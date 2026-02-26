No hay combustible, pero sobran las guaguas que necesitan reparaciones

¿Cómo circularán esas guaguas, en caso de que el objetivo llegue a cumplirse, si no hay combustible?

La Habana/La Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto (Caisa) –la única ensambladora de guaguas de Cuba– con sede en Guanajay, Artemisa, se ha propuesto reparar 100 guaguas destinadas a la capital antes de que termine 2026. Así lo asegura este miércoles un reportaje de Tribuna de La Habana que informa que, de ese total, 60 ya se encuentran en proceso de reparación y ocho de ellas en una "fase avanzada".

No se menciona en ningún momento que el país vive actualmente la mayor crisis energética de su historia. Tampoco se pregunta cómo circularán esas guaguas si no hay combustible.

En una nota publicada el 21 de noviembre por el mismo diario oficialista, ya se advertía de que los constantes apagones estaban provocando serios retrasos en el cumplimiento de los planes de la empresa, a pesar de haber recibido una cuantiosa cantidad de partes y materiales donados por el Gobierno chino.

Entonces –cuando aún EE UU no había capturado a Nicolás Maduro ni había amenazado con imponer aranceles a los países que vendían crudo a la Isla– los trabajadores no conseguían completar su jornada laboral por falta de energía. Actualmente los apagones en la Isla alcanzan a veces las 20 horas diarias, incluso en La Habana, una región que tradicionalmente contaba con privilegios energéticos sobre el resto del país.

La realidad es que, no solamente en La Habana sino en toda la Isla, el transporte público está prácticamente desaparecido

La realidad es que, no solamente en La Habana sino en toda la Isla, el transporte público está prácticamente desaparecido y los carros particulares pueden llegar a cobrar por trayecto cerca de 600 pesos. La gasolina se vende en dólares y a través de una lista de espera colapsada a través de la aplicación Ticket.

El propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien anunció este martes la puesta en marcha de una flota de 25 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para garantizar la movilidad del personal sanitario en la capital, reconoció que la iniciativa no cubriría toda la demanda del sector, porque parte de su operación depende también de un suministro de combustible que no puede garantizarse.

En mitad de todo este panorama el Gobierno de Estados Unidos autorizó este martes la venta de combustible al sector privado cubano, pero aún no está claro cómo va a concretarse esto para la población, dado que toda la infraestructura de recepción y almacenaje está en manos del Estado. Según el Departamento del Tesoro, el permiso de importación está supeditado a que la venta esté destinada al pueblo cubano, y excluye a entidades vinculadas al régimen.