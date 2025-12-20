La Guardia Costera estadounidense devuelve a Cuba a seis balseros

A pesar de las complicaciones y restricciones cada vez más duras para emigrar, los residentes en la Isla lo siguen intentando.

La Habana/La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes sobre la repatriación de seis balseros cubanos interceptados en el mar durante una operación realizada a unos 64 kilómetros al sur de la Isla.

Según precisó la institución en su cuenta oficial de X, el operativo fue llevado a cabo por la tripulación del barco William Trump. Horas más tarde, el Gobierno cubano confirmó el retorno del grupo a través de una publicación del Ministerio del Interior en X.

De acuerdo con el Ministerio, la devolución estaba prevista para la mañana de este viernes por el puerto de Orozco, en Bahía Honda, provincia de Artemisa. Con este grupo, el número de migrantes devueltos por vía marítima en lo que va de 2025 asciende a 1.669.

Las autoridades estadounidenses han reiterado en varias ocasiones que los migrantes interceptados en el mar no pueden ingresar ni permanecer en Estados Unidos y que, conforme a la política migratoria vigente, son devueltos a su país de origen.

La disminución del flujo migratorio por vía marítima desde la Isla coincide con el endurecimiento de las medidas migratorias aplicadas desde enero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Este giro ha venido acompañado de un refuerzo de los controles fronterizos y de los operativos en el Caribe, lo que ha reducido de manera notable las posibilidades de salida irregular por mar y ha incrementado la vigilancia en las rutas tradicionalmente utilizadas por los migrantes.

La política migratoria hacia los balseros cubanos cambió de forma significativa años antes, el 12 de enero de 2017, cuando el entonces presidente Barack Obama puso fin a la política de “pies secos/pies mojados”. Con esa decisión, se eliminó el trato preferencial que durante años permitió a los cubanos que ingresaban de manera irregular a territorio estadounidense acceder a beneficios migratorios automáticos.

A pesar de las complicaciones y restricciones cada vez más duras para emigrar, los residentes en la Isla lo siguen intentando. A mediados de octubre, un grupo de 22 migrantes cubanos fue rescatado por pescadores en el municipio de Celestún, en el estado mexicano de Yucatán, después de quedar a la deriva en el mar durante varios días. Los balseros habían salido de Cuba en una embarcación construida de manera artesanal y pretendían llegar a la costa mexicana, pero durante la travesía se quedaron sin alimentos ni agua.

Tras ser auxiliados, los migrantes fueron llevados a tierra firme, donde recibieron atención médica básica y apoyo de pobladores de la zona, mientras organizaciones civiles y religiosas comenzaron a acompañarlos en sus gestiones ante las autoridades migratorias mexicanas.