La Guiteras vuelve a fallar dos días después de regresar al sistema eléctrico

Para el horario de máxima demanda pronosticó una afectación de hasta 2.055 MW. La desconexión de la Guiteras empeora todavía más esas previsiones.

La nueva avería afecta al mismo componente que acumula cinco fallos y fue reparado durante casi una semana

La Habana/La termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del sistema eléctrico nacional (SEN) este miércoles, apenas dos días después de sincronizar tras una reparación que debía prolongar la vida útil del deteriorado economizador de su caldera. Es la decimosexta desconexión de la planta en lo que va de año.

La avería fue detectada durante la tarde y obligó a programar una desconexión controlada del bloque, según informó el periodista oficialista José Miguel Solís. Los primeros indicios apuntan nuevamente a un fallo en uno de los alimentadores del economizador, el mismo componente que ha provocado varias de las interrupciones recientes de la central matancera.

La salida controlada permite detener la unidad antes de que la avería provoque daños más graves, pero deja nuevamente al sistema eléctrico sin el mayor bloque unitario de generación del país, en medio de una jornada marcada por un déficit superior a los 2.000 megavatios.

El ingeniero Jorge Gómez Chávez, director de Producción de la termoeléctrica, explicó que los técnicos todavía evaluaban la estrategia que seguirán para reparar el desperfecto. El economizador acumula ya cinco fallos y está severamente erosionado después de casi cuatro décadas de explotación.

La Guiteras sincronizó el lunes por la tarde, después de permanecer alrededor de una semana fuera de servicio

La nueva rotura resulta especialmente significativa porque ocurre después de una reparación que incluyó la intervención de más de un centenar de uniones o cordones de soldadura. Los especialistas habían revisado los puntos más vulnerables con la intención de evitar otra salida inmediata del bloque, pero la central apenas consiguió mantenerse dos días conectada.

La Guiteras sincronizó el lunes por la tarde, después de permanecer alrededor de una semana fuera de servicio. Los trabajos anteriores se concentraron también en el economizador, donde fueron detectadas pérdidas y numerosos segmentos deteriorados que podían originar nuevas fugas.

Antes de su reincorporación, los directivos de la planta aseguraron que se habían realizado pruebas hidráulicas y controles radiográficos para comprobar la calidad de las soldaduras. Sin embargo, la avería de este miércoles confirma que las reparaciones parciales no han logrado estabilizar una instalación que necesita desde hace años un mantenimiento capital.

En apenas nueve días, la termoeléctrica ha salido dos veces del SEN y ha necesitado sendas intervenciones en la caldera. La mayoría de las desconexiones recientes se relacionan con roturas de tubos, pérdidas de agua o fallos en el economizador, una estructura encargada de aprovechar el calor de los gases de combustión para elevar la temperatura del agua antes de que entre en la caldera.

Cada salida obliga a esperar el enfriamiento de la caldera, localizar el punto dañado, realizar las soldaduras y someterlas a pruebas antes de comenzar nuevamente el protocolo de arranque

El deterioro de ese componente disminuye la eficiencia de la planta y eleva el riesgo de fugas, debido a las altas presiones y temperaturas a las que trabajan las tuberías. En el caso de la Guiteras, la erosión se agrava por el uso del crudo cubano, pesado y con un elevado contenido de azufre, además de la antigüedad de los equipos.

La planta comenzó a operar en 1988 y no recibe un mantenimiento capital desde 2010. Sus directivos han reconocido que se necesitaría una parada de varios meses para sustituir componentes esenciales y recuperar su capacidad, pero el Gobierno evita retirar el bloque durante tanto tiempo por temor a las protestas, que suelen intensificarse durante el verano.

La consecuencia es una sucesión de arreglos de emergencia que permiten devolver temporalmente la unidad al sistema, aunque sin resolver el deterioro estructural. Cada salida obliga a esperar el enfriamiento de la caldera, localizar el punto dañado, realizar las soldaduras y someterlas a pruebas antes de comenzar nuevamente el protocolo de arranque.

En su parte de este miércoles, elaborado antes de conocerse la nueva avería, la Unión Eléctrica había informado de una disponibilidad de 1.175 megavatios frente a una demanda de 2.650 a las seis de la mañana. Para el horario de máxima demanda pronosticó un déficit de 2.025 MW y una afectación de hasta 2.055 MW. La desconexión de la Guiteras empeora todavía más esas previsiones.

Además de la central matancera, permanecen fuera de servicio por avería varias unidades de las termoeléctricas Máximo Gómez, Carlos Manuel de Céspedes y Lidio Ramón Pérez. A ellas se suman las plantas paralizadas por mantenimiento y más de un millar de megavatios no disponibles por falta de combustible.