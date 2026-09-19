Gran parte de Cuba continúa a oscuras tras el apagón general

En el oscuro panorama de la capital cubana apenas se distinguían las luces de algunos generadores y de los circuitos priorizados.

La Habana/Más de 17 horas después del apagón general ocurrido este viernes, provocado por la octava desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN) en lo que va de año, la recuperación avanza este sábado de forma desigual e inestable. En La Habana, poco antes de las 7:00 de la mañana, amplias zonas seguían sin electricidad, según confirmó 14ymedio. En el oscuro panorama de la capital cubana apenas se distinguían las luces de algunos generadores y de los circuitos priorizados. Muchos vecinos que habían recuperado el servicio durante la madrugada volvieron a perderlo pocas horas después.

Desde antes de la medianoche, el Ministerio de Energía y Minas ha ofrecido pocas precisiones sobre el estado general del sistema y no ha informado cuándo espera completar el restablecimiento del SEN.

A las 11:45 p.m. de este viernes, la entidad oficial informó que había entrado en línea la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel y que generaban también seis unidades con gas acompañante y dos de la central de Santa Cruz. La siguiente información del organismo llegó a las 6:39 a.m., cuando anunció la incorporación de la unidad 5 de Mariel.

La desconexión total se produjo a la 1:57 p.m. del viernes. La UNE explicó que primero se disparó la línea de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y posteriormente la Matanzas-Santa Clara

Los datos oficiales más detallados han llegado de las empresas eléctricas provinciales. En una actualización difundida alrededor de las 7:40 a.m., la Unión Eléctrica (UNE) situó en 48% el restablecimiento del servicio en La Habana: estaban en funcionamiento las 25 subestaciones de la capital y funcionaban 134 de los 286 circuitos de distribución. Tenían electricidad 411.765 de los 862.732 clientes. Los 46 hospitales contaban con servicio, al igual que 13 de los 18 sistemas de bombeo de agua.

La desconexión total se produjo a la 1:57 p.m. del viernes. La UNE explicó que primero se disparó la línea de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y posteriormente la Matanzas-Santa Clara. El sistema quedó dividido entre las zonas oriental y occidental antes de colapsar por completo. La entidad estatal señaló además condiciones meteorológicas inestables en la zona.

La Redacción de 14ymedio, en Nuevo Vedado, recuperó la corriente alrededor de las tres de la madrugada, pero volvió a quedarse a oscuras a las 5:23 a.m. Desde allí se veía que amplias de los municipios Cerro, Playa y Plaza de la Revolución seguían sin servicio, mientras otros puntos de la ciudad apenas mostraban las luces de algunos edificios y generadores.

La misma inestabilidad se repitió en otros municipios capitalinos. Un residente de Centro Habana contó a este diario que la electricidad regresó hacia las 11:30 p.m. y volvió a cortarse a las 2:00 a.m. En Plaza de la Revolución, otro vecino recibió el servicio alrededor de las 10:30 p.m. y lo perdió nuevamente a las 3:00 a.m.

Fuera de la capital, la recuperación seguía dependiendo en buena medida de microsistemas aislados, según las informaciones de algunos de los periódicos oficiales

La situación fuera de La Habana es mucho peor. Un residente de Las Tunas aseguró a este diario llevar ya 40 horas sin electricidad, por causa de un apagón que había comenzado antes de la desconexión.

Fuera de la capital, la recuperación seguía dependiendo en buena medida de microsistemas aislados, según las informaciones de algunos de los periódicos oficiales. En Pinar del Río, la empresa eléctrica provincial informó, en una nota difundida por Guerrillero, de la creación de una isla de generación a través de la subestación Pinar Oeste para abastecer el Hospital Provincial Abel Santamaría y otros centros prioritarios.

En Matanzas, Girón informó, citando a la empresa eléctrica, sobre la recuperación paulatina de varios circuitos mediante microsistemas durante la noche. En Sancti Spíritus, Escambray informó, citando al despacho provincial de carga, que los hospitales continuaban funcionando con grupos electrógenos y que el proceso estaba condicionado por la baja disponibilidad de combustible.

En Santiago de Cuba, Sierra Maestra informó alrededor de las 6:15 a.m. de la puesta en marcha de microsistemas que daban servicio a los circuitos 7, 10, 15, 17 y parte del 18, con prioridad para centros vitales. La publicación advirtió que se trata de sistemas “aislados y vulnerables”, propensos a fallas e interrupciones súbitas.

Venceremos, de Guantánamo, informó alrededor de las 9:00 p.m. del viernes, que el territorio funcionaba mediante microsistemas en isla y que ya tenían servicio los circuitos del Hospital General y el Hospital Infantil.