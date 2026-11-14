El 'Granma' no trae noticias frescas, pero cuesta 20 pesos

La Habana/La noticia más fresca de este sábado en una calle de La Habana tenía cuatro días de atraso. "¡Lea la prensa!", pregonaba un anciano sentado en un muro, con varios ejemplares del periódico Granma acomodados en una improvisada carretilla. Cada uno costaba 20 pesos y todos llevaban la misma fecha: 10 de noviembre de 2026. En un país donde casi todo llega tarde, desde la electricidad hasta el pan, tampoco la prensa oficial tiene demasiada prisa.

El vendedor, uno de los pocos que quedan en La Habana ofreciendo periódicos, llevaba una camisa oscura de mangas largas y sostenía entre las manos un ejemplar abierto. A su lado, una caja de cartón rebosaba de ejemplares del órgano oficial del Partido Comunista, cuidadosamente doblados. "El paquete de 20 sale en 400 pesos", añadía en voz alta, en la esquina de Infanta y Carlos III, como quien anuncia una oportunidad única.

Las páginas de 'Granma' tienen una ventaja comercial: no envejecen porque apenas cambian y tampoco están sometidas al ácido corrosivo de la realidad

"Abuelo, yo pensaba que el Granma ya no existía", bromeó un joven que se acercó a mirar la fecha impresa en la portada. La ocurrencia tenía su gracia. El principal periódico de la Isla se ha vuelto una rareza en su formato impreso. Entre la escasez de papel, las dificultades de distribución y el creciente interés de los cubanos en informarse por internet, encontrar un ejemplar resulta casi tan sorprendente como tropezarse con una guagua vacía en hora pico.

Lo más curioso es que el anciano no anunciaba una liquidación de periódicos atrasados ni ofrecía el lote como material para envolver aguacates. "¡Lea la prensa!", insistía, con la convicción de quien vende información recién salida de la imprenta. En su pregón no cabían las sutilezas del calendario.

Aunque el precio, 20 pesos por un periódico, puede parecer poca cosa frente a la inflación que devora los salarios, no deja de ser un pago por noticias que ya envejecieron. Eso sí, los discursos, las consignas y las promesas de futuro que suelen llenar las páginas de Granma tienen una ventaja comercial: no envejecen porque apenas cambian y tampoco están sometidas al ácido corrosivo de la realidad.