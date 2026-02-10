Los cubanos compran en dólares y a cuentagotas los últimos litros de gasolina

La situación es aún más desesperada en las provincias, donde el 90% de los servicentros están cerrados y el combustible solo se consigue en el mercado negro

La Habana/No hay paz para la aplicación Ticket, ahora de uso obligatorio si se quiere optar a comprar algo de la poca gasolina que queda en Cuba. Después de dos días de caos por problemas técnicos, cuando este lunes comenzó a dar signos de vida, se reveló el resto del escenario. Lograr un turno ya es una proeza, pero conseguir el combustible es más que un milagro.

Basta echar un vistazo a la red de servicentros de Villa Clara, una provincia que cuenta con, aproximadamente, 42 gasolineras y que ahora mismo solo tiene cuatro en funcionamiento con una cantidad ínfima de turnos disponibles. Este lunes, la corporación Cimex, que gestiona los servicentros y depende del conglomerado militar Gaesa, informó de 75 turnos en Capiro para cada uno de los tipos de gasolina a la venta (B90 o regular, a 1,10 dólares; y B94 o especial, a 1,30), mientras que en la de Sagua y Maleza solo había 25 turnos para la regular. Por último, en Máximo Gómez, había 50 turnos más (25 de cada tipo), todos en Santa Clara.

A unos 30 kilómetros, ya en Camajuaní, había otros 50 turnos (25 de cada gasolina). Y nada más. “Recuerde que el límite de combustible a adquirir es hasta 20 litros cada vez que se inscriban en la plataforma y el cliente contará con 24 horas para consumir su turno una vez notificado. En la medida que las condiciones de disponibilidad de los combustibles lo permitan, se restablecerá paulatinamente su comercialización liberada”, dijo Cimex.

“El Servicentro Garaita está desolado totalmente después de la orientación de que solo se realizará la venta por Ticket”

La situación es ligeramente mejor este martes en Matanzas, que tiene abiertos 13 servicentros de los 40 que hay en la provincia. Los más afortunados son los residentes en la cabecera, Varadero, Cárdenas, Colón y Jagüey Grande, con dos gasolineras en cada una, aunque en este caso no se sabe cuántos turnos habrá disponibles.

“El Servicentro Garaita está desolado totalmente después de la orientación de que solo se realizará la venta por Ticket”, cuenta un holguinero a este diario. Después de dos días de frustración intentando entrar a la aplicación, este lunes consiguió finalmente acceder, pero solo pudo encontrar turnos para la venta de B90 y B83 o gasolina motor, un tipo de combustible que ya apenas se utiliza en Cuba, más allá de viejos almendrones o maquinaria agrícola, cuyo precio está en 0,95 dólares.

El sistema no ha encontrado amigos en ninguna parte. Este mismo martes, Cubadebate publica una carta de un lector que habla de la venta de turnos como si fuera Los juegos del hambre. “A la mayoría le es imposible entrar a la plataforma Ticket, y los que hemos logrado entrar y alcanzar un número por debajo del 200 no hemos recibido el mensaje para poder acceder al combustible”, reprocha. “Si por CUP llevamos años anotados. Es el mismo sufrimiento pero con la moneda que no cobramos”, dice un usuario a Cimex en redes sociales.

El verdadero problema es, obviamente, la ausencia absoluta del combustible. En el último mes, desde que el 9 de enero llegó el Ocean Mariner procedente de México, ningún petrolero ha atracado en Cuba y se cumplió ya un mes sin recibir crudo del exterior, una situación que según Bloomberg, no había vivido la Isla desde 2015.

Este martes, el único barco que se mueve en aguas cubanas es el tanquero Esperanza, que forma parte de la flota de cabotaje cubana y está llevando petróleo a la refinería de Cienfuegos. Se trata de una parte del crudo que ha sido trasvasado desde el Sandino, un tanquero cubano con capacidad de unos 400.000 barriles en el que se almacena las últimas reservas del país.

“Ayer pasé por el servicentro y estaba pelado: ni gasolina ni personas. Y en el mercado negro el litro de gasolina alcanzó los 2.000 pesos”, cuenta un espirituano cansado de apagones que superan las 12 horas sin luz. En redes sociales ya incluso se comercializa, en privado, por supuesto, a 2.500 pesos el litro en La Habana. “¿Dónde vamos a ir a parar?”, pregunta un usuario indignado. Pero también hay otro comentario. “¿Cómo lo contacto?”.