"Las guaguas que no veíamos hace meses están aquí" en el desfile del 1 de Mayo

Una hilera con decenas de ómnibus cubría este domingo parte de las avenidas de Carlos III y Rancho Boyeros en La Habana mientras en la Plaza de la Revolución tenía lugar el desfile del 1 de mayo. El Gobierno ha prestado especial atención a este acto, después de dos años suspendido debido a la pandemia y el primero en realizarse tras las protestas populares de julio pasado.

Desde la madrugada, los ómnibus fueron transportando participantes a la concentración por el Día de los Trabajadores, especialmente desde la periferia de la ciudad y desde las provincias de Mayabeque y Artemisa. El oficialismo cubano ha querido darse un baño de multitudes, en lo que la propia convocatoria oficial advirtió que podría ser el último desfile con la presencia de algunas figuras históricas.

Enfundado en su uniforme militar, Raúl Castro, de 90 años, acompañó en la tribuna de la Plaza a Miguel Díaz-Canel y otros miembros del Ejecutivo cubano. El acto comenzó con las palabras de un locutor televisivo que dirigió el mensaje a "los enemigos internos y externos" a los que reiteró la consigna de "Vamos con todo" que se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo lema oficial.

Un día antes, Díaz-Canel convocó en sus redes sociales a los cubanos a participar en las marchas a lo largo de la Isla. "Vamos a volver a nuestras plazas y calles después de dos años sin marcha", escribió y publicó también un videomensaje en el que añadía: "Vamos a pintar juntos el paisaje de la unidad y la continuidad, el paisaje de una revolución en el poder. Vamos con todo a este primero de mayo".

Los actos se iniciaron este domingo pasadas las siete de la mañana con un mensaje de Ulises Guilarte, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el único sindicato del país. Tras sus palabras comenzó el desfile con los trabajadores sanitarios y del sector científico al frente.

El desfile se ha realizado en medio de una profunda crisis económica que ha golpeado especialmente el suministro de alimentos y la disponibilidad de transporte público, una situación que ha hecho desistir a muchos de sumarse a la marcha oficial. En los centros laborales y de docentes los llamados a no quedarse en casa se hicieron más intensos en los últimos días e incluyeron advertencias de represalias a los que no asistan.

"Caminé 13 minutos, medidos por el reloj, y la cola de guaguas no se acababa", comentó a este diario un joven habanero que transitó por las cercanías del desfile este domingo aunque finalmente no decidió a sumarse. "Han sacado para las calles todas las guaguas que no veíamos hace meses aquí".

Desde los círculos disidentes se han hecho llamados a no participar en el desfile y, en el caso de hacerlo, usar la concentración para exigir reivindicaciones laborales y libertad para los presos políticos. Numerosos activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada.

