Gran manifestación en Miami con gritos de "libertad" para Cuba e "intervención militar"

Las banderas cubanas se mezclaron con las estadounidenses tanto en el escenario como fuera de él.

Yotuel Romero, Jacob Forever y El Chacal estrenaron su nueva canción, 'Puente Libertad', en presencia del alcalde de Hialeah, Rosa María Payá, José Daniel Ferrer y miles de cubanoamericanos

Hialeah/"Si Cuba está en la calle, nosotros también". Con esa premisa, miles de cubanos en el exilio se congregaron este martes en el parque Milander de Hialeah, en Florida, en un evento convocado por el alcalde de la ciudad, el republicano Bryan Calvo, y la Fundación Anticomunista de Cuba. En el acto, una mezcla de manifestación y concierto, los asistentes pidieron con insistencia “libertad” y una “intervención militar” de EE UU en la Isla para poner fin al régimen castrista.

Entre las personalidades del exilio presentes en el evento, denominado Free Cuba Rally, estuvieron Rosa María Payá, líder de Cuba Decide; Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Democrático Cubano; José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba; y el influencer Alexander Otaola, que clamó desde el escenario: “La libertad está muy cerca, la libertad se respira en el aire”.

Los organizadores insistieron en que quieren transmitir la idea de que Cuba no está sola. / 14ymedio

“Todos conocemos el refrán no hay mal que dure cien años. Pero ahora no dice así, dice ‘no hay mal que dure 68 años’. Y por tanto, este es el año final de la tiranía castrocomunista”, dijo, por su parte, con vehemencia, Ferrer.

Del ámbito político, además del alcalde de la ciudad, estuvo la senadora Ileana García, que instó al exilio a seguir por esta línea para que la Administración de Donald Trump intervenga. "Creo que al aparecer aquí, seguimos presionando al gobierno para que haga lo correcto", dijo. En las gradas, varias personas lucían en sus carteles la frase “Intervene now. No dialog”.

"Esta noche se trata de un mensaje, con una sola voz diciendo que queremos un cambio en Cuba. Queremos un cambio completo, un cambio real", pidió Bryan Calvo, entre gritos de Patria y Vida, una de las consignas más coreadas en el acto, que contó con la participación de Yotuel Romero, uno de los autores de la canción que se convirtió en símbolo de las protestas del 11 de julio de 2021, interpretada ayer por el artista.

Los asistentes pidieron que haya una intervención en Cuba para acabar con el castrismo. / 14ymedio

El ex cantante de Orishas, Jacob Forever y El Chacal estrenaron anoche en directo su nueva canción, Puente Libertad, en la que hablan de un futuro próspero para Cuba. "Imaginemos juntos ese puente que nos conecta a todos, donde la felicidad y la abundancia sean el presente de nuestra isla", dice la letra. Hace pocos días, los autores lanzaron el video del tema, realizado con inteligencia artificial, en el que se muestran marcas americanas como McDonald’s o Walmart en La Habana.

También cantaron Nestor Meness y El Rojo, Como me duele Cuba, y Los Tres de La Habana. Aunque el momento de mayor emoción para los presentes fue la interpretación del himno, que corrió a cargo de la artista Lena Burke.

Alejandro González, de Los Pichy Boys, afirmó a la prensa que los cubanos "están listos para asumir las dificultades que les han llegado si eso significa que van a ser libres al final". Por eso, en medio de una situación que se deteriora por instantes en la Isla, los asistentes reivindicaron como uno de los objetivos del evento, enseñar a todos que “Cuba no está sola”.