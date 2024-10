Ni siquiera los hospitales se libran de los apagones en Cuba

La Habana/Hasta hace muy poco, vivir cerca de un hospital en la Isla daba un pequeño consuelo: por mucho que arreciara el déficit de electricidad, era improbable sufrir apagón. La Unión Eléctrica de Cuba evitaba apagar los circuitos donde se encuentran los centros sanitarios en la Isla.

Sin embargo, los apagones llevan días afectando también a los hospitales, el último reducto que parecía conservar la luz. Incluso los que tienes generadores propios se quedan sin electricidad puesto que no hay combustible, en general fueloil, para hacerles funcionar.

Es el caso, por ejemplo, del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre de La Habana, conocido como La Dependiente. Ante el elevador parado del pabellón García Tuñón, una mujer se negó a subir los tres pisos hasta la clínica del dolor en la que tenía cita este martes. “¿A qué hora ponen la electricidad?”, preguntaba desesperada. “No sabemos”, le respondía la ascensorista. “A veces la quitan cinco horas, a veces seis y a veces ocho, lo que ellos entiendan”. La paciente no salía de su asombro: “¿Cómo es posible que quiten la luz en un hospital?”. La empleada aún le daba ánimos: “Y dé gracias que no se quedó encerrada, yo esta mañana me quedé trabada con un anciano que no podía ni moverse”.

Distintos pacientes, no obstante, denunciaron en redes que el elevador está roto desde hace semanas, y que ello les ha hecho perder consultas y terapias. “Es una falta de respeto, y me pregunto dónde están los jefes que tienen eso a su cargo; es triste que a nadie le importe nada”, decía en Facebook Elsa Alfonso en respuesta a Nelson Ayala, un hombre operado recientemente que se quejaba de la misma situación.

La Dependiente, un centro depauperado y precario, situado en la avenida Diez de Octubre, no es el único que sufre cortes de energía. El hospital Calixto García, en El Vedado, uno de los más importantes de la capital, también ha sido afectado por los apagones. Hace dos semanas, el periodista Ernesto Morales, residente en EE UU, difundió un video en el que se veían los pasillos del centro a oscuras, tan solo iluminados por la luz de los móviles de los pacientes.

Las denuncias se multiplican en redes también en otras clínicas de provincia. Una foto publicada el pasado 2 de octubre por el escritor Ghabriel Pérez, de Holguín, mostraba los aledaños del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en completa oscuridad, sin visos de que dentro hubiera energía eléctrica.

"¿A qué hora ponen la electricidad?", preguntaba desesperada. "No sabemos", le respondía la ascensorista. / 14ymedio

De igual manera se veía el hospital del municipio de Vertientes en Camagüey, en unas imágenes difundidas por José Luis Tan Estrada, el pasado 19 de septiembre. “Aquí ahora mismo hay pacientes graves, con falta de aire y mujeres embarazadas y se acaba de ir la luz a la 1:30 de la madrugada”, le contaba al reportero un testigo presencial.

La situación que vive Cuba se puso de manifiesto a cabalidad este mismo lunes, cuando el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció en redes sociales el inicio de la descarga de gas licuado de un barco después de que este permaneciera en puerto varios días detenido por falta de financiación. Aún más: la descarga sería parcial, pues las autoridades no contaban con todo el importe para pagarlo.

Por otra parte, el petróleo llega también a cuentagotas. Según el último reporte de Reuters, Venezuela, principal proveedor de la Isla, envió en septiembre unos 22.000 barriles de petróleo por día (bpd), mucho menos de los 33.700 bpd de junio, el anterior mes registrado por la agencia británica, e incluso de los 28.000 bpd de abril.

Aunque el pasado miércoles arribó al puerto de La Habana el tanquero PVT Clara, cargado de combustible ruso procedente de Kaliningrado, y el viernes anterior, a Nuevitas, el Ocean Mariner con petróleo mexicano, no parece ser suficiente. Los cubanos no se librarán de los cortes eléctricos ni en el quirófano.