políticos entre los excarcelados”, dice indignado Larrondo en un video enviado a los medios, aunque aventura que “algunos seguramente haya, para jugar con la ambigüedad, y que cuando el anuncio de que tal preso político ha sido excarcelado, los titulares relacionen 2.010 con liberación de presos políticos”.

“Estamos contabilizando decenas y decenas de nuevos presos políticos en marzo”, asegura. “Mientras hace eso, ahora se las da de buenos, de benevolentes”

Para el presidente de PD, se trata de una nueva farsa, y explica que este indulto sucede mientras el régimen cubano está encarcelando a cientos de personas por todo el país. “Estamos contabilizando decenas y decenas de nuevos presos políticos en marzo”, asegura. “Mientras hace eso, ahora se las da de buenos, de benevolentes”, y anuncian el indulto a 2.010 presos.

Larrondo prosigue, airado, que “la excarcelación del año pasado fue un fraude, y la de este año también”. Con ello se refería al más reciente anuncio de excarcelación de 51 presos, entre los que Prisoners Defenders lleva contados solo 26 presos políticos, y al llevado a cabo en enero de 2025. En aquella ocasión, el régimen aseguró que excarcelaría a 553 personas como un gesto hacia el Vaticano por el año jubilar decretado por el –ahora fallecido– papa Francisco. La noticia, sin embargo, llegaba minutos después de que la Administración de Joe Biden informara de la salida de la Isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo, a la que volvió una semana después, el mismo día en que Donald Trump tomó posesión.

La Habana defendió que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, pero la coincidencia ponía de manifiesto que se trataba de un acuerdo facilitado por el Vaticano. En marzo, con el proceso concluido, las organizaciones de derechos humanos contabilizaron unos 200 presos políticos beneficiados por la medida. El resto, la mayoría, eran presos comunes.

Estas excarcelaciones, en cualquier caso, no eran indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Advierte también Larrondo: “y están revocando a un montón de presos”. Si “sueltan algunos presos políticos aunque sean pocos”, añade, “lo tenemos que celebrar con sus familias”, pero objeta: “No tenemos mucha esperanza de que esta medida sea seria”.

Según el más reciente registro de la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero el número de presos por motivos políticos en Cuba sumaba 1.214 personas, su máximo histórico, siete más que el mes previo.