Las guaguas esperan pasajeros y los matanceros esperan precios más bajos

"Cada vez que tengo clases en la Universidad necesito 200 pesos para ir y 200 más para regresar, eso únicamente para el pasaje".

Los vehículos permanecen estacionados durante largos minutos mientras los viajeros buscan alternativas que no devoren sus ingresos

Matanzas/Bajo el cielo azul y el sol implacable del mediodía, las guaguas estacionadas en distintos puntos de Matanzas parecen anunciar una mejoría del transporte público. Frente al Centro Escolar Mártires del Goicuría y en la parada intermunicipal del Viaducto, los ómnibus permanecen con las puertas abiertas, esperando pasajeros. Sin embargo, basta acercarse y preguntar el precio para descubrir que la abundancia de vehículos no significa que los matanceros puedan trasladarse mejor.

Los asientos se ocupan lentamente. Unos pasajeros permanecen dentro, resignados a esperar que se complete la capacidad; otros pasean por la acera, pendientes de alguna alternativa más barata. La escena tiene algo de paradoja. Después de años reclamando guaguas, ahora muchos ciudadanos deben conformarse con solo verlas parqueadas.

"Cada vez que tengo clases en la Universidad necesito 200 pesos para ir y 200 más para regresar, eso únicamente para el pasaje", explica a 14ymedio Yamila, estudiante de Contabilidad. Durante sus días libres trabaja como dependienta en una cafetería para ayudar a sus padres. Los 400 pesos de una jornada universitaria representan una carga difícil de sostener incluso con ese empleo.

La abundancia de vehículos no significa que los matanceros puedan trasladarse mejor. / 14ymedio

Según la joven, viajar hacia Canímar puede costar hasta 300 pesos durante la tarde. Las tarifas también cambian según el vehículo y las condiciones del servicio. Un asiento reclinable y algo de climatización encarecen el trayecto. Algunos conductores cobran por tramos, pero otros exigen el importe completo aunque el pasajero solo pretenda llegar hasta El Tenis o Peñas Altas.

"Hace falta el salario de un mes solo para pagar el transporte", lamenta Yamila, que al menos agradece la modalidad semipresencial de sus estudios.

La transformación tiene cifras oficiales. Según informó Juventud Rebelde en septiembre pasado, citando a la dirección de Transmetro Matanzas, desde agosto se habían firmado 21 contratos de arrendamiento que involucraban 35 ómnibus y habían permitido transportar a 33.700 pasajeros. Los vehículos continúan perteneciendo al Estado, pero son explotados mediante contratos con actores económicos privados.

La misma fuente reconocía las limitaciones: de los 173 ómnibus de Transmetro, 93 estaban paralizados y la disponibilidad técnica apenas alcanzaba el 46,24%. Además, 20 de los 35 vehículos arrendados no estaban trabajando. El precio del diésel, que el directivo situó entonces en 1.750 pesos por litro, condicionaba las tarifas.

En el Viaducto, esas explicaciones económicas se traducen en conversaciones menos técnicas. Los antiguos camiones particulares han perdido espacio frente a las guaguas arrendadas. Un pasajero pregunta por el inspector de Transporte, que paraba carros estatales para subir pasajeros, y un vendedor ambulante de pizzas le responde que aquello es agua pasada. Si quiere llegar pronto, mejor que empiece a hacerles señas a los automóviles.

Para jubilados, estudiantes y trabajadores estatales, cada desplazamiento exige sacrificar una parte considerable de sus ingresos. / 14ymedio

"Antes por dos pesos en esa guagua doble que está parqueada ahí se podía recorrer toda la ciudad", recuerda Estela, señalando un ómnibus articulado que ahora anuncia viajes hasta Santa Marta por 500 pesos.

El conductor pregona el destino con insistencia, pero la voz no consigue llenar los asientos. "Lleva más de una hora en eso y todavía no ha podido cubrir ni la mitad", asegura la anciana, que necesita llegar a Gelpis y no puede permitirse semejante desembolso.

La prensa oficial tampoco ha podido ocultar la contradicción. En octubre, el periódico Girón describió la presencia de numerosos ómnibus en el Viaducto y reconoció que algunos trayectos, antes disponibles por diez pesos, podían alcanzar los 700. La escasez de transporte ha dado paso a otra forma de exclusión: vehículos disponibles para quienes pueden pagarlos.

Mientras tanto, los automóviles estatales pasan por el asfalto sin detenerse y los viajeros siguen calculando cuánto les costará regresar a casa. Para jubilados, estudiantes y trabajadores estatales, cada desplazamiento exige sacrificar una parte considerable de sus ingresos.

"El problema del transporte no se resuelve así. Este es el mismo perro con diferente collar, mordiendo siempre a los que menos tienen", sentencia un hombre desde la parada.