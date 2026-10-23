“Un gobierno provisional de transición”, exigen 146 ex presos políticos cubanos

El documento fue presentado este jueves en el Museo de la Brigada 2506, en Miami.

Los firmantes del documento piden en prioridad la “total liberación de todos los presos políticos y la despenalización del disenso”

Madrid/El ex preso político Ángel de Fana, líder del colectivo Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, presentó este jueves en Miami una carta enviada al Departamento de Estado y apoyada por más de 140 ex prisioneros de conciencia cubanos en la que solicita al Gobierno de EE UU que el diálogo esté supeditado a la liberación de todos los que permanecen en las cárceles de la Isla por motivos ideológicos.

“No queremos que haya negociación con quienes son los culpables de la dramática situación del pueblo cubano, con los asesinos de nuestro pueblo, con esos no hay confiabilidad ni es honroso hacer negociaciones”, dijo De Fana a CubaNet tras la rueda de prensa en la que se presentó el documento. La cita tuvo lugar este jueves en el Museo de la Brigada 2506 de Miami y contó con la presencia de varios de los firmantes.

“Hay otros cubanos, incluyendo militares y funcionarios, que no tienen las manos embarradas de sangre, con los cuales estamos dispuestos a negociar el futuro democrático de nuestro país”, agregó.

“Hay otros cubanos, incluyendo militares y funcionarios, que no tienen las manos embarradas de sangre, con los cuales estamos dispuestos a negociar el futuro democrático de nuestro país”

Es una declaración alineada con lo manifestado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a finales de septiembre, cuando dijo a los medios de comunicación desde la sede de la ONU en Nueva York: “hay algunos individuos en ese régimen con los que nunca podremos trabajar porque tienen las manos manchadas de sangre. Pero hay personas allí con las que creo que se podría trabajar si están dispuestas a encauzar al país hacia la libertad política y económica y hacia el proceso que nos llevará a ese objetivo final”.

De Fana confirmó este jueves que la carta, fechada el pasado 10 de octubre, había sido enviada al Departamento de Estado, pero no han obtenido respuesta. El ex preso político afirmó que para hablar con cualquier persona vinculada al régimen “la primera condición es la total liberación de todos los presos políticos cubanos y la despenalización del disenso”.

“La situación en Cuba y la incertidumbre sobre posibles negociaciones con Estados Unidos hacían urgente publicar el documento”, dijo De Fana, que defendió como objetivo de la declaración reflejar la postura de quienes han pagado con cárcel su lucha contra el régimen, además de dar voz a quienes perdieron la vida “en combate por la libertad”.

Los firmantes argumentan que no buscan “venganza, sino justicia para las demandas del pueblo”, y que la liberación de presos y despenalización del disenso son condiciones “innegociables” previas al diálogo. Sin ellas no puede celebrarse un acercamiento, consideran. “Durante nuestro calvario carcelario nos opusimos a ser usados como moneda de cambio para que el régimen obtuviese concesiones internacionales”, aducen. Por ello, subrayan, “cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos. No es permisible monetizar su calvario”. Solo tras esto “podría avanzarse hacia una transición que conduzca al establecimiento de una nueva República”.

“Una cosa es dar la bienvenida provisional a un gobierno tecnocrático y mixto de transición, compuesto por militares y funcionarios del régimen anterior con trayectoria aceptable junto a otros cubanos de la isla y la diáspora. Otra muy distinta es pactar la continuidad del sistema político actual bajo la hegemonía de la élite de poder”, añade.

Otro de los puntos clave del documento es la identificación de dos tipos de problema distintos, el que existe entre los Gobiernos de EE UU y Cuba y el que hay entre el régimen y la población.

Washington debería apoyar “directamente” la lucha de los cubanos contra el sistema político vigente si se pusiera en riesgo la seguridad de la población mediante la represión. Este respaldo debe incluir “todos los medios a su alcance” y, eventualmente, el apoyo de cualquier otra nación con el fin de que la ciudadanía recupere la soberanía nacional.

Por otro lado, la declaración añade que si la dirigencia cubana aceptara dejar el poder para evitar riesgos personales, deberían existir canales que permitan la participación de cubanos en las negociaciones

Por otro lado, la declaración añade que si la dirigencia cubana aceptara dejar el poder para evitar riesgos personales, deberían existir canales que permitan la participación de cubanos en las negociaciones.

Algunos de los asistentes realizaron declaraciones a los medios que estuvieron en el encuentro. Entre ellos estaba el ex prisionero político José Rolando Cáceres Soto, encarcelado en varias ocasiones hasta su última liberación, en 2021, que elogió al exilio histórico. “Para nosotros representa la experiencia; son los que nos han dado los pasos a seguir, pasos necesarios que tenemos que dar los jóvenes. Vemos cómo la juventud dentro de Cuba ya está tomando parte sobre el futuro de nuestro país. Estamos luchando contra una dictadura que (…) ha mutado. Pero esa mutación no quiere decir que no tomemos la experiencia y la vivencia de estas personas”, dijo a Cubanet.

Por su parte, el académico Eduardo Zayas-Bazán apuntó que “para forjar una Cuba nueva necesitamos gente honesta que quiera el futuro de Cuba, una Cuba democrática y que no tenga sangre en sus manos”.

El documento está firmado por 146 personas hasta la fecha, entre ellas Yamilka Abascal, Sissi Abascal, Eduardo Cardet, Pedro Corzo, Guillermo Fariñas, Angélica Garrido o Luis Zúñiga.