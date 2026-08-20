Google niega haber enviado la falsa alerta sísmica y las pistas conducen a la red de Etecsa

El mensaje apareció en los celulares durante la tarde del 18 de agosto y provocó evacuaciones improvisadas en viviendas y centros de trabajo.

Defensa Civil reconoce que Cuba está explorando el uso de este tipo de avisos, aunque asegura que todavía no se aplican

La Habana/La falsa alerta de terremoto que el pasado martes hizo sonar miles de teléfonos móviles en Cuba no fue enviada por Google, como se creyó inicialmente, sino que todo apunta a que fue difundida a través de la red de telefonía móvil de Etecsa. Una investigación publicada este jueves por la revista estatal Juventud Técnica descarta la principal hipótesis manejada tras el incidente y deja todavía sin respuesta quién generó la alarma y por qué fue enviada como si se tratara de un sismo real.

“Estas afirmaciones son incorrectas. El Sistema de Alertas Sísmicas de Android no detectó ningún terremoto ni envió alertas en Cuba”, aseguró un portavoz de Google al medio oficial. La compañía respondió después de que numerosos usuarios y algunas publicaciones atribuyeran inicialmente el aviso al mecanismo que Android utiliza para detectar movimientos telúricos mediante los acelerómetros incorporados en los teléfonos.

El mensaje apareció en los celulares durante la tarde del 18 de agosto y provocó evacuaciones improvisadas en viviendas y centros de trabajo. Hubo testimonios de usuarios que recibieron la alarma en La Habana, Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo, Mayabeque y Cienfuegos.

La investigación de 'Juventud Técnica' revela que los teléfonos pueden recibir este tipo de advertencias por una segunda vía que no depende de Google

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) negó inmediatamente que se hubiera producido un terremoto capaz de justificar la advertencia. Su red de estaciones no registró ningún fenómeno de esa magnitud y el Servicio Geológico de Estados Unidos tampoco detectó un evento similar. Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, calificó entonces la alarma de “totalmente falsa”.

La investigación de Juventud Técnica, sin embargo, revela que los teléfonos pueden recibir este tipo de advertencias por una segunda vía que no depende de Google. Se trata de Cell Broadcast, una tecnología mediante la cual el operador de telecomunicaciones envía simultáneamente mensajes de emergencia a todos los dispositivos conectados a determinadas antenas.

Dentro de ese sistema existe el protocolo ETWS, siglas en inglés del Sistema de Alerta de Terremotos y Tsunamis. Android incorpora de fábrica un módulo capaz de identificar esas emisiones y mostrar automáticamente el aviso correspondiente.

En Cuba, recuerda Juventud Técnica, la red móvil pública terrestre por la que tendría que circular uno de esos mensajes pertenece a Etecsa.

“Todo parece apuntar a que la alerta llegó a través de la red móvil pública terrestre”

El código fuente de Android ofrece además una pista importante. El identificador 0x1100, equivalente al número 4352, está reservado para una alerta de terremoto, mientras que 0x1103, o 4355, identifica específicamente un “mensaje de prueba de ETWS”. El sistema operativo muestra textos diferentes para ambas situaciones: “Alerta de terremoto” en el primer caso y “Mensaje de prueba de ETWS” en el segundo.

Las capturas difundidas por usuarios cubanos coinciden, según el análisis del medio estatal, con el formato de ETWS y no con las alertas sísmicas generadas directamente por Google. “Todo parece apuntar a que la alerta llegó a través de la red móvil pública terrestre”, concluye la publicación.

Un testimonio aparecido pocas horas después del incidente añade otro elemento al misterio. En un hilo de Reddit en el que cubanos de numerosas provincias confirmaron haber recibido el aviso, un usuario aseguró que su teléfono mostró dos mensajes consecutivos. “Primero una que decía ‘Mensaje de prueba de ETWS’ y luego la que decía ‘Alerta de sismo’”, escribió.

'Juventud Técnica' preguntó directamente a Etecsa por el origen del aviso, pero la empresa remitió al medio a la Defensa Civil sin explicar si su infraestructura había transmitido el mensaje

El testimonio resulta significativo porque esas son exactamente las dos categorías que Android contempla por separado en su código: una destinada a ensayos y otra a terremotos reales. En el mismo hilo aparecieron reportes desde La Habana, Matanzas, Holguín, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, aunque otros usuarios aseguraron no haber recibido nada.

Juventud Técnica preguntó directamente a Etecsa por el origen del aviso, pero la empresa remitió al medio a la Defensa Civil sin explicar si su infraestructura había transmitido el mensaje. La respuesta de ese organismo abre todavía más interrogantes. Amneris Santos Hernández, jefa de su Órgano de Preparación y Comunicación, aseguró que lo ocurrido “se está investigando” y confirmó que Defensa Civil “está explorando el uso de estas alertas”, aunque sostuvo que el sistema todavía no se aplica en Cuba.

Actualmente, explicó, los avisos de sismos y huracanes que gestiona la institución se envían mediante SMS a directivos después de recibir los reportes oficiales del Instituto de Meteorología o del Cenais.

“Lo peor es que puede repetirse y cuando la alarma sea real, ya no van a creerle”

La coincidencia entre la experimentación reconocida por Defensa Civil y la aparición de un mensaje compatible con ETWS plantea ahora la posibilidad de una prueba mal configurada o difundida accidentalmente fuera del ámbito previsto, aunque ninguna institución cubana lo ha confirmado.

Etecsa debería tener los registros técnicos capaces de determinar qué mensaje circuló por su infraestructura, qué identificador llevaba, a qué antenas fue enviado y desde qué plataforma se originó.

Dos días después de una alarma que hizo salir a numerosos cubanos a la calle, la empresa sigue sin ofrecer esa explicación. Luego de la publicación de Juventud Técnica, el jefe del Servicio Sismológico Nacional volvió a referirse al incidente y reclamó que se esclarezca quién estuvo detrás de la falsa alarma. “¿Qué sucedió? ¿Quién responde y asume la responsabilidad de este ‘error’ que movilizó a la población del país con un mensaje falso de terremoto?”, escribió en Facebook. El experto advirtió además sobre el efecto que puede tener el episodio en la credibilidad de futuros avisos: “Lo peor es que puede repetirse y cuando la alarma sea real, ya no van a creerle”.