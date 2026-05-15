Dos grandes navieras europeas congelan envíos a Cuba por temor al alcance de las sanciones de Trump

Las medidas de EE UU también amenazan a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano.

La medida afecta al transporte de mercancías y coincide con el plazo dado por Washington para romper vínculos con sectores controlados por Gaesa

La Habana/Las dos navieras internacionales que mantienen operaciones con Cuba, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, han dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a la Isla a la espera de analizar las posibles consecuencias de la Orden Ejecutiva de EE UU que amplía las sanciones contra La Habana.

Según confirmaron a EFE varias fuentes del sector que prefirieron mantener el anonimato, ambas compañías –que no tienen presencia física en la Isla sino que trabajan a través de agentes– han tomado medidas para congelar, al menos temporalmente, el registro de reservas de espacio para transporte de mercancías, como avanzó en primer lugar el medio cubanoamericano Cibercuba.

En concreto, Hapag-Lloyd ha decretado lo que en el sector se denomina un “stop booking”, vigente desde este miércoles y –como máximo– hasta el 5 de junio, fecha que coincide con el plazo fijado por las autoridades estadounidenses para que las empresas potencialmente afectadas por la nueva Orden Ejecutiva abandonen sus actividades vinculadas con Cuba.

Los “stop booking”, aclaran expertos de la industria, son medidas temporales que pueden tener también causas técnicas (Hapag-Lloyd emitió una en enero pasado por sobrecarga en un puerto) y que son más una acción preventiva que el avance de una decisión definitiva.

La industria del transporte marítimo en Cuba tiene una relación directa con Gaesa

Por su parte, el agente de CMA CGM en Cuba aún no ha recibido órdenes claras de la naviera francesa, pero al parecer su sistema operativo no está aceptando nuevas reservas vinculadas con la Isla, según fuentes del sector.

EFE ha contactado con ambas navieras y hasta el momento no ha recibido respuesta explicando su situación.

La industria del transporte marítimo en Cuba tiene una relación directa con Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, responsable de al menos el 40% del producto interno bruto del país, según estimaciones independientes, y recién sancionada según la última Orden Ejecutiva de EE UU contra Cuba.

Gaesa, además de controlar el sector turístico, el comercio interior en divisas, parte del transporte interior, la distribución de combustibles y las telecomunicaciones, también está a cargo de puertos, terminales marítimas, servicios de aduanas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Este 1 de mayo el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 14.404 que amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de todas las personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano, o de quienes estén implicados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción en la Isla.

La salida de Sherritt de la Isla ha llevado a sus múltiples proveedores y empresas vinculadas con el gigante canadiense a replantearse su permanencia en Cuba

Pero la medida va mucho más allá, porque también amenaza a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la Isla, como la energía, la defensa, las finanzas, la minería y la seguridad.

Una semana más tarde se anunciaron los tres primeros sancionados por esta medida, entre los que estaban, además de Gaesa, la presidenta de este conglomerado, Ania Guillermina Lastres, y la empresa mixta Moa Nickel, conformada por una entidad estatal cubana y la minera canadiense Sherritt.

Horas antes de este anuncio, Sherritt informó por sorpresa de su salida inmediata de toda operación en Cuba debido a la Orden Ejecutiva 14.404, dejando atrás tres décadas de actividad en el país y unos yacimientos de níquel y cobalto entre los 10 mayores del mundo.

La salida de Sherritt de la Isla, la mayor inversión extranjera en el país, ha llevado a sus múltiples proveedores y empresas vinculadas con el gigante canadiense a replantearse su permanencia en Cuba.