Una gran parte de Cuba cumple tres días en apagón desde que se fue la luz el viernes

No habrá clases en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, donde no ha sido posible reconectar el sistema eléctrico nacional

La Habana/Dos titulares compiten en la portada del diario Granma de este lunes. A la derecha, el más esperado por los cubanos: Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional. A la izquierda, con foto de Raúl Castro, unas palabras de Miguel Díaz-Canel: El camino es proseguir la lucha con optimismo y fe en la victoria. Cuesta saber cuál es, de los dos, más difícil de creer.

Optimismo poco entre los cientos de comentarios que llegan a los post de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informando sobre un restablecimiento que dista aún mucho de ser real. La información oficial más reciente, de las 8 de la noche, indicaba que el sistema eléctrico nacional (SEN) estaba ya enlazado desde Pinar del Río hasta Guantánamo, aunque hay “provincias que tienen afectaciones”. De hecho, el Ministerio de Educación anunció que este lunes no habrá clases en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, la zona que más está costando reconectar.

Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que la termoeléctrica de Matanzas, Antonio Guiteras, estaba ya sincronizada y subiendo carga con el objetivo de acabar alcanzando los 200 megavatios (MW), aunque en ese momento apenas pasaba de los 100. En las mismas circunstancias estaba la unidad 8 de la Máximo Gómez, de Mariel, mientras comenzaban a arrancar las otras dos (5 y 6). De madrugada se esperaba la entrada de las dos unidades de Santa Cruz del Norte: un total de 400 MW. En total, seis de las 20 unidades de generación térmica, distribuidas en siete centrales termoeléctricas, han arrancado hasta el momento.

“Tenemos recuperados 1.568 MW. Las provincias más afectadas son Artemisa y Pinar del Río”, dijo Ramón Pedrera Valdés, director de recursos humanos de la UNE, que anunciaba su esperanza de que durante la noche volviera el suministro. “Con la potencia que va a entrar, debemos cerrar la carga en la madrugada y quedar todo el sistema con electricidad”.

En la práctica, las quejas se multiplicaban de punta a punta de la Isla. “En Santiago solamente la han puesto 3 horas”; “En Limonar, Matanzas, desde el viernes 9 am hasta hoy 6 pm. Ya desde las 10 pm apagaron otra vez”; “Camajuaní, Villa Clara, oscuro como una boca de lobo”; “En Mayabeque ni se hable, ese es posiblemente el último lugar al que le ponen la luz en toda Cuba. Ya es un descaro total, vamos por 83 horas sin luz y vamos por más”; “Una noticia de hace tan sólo 5 horas y ya en mi circuito, en Granma, vamos llegando a las 12 horas de afectación”; “Aquí en Esmeralda, Camagüey, no tenemos corriente ahora mismo”; “Falta una hora para que termine la noche y en Los Palacios, Pinar del Río, aún sin electricidad”; “Déjense de mentiras que la peor provincia es Cienfuegos”...

La sucesión de mensajes dejaba muy claro que no había rincón de la Isla en que la situación fuera mejor, con la excepción de La Habana, donde algunos usuarios mencionaban una inestabilidad con la que en el resto de provincias ni soñaban. Que el sistema distaba de haberse restablecido quedaba claro cuando incluso de los rincones supuestamente más privilegiados llegaban mensajes como este: “En Varadero 50 horas seguidas sin corriente y aún nada. Hay muchas personas que quieren disfrutar sus vacaciones y no solo dentro de un hotel, que ya de hecho se evacuaron porque no tenían grupos electrógenos”.

La UNE explicó que desde la caída del pasado viernes 14 se había seguido el procedimiento ya más veces ensayado de crear microsistemas en todos los territorios para “abastecer a las infraestructuras priorizadas”, aunque llegaron reportes de problemas en algunos hospitales. Los microsistemas “energizaron las grandes unidades generadoras para lograr la estabilidad en cada territorio”, indicaba una nota oficial.

La empresa eléctrica señaló que el microsistema occidental había colapsado el sábado por una avería en la línea de Energas Varadero-Matanzas. También dio reiterados problemas la activación de la planta Energas Boca de Jaruco, gestionada por la canadiense Sherritt y a través de la que se lleva energía a la termoeléctrica Antonio Guiteras.

“Durante el proceso de restablecimiento, fue vital la labor de los trabajadores de la Unión Cuba-Petróleo para llevar el combustible hasta las centrales de generación distribuida, esenciales en este paso de reconexión”, afirmó la UNE.

El método de reconexión mediante la creación de “islas” fue el único que demostró funcionar tras el primer gran colapso del SEN, el pasado 18 de octubre de 2024. Los esfuerzos de los trabajadores eléctricos para recomponer el sistema fueron vanos en dos ocasiones, hasta que se probó esta fórmula que desde entonces se ha usado ya en las siguientes desconexiones.

La segunda caída total del sistema llegó durante el huracán Rafael, el pasado 6 de noviembre, mientras que la tercera –el 4 de diciembre– se produjo por el mismo motivo que la primera, un “disparo” en la termoeléctrica Antonio Guiteras. Esta cuarta, y primera de 2025, ocurrió sobre las 20:15 del pasado viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.

La nueva debacle del SEN coincide con un momento en el que el Gobierno, pese a las extraordinarias dificultades para mantener el déficit por debajo de los 1.500 MW cada día, mostraba optimismo por la sincronización de los nuevos parques solares chinos. Este mes, anunció el Gobierno, se inaugurarán seis más, hasta que, a finales de este año aporten unos 1.000 MW más de energía eléctrica a la Isla, pero a los cubanos les cuesta cada día más ver algo de luz en este panorama.