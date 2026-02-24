Crean una empresa estatal para trasladar al personal de Salud en La Habana

El proyecto supera los 5 millones de dólares de inversión y será financiado por el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público

El ministro de Transporte admite que la iniciativa no cubrirá de inicio toda la demanda del sector debido a que parte de su operación depende del suministro de combustible

La Habana/Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, anunció este lunes la puesta en marcha de una flota de 25 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para garantizar la movilidad del personal sanitario en La Habana. Sin embargo, el propio funcionario admitió que la iniciativa no cubrirá de inicio toda la demanda del sector y que parte de su operación depende también del suministro de combustible, hoy casi inexistente en el país.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Rodríguez Dávila informó de que este nuevo transporte correrá a cargo de Transmed, una nueva empresa estatal que busca “priorizar al sector de la salud” en la capital ante “un escenario de serias limitaciones con el transporte público en general, agudizado por la falta de combustibles”.

La nueva mipyme, creada por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte, en coordinación con las autoridades habaneras, operará rutas preestablecidas que conectarán hospitales de la capital, además de asumir determinados traslados de “pacientes sometidos a tratamientos especiales y servicios de carga vinculados al sector de la salud”. El parque inicial lo integran ómnibus con capacidad para 28 pasajeros, además de los microbuses, que tendrán espacio para 13 plazas.

A pesar de que el ministro admitió la dificultad para garantizar que el programa opere al 100%, dijo que los autos también ofrecerán servicio a la población general por una tarifa de 20 pesos.

En el resto del país, paralelamente la iniciativa entregará 15 microbuses y 34 furgones de carga a las demás provincias, todos eléctricos, que serán operados por las empresas provinciales de transporte, bajo principios similares a los de la empresa Transmed.

Para ello, Rodríguez Dávila aseguró que ya se avanza “aceleradamente” en la instalación de las estaciones de carga para todos estos equipos, con paneles solares fotovoltaicos y acumulación, “de modo que no sea una carga adicional para el sistema energético nacional”.

Este nuevo parque automotor para el sector salud se suma la incorporación de 75 nuevas ambulancias en el país, todas eléctricas, que llegaron a Cuba entre enero y los primeros días de este mes. Rodríguez Dávila explicó que esos autos poseen autonomía adecuada, eficiencia energética y respaldo de mantenimiento que asegura su explotación.

El proyecto, que supera los 5 millones de dólares de inversión, según Dávila, será financiado por el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público del Ministerio de Transporte, mientras el presupuesto de Salud en La Habana asumirá el pago del servicio en moneda nacional. En tanto, el proveedor será MCV Comercial, la compañía mixta entre el Estado cubano y la Mercedes-Benz, que ya ha estado involucrada en la llegada al país de otras unidades.

La crisis energética, recrudecida por la pérdida del petróleo regalado por su aliado venezolana después de la operación militar para capturar el entonces presidente, Nicolas Maduro, el pasado 3 de enero, ha puesto contra las cuerdas servicios esenciales, que, además de las afectaciones en el servicio de ambulancias, ha sufrido apagones en hospitales y la suspensión de vuelos con insumos médicos.

Ya desde principios de enero, semanas antes de la orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, casi la totalidad de microbuses GAZelle que operan en La Habana se encontraban parados por falta de combustible. El 7 de enero, las autoridades locales dijeron en un post de Facebook que “solo un grupo pequeño” de gacelas estaba en funcionamiento y que “las pocas” que estaban operativas “no podrán realizar la totalidad de los viajes planificados”.