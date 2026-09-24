El Gobierno cubano encarece el pasaporte en el exterior y eleva su precio a 200 dólares o euros

El nuevo arancel fija los cobros en euros para los países que usan esta moneda y toma el dólar como referencia en los demás territorios.

La Habana/Los cubanos residentes en el exterior tendrán que pagar más por el pasaporte y por varios de los documentos más demandados para emigrar, homologar estudios o realizar trámites familiares. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el próximo 1 de octubre entrará en vigor la Resolución 37/2026, que actualiza el arancel consular.

El pasaporte para mayores de 16 años pasará de 180 a 200 dólares o euros, mientras que el de los menores subirá de 140 a 160. Esos precios estaban fijados desde 2023 por una resolución anterior que rebajó el precio del documento en los consulados y amplió su validez de seis a diez años para los adultos, además de eliminar las antiguas prórrogas cada dos años.

El nuevo arancel fija los cobros en euros para los países que usan esta moneda y toma el dólar como referencia en los demás territorios, con la posibilidad de cobrar el equivalente en moneda local.

La Cancillería justificó el aumento por el “complejo panorama macroeconómico internacional” y la “inflación global sostenida”, y aseguró que la actualización permitirá mejorar la “calidad, seguridad y eficiencia” de los servicios consulares.

Aunque la actualización no afecta al precio del pasaporte expedido en Cuba, que se mantiene en 2.500 pesos, los trámites dentro de la Isla están lejos de ser sencillos

El aumento será más pronunciado para las certificaciones del Registro Civil. Los documentos de nacimiento, matrimonio, unión de hecho, defunción, antecedentes penales, divorcio, última voluntad, declaratoria de herederos y soltería costarán 110 dólares o euros, a los que habrá que sumar otros 30 por la solicitud.

Para quienes pagan en euros, por ejemplo, obtener una de esas certificaciones costaba hasta ahora 100 euros –25 por solicitarla y 75 por su expedición–. Desde octubre serán 140, un aumento del 40%, sin contar posibles legalizaciones. En el resto de los países, la tarifa anterior variaba: la expedición costaba 80 dólares y en Estados Unidos 100.

Aunque la actualización no afecta al precio del pasaporte expedido en Cuba, que se mantiene en 2.500 pesos según el Anexo 4 de la Ley 113 del Sistema Tributario –modificado por el Decreto-Ley 21/2020 y todavía vigente–, los trámites dentro de la Isla están lejos de ser sencillos.

Las largas esperas en los registros civiles para obtener partidas de nacimiento, matrimonio y defunción se han agravado con el aumento de las solicitudes vinculadas a la emigración. En 2023, el propio Ministerio de Justicia reconoció un “notable aumento” de las solicitudes de antecedentes penales, exigidos por numerosos consulados para conceder visados.

El certificado de graduado y de título no inhabilitado pasa de 185 a 240 euros, más los 30 euros de solicitud

También se encarecen los documentos académicos. Para quienes los tramiten en euros, las certificaciones de notas, programas de estudio y planes temáticos pasan de 225 a 290 euros, mientras que la solicitud aumenta de 25 a 30. El coste conjunto sube así de 250 a 320 euros, antes de las legalizaciones. El certificado de graduado y de título no inhabilitado pasa de 185 a 240 euros, también más los 30 de solicitud.

A esos importes pueden añadirse otras gestiones. La legalización de documentos docentes sube en esos países de 95 a 110 euros, la legalización en una embajada extranjera en La Habana pasa de 55 a 70 y la legalización, ahora a cargo del Ministerio de Justicia de Cuba, pasa de 35 a 50 euros.

La subida del precio del pasaporte cubano llega después de la confusión generada a comienzos de este año por informaciones que situaban el precio en 234 dólares. La Cancillería desmintió entonces que se hubiera modificado el arancel consular. Esa cifra correspondía a otro servicio jurídico vinculado a la obtención del documento y no al precio cobrado directamente por los consulados.