Reportan el aumento de enfermedades de transmisión sexual en Sancti Spíritus

Una nota en la prensa oficial alerta de la expansión de los contagios entre los jóvenes debido a la escasez de preservativos

La Habana/“Sancti Spíritus presenta una compleja situación epidemiológica” debido al incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) “en los últimos años”. Aunque el diario Escambray no da cifras, el hecho de exponer esa frase en un artículo publicado este lunes, da la medida del problema que sufre la provincia. La nota alerta de que los jóvenes son vulnerables al contagio, debido, en gran parte, a “la ausencia del preservativo en el sistema sanitario institucional”.

Para ejemplificar el panorama en el territorio, el medio cuenta la historia de Elena, una espirituana de 55 años que ha pasado un periplo desde que fue diagnosticada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) hace 16 años. “Los jóvenes muchas veces tienen relaciones sin compromiso o buscan solo una aventura y ahí es donde está el problema, lo digo porque eso mismo me sucedió a mí; al igual que muchos no quise protegerme y mira”, dice la mujer, que recuerda que tuvo que contener sus lágrimas para que su hija no sospechara nada cuando le dieron la noticia.

“He escuchado mil veces que dicen que no tienen miedo de enfermarse y es un error, porque eso uno nunca se sabe hasta que no recibe el golpe”, agrega la mujer, que recuerda que de joven no había en el país campañas de prevención. “Les aconsejo siempre que se protejan, sea cual sea el momento”, remarca. Ante “todas esas infecciones que continúan incrementándose”, en Sancti Spíritus “se implementan acciones” para prevenir esas infecciones y mitigar su impacto, según la doctora Isabel Hernández Aquino, al frente de la Sección Provincial de ITS, VIH y hepatitis. La funcionaria asegura que la profilaxis (un método que reduce en más del 90% la probabilidad de infección de VIH mediante la toma de medicamentos antirretrovirales) se encuentra disponible en las consultas diferenciadas de varios municipios, como Yaguajay, Cabaiguán, Trinidad y en el área norte de Sancti Spíritus. Además, señala que se realizan test de VIH y se ofrece un paquete mínimo de protección, autopruebas, vacunación y asesoramiento jurídico.

No obstante, un estudio de la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, realizado de 2022 a 2024 en la provincia a personas con diagnóstico tardío de infección por VIH/sida, reveló que la atención primaria del sistema de salud no satisfacía las necesidades de la población. En sus conclusiones, el reporte encontró que el diagnóstico tardío del virus de inmunodeficiencia en la provincia afecta principalmente a varones jóvenes (el 35% de los pacientes presentó síntomas avanzados, en su mayoría –42,6%– varones jóvenes de 19 a 28 años), “influido por barreras sociales y limitaciones en la atención primaria”. Por ello, llamó a fortalecer “las estrategias educativas y mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención para favorecer la detección oportuna y el control de la epidemia”.

Algunos datos revelados a cuentagotas por los medios estatales muestran que, al cierre de 2024, el informe de balance de la Dirección Provincial de Salud reveló que la sífilis incrementó en Sancti Spíritus respecto del año anterior, con una tasa de incidencia de 54,7 por cada 100 000 habitantes –37 casos más–, mientras que la tendencia en casos de gonorrea fue al alza, con 91 casos más. “Igual comportamiento reporta el VIH/Sida, que en los últimos dos años suma 96 pacientes diagnosticados”, agregó.

En cuanto a municipios como Cabaiguán, con respecto al VIH, el año pasado se detectaron nueve casos, siete de hombres y dos mujeres, y en lo que va de 2026 ya han registrado al menos con dos pacientes más, siendo el municipio de la provincia con mayor cantidad de diagnosticados. Asimismo, a inicios de 2025 había alrededor de 40 adolescentes y jóvenes con gonorrea, condiloma, herpes genital y otros tipos de ITS en la provincia.

Al cierre del año pasado, el número de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana en Cuba alcanzó ya los 35.373 casos, después de haberse mantenido varios años sobre los 31.000. El dato representa el 0,4% del total de la población, oficialmente establecida en 9.748.532, aunque algunos demógrafos estiman que la cifra actual de residentes en la Isla es de 8.025.624.

La cifra de personas diagnosticadas con el virus disminuyó el año pasado, al contabilizarse, de enero a noviembre, 1.708, un 14,5% menos que en 2024, mientras que los fallecimientos vinculados al sida bajaron a 114, lo que representa una reducción del 39%. En comparación con los datos reportados en el Anuario de Salud 2024, murieron en 2023 por sida 293 personas (251 hombres y 42 mujeres) y 381 (303 hombres y 78 mujeres) en 2024.

El Ministerio de Salud Pública aseguró en su reporte de noviembre pasado que la reducción de nuevos contagios de VIH y muertes por sida es el resultado de la “voluntad política del Estado cubano” y de las estrategias desplegadas por el Sistema Nacional de Salud, que “prioriza el acceso universal al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores preventivas”, en un país en el que, desde 2019, hay escasez de preservativos, lo que ha provocado un repunte de infecciones sexuales y abortos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay alrededor de 40,8 millones de personas con el virus, lo que significa un 27% más en relación con 2010. Anualmente se reportan 1,3 millones de nuevos casos y fallecen cerca de 630.000 personas por causas relacionadas con el sida. No obstante, esos números reflejan una disminución: 40% menos nuevas infecciones anuales en comparación con 2010, y una reducción del 54% en la mortalidad.