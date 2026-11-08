Cuba repara 20 ómnibus con ayuda china, pero el combustible sigue siendo una incógnita

El programa debía recuperar cien guaguas para La Habana, aunque los retrasos han dejado el proyecto muy lejos de las previsiones

La Habana/Después de más de un año de promesas y retrasos, Cuba ha logrado recuperar 20 de las 100 guaguas que debían volver a circular gracias a una donación de piezas y componentes del Gobierno chino. Los vehículos, reparados en la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (Caisa), ubicada en Guanajay, Artemisa, serán destinados principalmente al transporte público de La Habana, aunque las propias autoridades reconocen que todavía no tienen claro cómo garantizar su funcionamiento ante la escasez de combustible.

La entrega, anunciada este sábado por la prensa oficial, llega mucho después de lo previsto. En julio de 2025, cuando China hizo llegar los primeros componentes, los directivos de Caisa aseguraron que podrían reparar cinco ómnibus mensuales y entregar entre 40 y 50 antes de terminar aquel año. Sin embargo, más de quince meses después de aquel anuncio, apenas se ha completado una quinta parte del proyecto.

Los veinte vehículos recuperados son ómnibus rígidos de la marca china Yutong, modelo ZK6118. En total, el programa contempla la rehabilitación de 60 unidades de este tipo y otras 40 articuladas, todas pertenecientes a la Empresa Provincial de Transporte de La Habana y retiradas de la circulación por averías y deterioro.

El cargamento chino incluía motores, neumáticos, baterías y otros accesorios indispensables para devolver las guaguas a la circulación

Las guaguas serán asignados fundamentalmente a la terminal de Santiago de las Vegas, desde donde se pretende recuperar algunas rutas. Sin embargo, Henry Rodríguez Terrero, director de la Empresa de Transporte de la capital, admitió que no existe todavía una solución definida para mantenerlos circulando.

"Es muy prematuro decir el cómo lo haremos sostenible ante tantas limitaciones, pero sí estamos estudiando varias variantes para estabilizar el servicio", declaró el funcionario, quien, pese a esa incertidumbre, aseguró que los vehículos han quedado "prácticamente nuevos" y con una "vitalidad óptima".

La recuperación comenzó en 2024, cuando los cien ómnibus fueron trasladados hasta las instalaciones de Caisa, la única ensambladora de este tipo de vehículos en Cuba. Allí comenzaron los trabajos de desmontaje, chapistería, reparación mecánica y pintura, a la espera de los componentes donados por Pekín, que empezaron a recibirse en 2025.

El cargamento chino incluía motores, neumáticos, baterías y otros accesorios indispensables para devolver las guaguas a la circulación. La ayuda fue presentada entonces como una oportunidad para restablecer rutas de alta demanda, especialmente las que conectan hospitales, escuelas y comunidades.

No obstante, los constantes apagones terminaron por frustrar los planes. Ya desde noviembre de 2025, las interrupciones eléctricas impedían avanzar en las reparaciones. Tres meses después, en febrero de 2026, la empresa mantenía 60 vehículos en distintas fases de recuperación, pero solo ocho habían alcanzado una etapa avanzada.

China ha enviado a Cuba más de 10.700 guaguas Yutong durante las últimas dos décadas, pero buena parte de aquella flota ha terminado fuera de servicio

Ahora, Iosvany Frías Álvarez, director general de Caisa, asegura que las reparaciones han permitido ahorrar más de 2,5 millones de dólares al evitar la compra de ómnibus nuevos. El directivo atribuyó los resultados al esfuerzo de los trabajadores, obligados a reorganizar sus jornadas según la disponibilidad de electricidad. Algunos componentes que no llegaron con el donativo tuvieron que ser fabricados en los propios talleres, según explicó Yerandi Galá Trastoy, director de la Unidad Empresarial de Base Acabado.

La entrega coincide con el derrumbe del transporte público cubano. El ministro Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que el número de viajes de pasajeros podría caer un 75% este año respecto a 2025. Las salidas diarias de ómnibus desde La Habana hacia otras provincias se redujeron de 419 a apenas 11, mientras que las rutas de ómnibus en todo el país pasaron de más de un centenar a solo 21.

La situación tampoco es alentadora dentro de la capital, donde las largas esperas, la desaparición de recorridos y el encarecimiento del transporte privado dificultan diariamente los desplazamientos de miles de ciudadanos.

China ha enviado a Cuba más de 10.700 guaguas Yutong durante las últimas dos décadas, pero buena parte de aquella flota ha terminado fuera de servicio. La falta de mantenimiento, repuestos y combustible ha convertido la recuperación de vehículos antiguos en una de las principales apuestas de las autoridades.