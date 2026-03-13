Hasta el guarapo se vuelve un lujo en Sancti Spíritus

La bebida más asequible del cubano pasó de 30 a 70 pesos en medio de la escalada general de precios en la provincia

Sancti Spíritus/En Sancti Spíritus, ha empezado a escalar el precio hasta de lo más humilde. En apenas un par de días, el guarapo pasó de 30 a 70 pesos.

Lo que durante décadas fue la bebida más asequible para mitigar el calor o recuperar fuerzas en medio de la jornada se ha convertido, de pronto, en un pequeño lujo ante el que más de uno duda si debe sucumbir. Ahora se impone volver a casa o continuar el camino con la misma sed y frustración, para ahorrar hasta el último peso.

El guarapo, extraído de la caña de azúcar, ha sido históricamente un consuelo refrescante ante el agotamiento de la difícil vida cotidiana de los cubanos, sin importar el nivel social o el poder adquisitivo del cliente. El bajo precio de la bebida, sus propiedades estimulantes y su rápida elaboración, son los principales factores que más han atraído siempre de este jugo.

El coste de los productos más básicos continúa subiendo en Sancti Spíritus en medio de una situación particularmente dura

Aunque la presencia de estas guaraperas ha ido disminuyendo en los últimos años por el colapso del sector azucarero –además de las dificultades para conseguir hielo o incluso caña de azúcar y los apagones que paralizan los trapiches– todavía quedaban algunas sobrevivientes en Sancti Spíritus.

Por lo demás, el coste de los productos más básicos continúa subiendo en la provincia en medio de una situación particularmente dura por los apagones prolongados, que en algunos momentos han superado más de un día sin electricidad. La crisis energética obliga a muchas familias a cocinar con carbón ante la falta de gas o queroseno, mientras la comida se echa a perder por la imposibilidad de refrigerarla. La escasez de combustible y las dificultades para sostener servicios básicos, ha dejado a la población lidiando con soluciones improvisadas y un creciente malestar por el deterioro de las condiciones de vida.